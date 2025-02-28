Бедная свекровь., надо ее было к психотерапевту направить, это не шутки.
12 человек, которым в жизни попались люди с сюрпризом
Истории
1 час назад
Когда постоянно находишься рядом с одними и теми же людьми, привыкаешь к их особенностям поведения, каким-то странностям и воспринимаешь их спокойно. Но некоторые умеют удивлять так, что волосы дыбом встают от их чудаческих выходок.
- Моя бабушка на газовой плите греет старинный утюг, который когда-то был электрическим. Она просто отрезала шнур, чтобы не мешал, потому что он все равно сломан и теперь ставит его на конфорку, а потом идет гладить! Новый утюг стоит аккуратно запакованный уже много лет. © DariNekrasova / Pikabu
- У нас есть миска для супа, которую можно использовать в микроволновке. Она с крышкой, чтобы содержимое не разлеталось. Однажды я положил в нее помидоры и разогрел. Так жена рассказала об этом всем своим друзьям и выставила меня сумасшедшим, потому что это был не суп. Но зато для нее было совершенно логично вырезать себе квадратный кусок прямо из середины гигантского торта. © helin0x / Reddit
- Когда родила сына, меня ужасно бесило, что свекровь не давала его взять на руки в ее присутствии. Прям не подпускала. А потом она призналась, что у нее было ощущение, будто она сама родила его. Сейчас сыну почти год, она успокоилась, реже приезжает, реже говорит: «Мой». Но мне все равно как-то неприятно все это. Мой это сын, мой! © Подслушано / Ideer
- Я не собиралась экономить на маникюре, но хотела найти мастера поближе к дому. Попала к пафосной мадам, которая 20 лет пилит ногти, запись к ней большая, втирка держится по 5 недель. В итоге она порезала мне кутикулу, а потом вообще вдруг достала щетку хозяйственную, смочила ее спиртом и начала натирать мне ею пальцы. Брызги спирта в разные стороны, в лицо, на волосы! Я в шоке. На втирку без слез смотреть было невозможно, а еще все спилы на ногте было видно. Не смогла я с этим ужасом ходить 5 недель. Через несколько дней пошла каяться обратно к своему мастеру. Больше не экспериментирую. © Венера / Dzen
- Мне не сложно подвозить коллег, я все равно мимо еду, а хорошие отношения на работе никакими деньгами не заменишь. Так вот, на старой работе одна коллега жила со мной в одном районе, но в другом конце, ехать через нее было очень неудобно, лишние 30 минут. Поэтому я ей предложила доезжать до остановки, мимо которой проезжаю, но к определенному времени. Обиделась, ей же надо тогда на час раньше вставать. © Мишка Фанси / Dzen
- Мой муж думает, что суп на курином бульоне можно сварить за 15 минут. Выговаривает мне еще, что я все долго делаю. Заставил даже спросить у его мамы нормальный быстрый рецепт. И вот тут-то я и узнала, что его мать ни разу не варила своим детям супы. Она разбавляла в теплой воде бульонные кубики и крошила заранее отваренные овощи. Объяснила мужу разницу. Но по итогу я оказалась копушей, да еще и на маму наговариваю. © Подслушано / Ideer
Хоспаде, да раз его устраивает такой суп, ну и вам же легче, покрошите ему эти кубики. Как в анекдоте , муж все время говорил жене, что ее каша не такая, как мамина. Однажды каша подгорела и муж обрадованно воскликнул : Вот, наконец-то как мамина!
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- Моя сестра работает учительницей в начальной школе, и у них там нет Wi-Fi. На первый взгляд, ничего страшного, но причина его отсутствия весьма необычная. Одна из учительниц заявила, что у нее аллергия на электричество. Она убедила в этом всю школу, хотя диагноз ей поставил мануальный терапевт. Серьезно, она принесла на работу справку от этого «доктора» и потребовала, чтобы рядом с ней никто не пользовался электрическими приборами. А Wi-Fi, по ее словам, ухудшает ее состояние еще сильнее. Она даже в фольгу в своем кабинете заворачивалась, чтобы вывести из организма электричество. © benama / Reddit
- Я однажды попросила подругу, которая очень хорошо вязала, связать мне кофту по образцу вязаного свитера, который у меня уже был. Хотелось точно такой же фасон, но из более толстой и теплой пряжи. Подруга сводила меня в специализированный магазин, мы купили по ее совету несколько мотков ниток и новые спицы — все это я оплатила. Обошлось недешево. Она попросила у меня мой любимый свитер «для образца». И с тех пор у меня нет ни свитера, ни подруги. © Freda Dantor / ADME
- Мой муж очень часто моет голову, иногда даже два раза в день. Причем волосы у него короткие — ему просто нравится, как они выглядят сразу после душа, когда ничего не торчит. Он может помыть голову перед походом в магазин за хлебом или перед тем, как вынести мусор. Но апогеем стал день, когда он побежал мыть голову перед тем, как везти меня в роддом, когда у меня уже отошли воды. © Подслушано / Ideer
Конечно, с этой учительницей, которая в фольгу заворачивается - всё понятно, но с остальными-то что? У них что в здании не только Wi-Fi нет, но и электричества?
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- Ненавижу своего попугая. Когда я в другой комнате, он имитирует звук моего рингтона. Бежишь взять трубку, а там ничего. А если игнорируешь — потом оказывается 100500 пропущенных! Пробовал менять мелодию — помогает максимум на пару дней. Про будильник вообще молчу. Такой вот пернатый хулиган. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Когда моей жене было 8 лет, она совершила ошибку, сказав дедушке, что любит раскрашивать. До сих пор на Рождество она получает от деда с бабушкой детскую раскраску и карандаши. © VEyeDoubleNWhy / Reddit
- Моему другу пришлось лежать в больнице из-за депрессии. Порядки в том отделении были нестрогие. Пол там покрыт линолеумом, на ногах у друга были резиновые тапочки, от ходьбы накапливалось статическое электричество. Из-за этого холодильник в коридоре каждый раз бил его током, когда он открывал дверцу. Друг приноровился слегка касаться ее перед этим, чтобы разрядить статику. И вот однажды утром врач вызывает его к себе в кабинет и начинает подробно расспрашивать про галлюцинации. В итоге выяснилось, что дежурная медсестра написала в карте: «Перед тем, как открыть холодильник, стучится». © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
Вот еще несколько наших статей о людях, истории о которых вызывают самые разные эмоции:
Фото на превью PICRYL
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