15+ историй о том, как жизнь подкинула неожиданный сюрприз

Жизнь полна неожиданных историй, поджидающих нас буквально на каждом шагу. И иногда судьба умеет подшутить над нами с особым изяществом. Причем некоторые события настолько нелепы и комичны, что остается только диву даваться, как такое могло вообще произойти. К счастью, именно такие моменты и делают нашу жизнь ярче.