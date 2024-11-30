Первую историю уже кто только можно под себя адаптировал - и историй таких нa этом же adme публиковали раз сто, и в фильмах (и зарубежных, и отечественных и мультипликационных) использовали, и парочка знакомых подружек рассказывали эту невероятно "правдивую" историю 🤦♀️ Самим то не надоело?
15 историй любви от людей, которые на первый взгляд — не пара вовсе, а на деле — совсем наоборот
Порой люди с готовностью осуждают парочки, которые на них взгляд не подходят друг другу. То возраст, якобы, не подходящий, то статус, то другие причины. Вот несколько историй любви, в которых люди сошлись, руководствуясь только чувствами, а не чьими-то ожиданиями. У некоторых все получилось, а у других... Вышло так, как вышло.
- У меня сосед писаный красавец, а жена у него обычная. Говорит, что выбрал такую, чтобы не заглядывался никто. Жена его как-то это услышала и решила проучить. Вывела на улицу. Она впереди идет, он сзади. Идет и офигевает. Все мужики ей в след аж головы сворачивают. Соседка мне потом призналась: «Шла я по тротуару и каждому встречному рожи корчила. Вот они и поворачивались». Кстати, жили она душа в душу, тут главное женская смекалка. © Лукреция Борджиа
- Брат много лет назад привел домой будущую жену, я все застолье в себя прийти не могла. Мне показалось, что она какая-то не такая. Решила, что она ему не пара, ведь он такой красавчик, еще и домашний, с юмором. А она угрюмая какая-то...Короче, живут уже 20 лет. Мы до сих пор считаем, что они не подходят друг другу, но слишком хорошо воспитаны, чтобы высказаться. © Dia_Mak / ADME
- Одна знакомая вышла замуж за своего ученика, который был моложе ее на 10 лет. Все были уверены, что у них нет будущего. Но... Они прожили всю жизнь вместе, двое детей, внуки. Нужно отметить, что она всегда следила за собой, а его окружала заботой, как никто. © Olga Belkina
- Мне сейчас 45, мужу 65, вместе уже 20 лет. Мы каждый день вместе, даже работаем и по магазинам ходим вдвоем. Также сад с огородом, 365 дней в году вместе. Людям все пытаюсь объяснить, что важна любовь, а не разница в возрасте. © Irina Vladimirovna
- Знаю пару: ему 73, ей 46. Дочке 6 лет. Она с ним цветет и пахнет. А он, в свою очередь, даст фору многим молодым людям. И на каруселях катается, и марафон бегает, и на лыжах ходит, и баню своими руками строит... Даже грузовик водит. Ему все интересно. © Svetlana Ch
- У нас разница лет 20. Мне 42, ей 22. Хочу отметить, что она довольно зрелая для своего возраста. Мы вместе уже три года и почти не ссоримся. Недавно я сделал ей предложение и она согласилась. Никогда не был так счастлив.© Jatsfam / Reddit
- Мама младше отчима на 12 лет. Ей было 30 лет, когда они познакомились. Мне было 4 года. Когда родной отец ушел из жизни, он стал нам настоящим отцом. Самый крутой мужик, кого я когда-либо знал. © vinnybawbaw / Reddit
- Мне 26, а моей девушке 41. Вместе мы уже шесть месяцев, начали встречаться сразу после моего развода. Я не думал, что это серьезно. Но теперь она единственная женщина, о которой я мечтаю. Самая нежная, классная. И массаж сделает, и книги читать любит, и готовит вкусно... Даже не знаю, что теперь делать.© stinewoo / Reddit
В смысле, не знаю, что теперь делать? Если любишь, то живи. Но мне кажется, что ты просто мамочку нашёл, потому что в списке её достоинств (по твоему мнению) одни обслуживающие.
