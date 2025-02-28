12 человек, которым в жизни попались люди с сюрпризом

Хоспаде, да раз его устраивает такой суп, ну и вам же легче, покрошите ему эти кубики. Как в анекдоте , муж все время говорил жене, что ее каша не такая, как мамина. Однажды каша подгорела и муж обрадованно воскликнул : Вот, наконец-то как мамина!