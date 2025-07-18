16 переписок, в которых неловкость можно потрогать руками
Мессенджеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что представить себе рутину среднестатистического человека без них будто невозможно. И среди гигабайтов текстов нередко попадаются такие диалоги, от которых аж неловко становится. Зато всегда есть что выложить в сеть, чтобы от души похохотать.
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © SlonPodFenom / Pikabu
2.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: user10867784 / Pikabu
3.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Dememtor / Pikabu
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: autopicabu / Pikabu
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
7.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: lagrande / Pikabu
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: CUBE.VIDEO / Pikabu
9.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: MirVcegda23 / Pikabu
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Valery.nice / Pikabu
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Waros*** / Pikabu
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © pumpurum4xpum3x / Pikabu
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
14.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: vanadis88 / Pikabu
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: nurlik84 / Pikabu
16.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Самый весёлый канал / Telegram
Если вам понравилась подборка, то вот еще несколько статей с забавными переписками:
Комментарии
Мдооо... хотела рассортировать н.а бояны и несмешные шутки, но пришлось еще добавить категорию несмешных боянов.