16 переписок, в которых неловкость можно потрогать руками

Народное творчество
4 часа назад

Мессенджеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что представить себе рутину среднестатистического человека без них будто невозможно. И среди гигабайтов текстов нередко попадаются такие диалоги, от которых аж неловко становится. Зато всегда есть что выложить в сеть, чтобы от души похохотать.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © SlonPodFenom / Pikabu

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