15 снимков «до и после», которые доказывают, что любовь и забота преображают все и всех
Фотоподборки
1 час назад
Немного тепла, внимания и любви могут изменить жизнь до неузнаваемости. На этих фотографиях мы покажем вам, как люди становятся лучшей версией себя, спасают животных и заботятся о любимых вещах. Уверены, что разница вас поразит и вдохновит.
«После тяжелого развода я потеряла все. Но не сдалась и в свои 40 лет начала с нуля. И вот посмотрите на меня!»
- Мамочки, да ты сияешь! © Overall-Extreme-4507 / Reddit
«Я 4 года назад и сейчас. Многие меня и не узнают. А я всего-то съехала от родителей!»
- Будто два разных человека! © Doctorbuddy / Reddit
«Я приютила котенка, потому что он подружился с моей собакой и начал ходить за нами. Полгода назад официально забрали его к себе»
«Полгода назад нашла его на обочине. Теперь он настоящий избалованный котик»
Вообще удивительна способность кошек в считанные дни начинать властвовать 😀
«Я в 38 и сейчас, спустя 8 лет. Вышел из сложных отношений и занялся спортом»
- Да ты повернул время вспять! © magenta_stardust / Reddit
«8 месяцев заботливого ухода»
«Лени родился на улице. Я взял его 6 месяцев назад. Вот, как он изменился за это время»
«Мы забрали это кресло бесплатно! Рада, что удалось его спасти»
«Спустя годы жизни в маленькой студии мы с женой въехали в свой дом и обставили его с любовью»
Пластиковые люстры не в тему. Надо что-то растительное, бамбуковое или из спилов.
«Вот что могут сделать три месяца любви»
«Владельцы сдали ее в приют, не сказав про болезнь. Я потратила три месяца и $15 000 на лечение, зато теперь она здорова»
«Мы в 1995 и сейчас. Женаты уже 29 лет»
«Потратил несколько дней на то, чтобы привести в порядок прихожую и соорудил вот такой шкаф»
«В 2016 году у меня была короткая стрижка. После тяжелого развода не стриг волосы. Сейчас я счастлив и уверен, что все в жизни происходит не просто так»
«Как выглядел наш дворик 4 года назад и сейчас»
Эти кадры еще раз доказывают, что забота, терпение и любовь способны преобразить все вокруг — людей, животных и даже привычные вещи. Если вам хочется посмотреть больше фотографий о том, как меняется мир вокруг, советуем эту статью. А своими фотографиями и историями об изменениях делитесь в комментариях!
Фото на превью NoContest6481 / Reddit
