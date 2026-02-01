15 снимков «до и после», которые доказывают, что любовь и забота преображают все и всех

Немного тепла, внимания и любви могут изменить жизнь до неузнаваемости. На этих фотографиях мы покажем вам, как люди становятся лучшей версией себя, спасают животных и заботятся о любимых вещах. Уверены, что разница вас поразит и вдохновит.

«После тяжелого развода я потеряла все. Но не сдалась и в свои 40 лет начала с нуля. И вот посмотрите на меня!»

«Я 4 года назад и сейчас. Многие меня и не узнают. А я всего-то съехала от родителей!»

Будто два разных человека! © Doctorbuddy / Reddit

«Я приютила котенка, потому что он подружился с моей собакой и начал ходить за нами. Полгода назад официально забрали его к себе»

«Полгода назад нашла его на обочине. Теперь он настоящий избалованный котик»

«Я в 38 и сейчас, спустя 8 лет. Вышел из сложных отношений и занялся спортом»

Да ты повернул время вспять! © magenta_stardust / Reddit

«8 месяцев заботливого ухода»

«Лени родился на улице. Я взял его 6 месяцев назад. Вот, как он изменился за это время»

«Мы забрали это кресло бесплатно! Рада, что удалось его спасти»

«Спустя годы жизни в маленькой студии мы с женой въехали в свой дом и обставили его с любовью»

«Вот что могут сделать три месяца любви»

«Владельцы сдали ее в приют, не сказав про болезнь. Я потратила три месяца и $15 000 на лечение, зато теперь она здорова»

«Мы в 1995 и сейчас. Женаты уже 29 лет»

«Потратил несколько дней на то, чтобы привести в порядок прихожую и соорудил вот такой шкаф»

«В 2016 году у меня была короткая стрижка. После тяжелого развода не стриг волосы. Сейчас я счастлив и уверен, что все в жизни происходит не просто так»

«Как выглядел наш дворик 4 года назад и сейчас»