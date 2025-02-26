16 историй о жадинах, с которыми точно пора обсудить их поведение

"и никогда больше в жизни не приму дорогих подарков".
Ну, это зря. Просто возвращать потом не надо. Вещи, отданные в дар, возврату не подлежат даже по закону.
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Редкий человек назовет бережливость бесполезным качеством. Но некоторые люди в своем желании сэкономить доходят до такого абсурда, что сложно не возмутиться. А герои наших сегодняшних историй не только подметили такие моменты, но еще и в сеть их выложили.
"и никогда больше в жизни не приму дорогих подарков".
Ну, это зря. Просто возвращать потом не надо. Вещи, отданные в дар, возврату не подлежат даже по закону.
Мы не жадничаем. Если вам не хватило историй — держите еще несколько подборок:
Мне было бы очень интересно услышать мнение врача-психиатра о многих "героях" этой публикации. Видится мне в таком поведении нечто глубоко нездоровое...