15+ историй о том, как жизнь подкинула неожиданный сюрприз
Истории
37 минут назад
Жизнь полна неожиданных историй, поджидающих нас буквально на каждом шагу. И иногда судьба умеет подшутить над нами с особым изяществом. Причем некоторые события настолько нелепы и комичны, что остается только диву даваться, как такое могло вообще произойти. К счастью, именно такие моменты и делают нашу жизнь ярче.
- Мы с парнем решили устроить романтический ужин в ресторане. Он заказал стейк, картошку и всякое «мужское», а я, не особо голодная, выбрала цезарь с курицей. Ему быстро принесли еду, а мой салат все никак не появлялся. Я спросила официанта, почему так долго. Он оправдывался, мол, много заказов, скоро будет. Мы сидели, ждали, как вдруг посреди зала появляется живая курица! Все в шоке, ржут, фоткают, а мой парень, недолго думая, выдал: «Ох, наверное, пора валить домой! Они пока ее поймают, пока ощиплют». Салат, кстати, принесли раньше, чем ее поймали. © Не все поймут / VK
- Однажды хотела принять участие в институтском конкурсе красоты и талантов. На вопрос, что я умею лучше всего, ответила, что придумывать каламбуры. Попросили придумать каламбур про конкурс красоты на физтехе. Я говорю: «Конкурс красоты на физтехе — это и есть каламбур». Меня не взяли. © Подслушано / Ideer
- На днях решила выкинуть старую швабру — такую, как у наших бабушек, с прямоугольной насадкой и длинной деревянной ручкой. Еду в лифте, держу эту самую швабру, тащу выбрасывать. На седьмом этаже заходит женщина. Двери закрываются, проезжаем этаж, и она, весело глядя на меня и мою швабру, выдает: «Что, из окна неудобно, с земли решили?» Смеялись с ней вплоть до выхода из дома. © Подслушано / Ideer
- Однажды ночью я проснулась от жуткого голода. Тихонько пробралась на кухню, чтобы никого не разбудить, открыла холодильник в поисках чего-то вкусненького. В темноте слышу, что внутри холодильника происходит что-то странное. Включив свет, я увидела попугая! А тот сидел на полке и с аппетитом поедал оставшийся кусочек пиццы. Он посмотрел на меня своими большими круглыми глазами, будто говорил: «Ты же никому не расскажешь, правда?» Я не смогла удержаться и расхохоталась, разбудив всю семью. С тех пор Кеша стал героем этой забавной истории, и каждый раз, когда кто-то открывает холодильник, мы с улыбкой вспоминаем тот ночной визит. © Не все поймут / VK
- Однажды летом я был в детском лагере, и вожатый рассказывал историю. Обычно он был довольно скучным, но на этот раз ему удалось привлечь наше внимание. Мы стояли кружком в лесу, а его рассказ становился все более оживленным. В кульминационный момент он поднял руку, указал на небо и, вскинув голову, торжественно произнес: «И я посмотрел наверх». В этот самый момент пролетела птица и наделала ему прямо на лоб. Я думал, что помру от смеха. © gluteusvolcanicus / Reddit
- Ко мне недавно один пытался подкатить: «А хотите, я вам скажу, почему вы не замужем?» Я отвечаю: «Я замужем!» — и начинаю ржать. Я, блин, всю жизнь замужем. Только сейчас в третий раз. Не успеваю выйти из «замужа», поклясться себе, что больше никаких «замужей», и опять замужем. День сурка какой-то. Первый раз — 10 лет замужем, второй — 17 лет, теперь третий, надеюсь, последний. © Подслушано / Ideer
- Батя работает на стройке, и там постоянно что-то случается. В один из рабочих дней он слышит в рацию: «Неживой сидит в машине у ворот, пропускайте!» Спустя пару минут снова: «Неживой возле бетономешалок, если кому нужно — подходите!» Батя занервничал, начал орать в рацию: «Что случилось? Скорую вызывать? Человек умер?!» Диспетчер его успокоил: «Это фамилия такая у новенького. Неживой!» © Не все поймут / VK
