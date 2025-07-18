16 переписок, в которых неловкость можно потрогать руками

Мессенджеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что представить себе рутину среднестатистического человека без них будто невозможно. И среди гигабайтов текстов нередко попадаются такие диалоги, от которых аж неловко становится. Зато всегда есть что выложить в сеть, чтобы от души похохотать.