- Я на 10 лет старше жены. Мы поженились спустя три месяца после знакомства. Потом она узнала, что у мамы диагностировали рак и ей нужно уволиться с работы, чтобы ухаживать за ней. Но она не могла позволить себе потерять свою медицинскую страховку из-за собственных проблем со здоровьем. Поэтому я предложил пожениться и добавить ее в свою страховку, сказав, что если что, мы быстро разведемся. После свадьбы я отвез ее к родителям. Мы держали наш брак в секрете почти год. Что хочу сказать: вместе мы уже 27 лет, все еще влюблены друг в друга, а с мамой супруги все хорошо. © RogerAzarian / Reddit
- Когда я познакомился со своей будущей женой, зарабатывал в 4 раза больше. В первый год я в основном содержал семью, а она перебивалась подработками. В конце концов, она нашла просто офигенную работу и получает в два раза больше, чем я когда-то. Благодаря этому я, наконец, смог уйти со своей нелюбимой работы и найти другую, где платят меньше, но зато я чувствую себя лучше. Так как у меня чуть больше времени, я убираюсь дома и взял на себя больше бытовых обязанностей. Короче, мы команда. © SassyWookie / Reddit
- Мы вместе уже 20 лет. Из них я не работала в общей сложности четыре года, пока училась и все такое. Сейчас он получает гораздо больше меня, но мы никогда не делили деньги на его и мои. Они наши. Мы делим все обязанности и это нормально. © Wild_With_An_M / Reddit
- Я однажды встречался с девушкой из Вьетнама. У нее был собственный дом, но вместе с ней жила вся ее семья и это было, мягко говоря, не очень прикольно. Нам обоим было уже за 30, но я не мог остаться у нее с ночевкой. А когда пошел знакомиться с мамой, оказалось, что я обязан был купить какой-то подарок, да и не ерунду какую-то, а дорогие конфеты. Короче, вряд ли я бы смог так всю жизнь прожить. © Unknown author / Reddit
- Я выросла в западной культуре, а мой муж - японец. Один раз мы были у него на родине и пошли в магазин керамики. Бабуля продавец сказала, чтобы мы новую кружку обязательно подержали в горячей воде. Я не очень говорю по-японски, поэтому попросила мужа уточнить зачем. А он устроил целый скандал касательно того, что я постоянно задаю кучу вопросов, а японцы этого не любят. Короче, я осталась в шоке. © katamine237 / Reddit
- Всегда встречался с женщинами младше меня, женат был два раза. Однажды в комментариях сцепились с одной дамой и завязалась переписка. Ехидная она была такая, язвительная. В общем, решили узнать друг друга поближе. Скоро она приезжает в мой город за 8 тысяч километров от своего дома. Мне 34, ей 42. Что меня привлекло? Прежде всего чувство юмора. Не хиханьки-хаханьки, а красивая, изящная ирония. После общения с ней остальные подруги кажутся очень "плоскими", поверхностными. Еще очень импонирует ее мягкая сдержанность. Радует отличное, здравое и даже мудрое отношение к быту - мне, раздолбаю и анекдотичному холостяку, это очень по душе. © Ригор Мортис / ADME
- У меня сестра ростом 162 см, хотя все высокие в семье. Папа все шутил, что не будет проблем с тем, чтобы мужа найти. В итоге на третьем курсе стала встречаться с одногруппником. В общем, привела она на ужин этого Олега, а он в комнату пригибаясь входит. Папа на это все только выдал: "Настя, я тебе забыл сказать, что не стоит пытаться компенсировать рост за счет других".
А вот еще одна статья о парочках, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает.
Комментарии
"А он устроил целый скандал касательно того, что я постоянно задаю кучу вопросов, а японцы этого не любят."
Культурные различия - это серьезно. Раньше мне казалось, что фигня, а вот постарше стала и... Кто-то должен будет постоянно прогибаться. Скорее всего тот, кто уедет в чужую страну.
ИМО, взрослые (не только по возрасту, но и вообще. в мозгах и менталке) люди смогут ужиться и найти компромисс. Инфантильные феЯлочки - даже с самым понимающим и чутким человеком не уживутся и вечно будут ныть.
Даааа, нам с мужем тоже все говорили, что мы не пара: ему - что я поиграю и брошу, а мне, что он сильно старше, не богат, не знаменит. Конечно, мы пока женаты не 20 лет, а 2,5, но тем не менее
История про вьетнамские отношения как-то противоречит заголовку статьи