- Решила устроить отдых глазам и не пользоваться очками — благо, всего −1,5, вижу в целом нормально. Готовила, убиралась, посмотрела кино без проблем. Проходя мимо прихожей, где на своем любимом месте свернувшись клубком лежала моя собака, говорила ей нежности. В очередной раз, не удержавшись от ободряющего: «Ты ж мое волосатое чудо», увидела, как то самое чудо со следами сильной заспанности на морде появляется из другого конца квартиры. Оказывается, все это время я разговаривала с упавшей курткой. Купила линзы. © Подслушано / Ideer
- Некоторое время работала в паспортном столе. Много людей с разными странными фамилиями встречала, некоторым откровенно не повезло, а некоторые просто смешно звучали. Но все рекорды побил человек «по умолчанию», это мы его так с коллегами назвали. Видно, что мужчина из деревни. Ничего не понимает в технологиях, спрашивает обо всем, с чемоданом большим, прописка в деревне. Заходит ко мне, дает старые документы, и я еле-еле сдерживаю смех. Иванов Иван Иванович. Видимо, родители были еще теми шутниками. © Не все поймут / VK
- Пару лет назад я ехал по городу с опущенными стеклами. По какой-то причине я чихнул так сильно и громко, как никогда в жизни. Так, что даже из машины, ехавшей в противоположном направлении через четыре полосы от меня, прокричали: «Будьте здоровы!» © Unknown author / Reddit
- Мы с бывшей поссорились и начали словесную перепалку. Наговорили друг другу всякого. В частности, она назвала меня тупицей, затем резко развернулась и врезалась прямо в дверной косяк. Я чуть не лопнул от смеха! © c08r4 / Reddit
- Пришел парень в гости, собрались смотреть фильм, пока я готовила вкусняшки к просмотру, он ждал в комнате. Как все приготовила, нагребла все в руки, чтоб унести за один раз, и вижу, что верхняя дверца кухонного шкафа открыта. Не придумав ничего лучше, я закрываю ее ногой, благо растяжка позволяет. Когда я развернулась к выходу, увидела, мягко говоря, удивленного парня. Он постоял немного и сказал: «Так где ты, говоришь, работаешь?» © Подслушано / Ideer
- Смотрю ночью ужастик, никого не трогаю. Тут моя соседка по комнате резко поднимается с кровати и стоит, смотрит куда-то. И так минуты три в одну точку. У меня мурашки по коже: вселился в нее кто? Может, тряхнуть ее хорошенько?! А она залезает под кровать, достает бутылку воды, пьет и ложится обратно. Я ей: «Ксю, ты зачем в стену смотрела?» Она: «Вспоминала, где вода!» Никогда больше не буду смотреть ужасы ночью одна! © Подслушано / Ideer
- Учился со мной в колледже в группе паренек. Почти ничего не учил, на парах часто спал, подпирая лоб рукой. На письменных было ему тяжко: помогать ему было сложно, шпоры доставать «без палева» не умел. И решил он перед тестом написать себе шпору на ладони, а пока препода не было, как всегда, уснул. Заходит препод, видит, что паренек спит, тормошим его, он просыпается, убирает руку со лба, а там четкий оттиск его шпоры. Мы ржем, препод в шоке, чувак не поймет, в чем дело. 15 лет прошло, а я все еще угораю над той ситуацией. © Подслушано / Ideer
- Работал как-то мой отец в рыбном магазине. Покупатели были очень разные, соответственно, и истории весьма разнообразные. Приходит к нему как-то один мужик с удочкой. Видно, что с рыбалки приехал, но руки пустые, а удочки сухие. Значит, рыбалка явно не задалась. Выбрал он крупную рыбу. Отец хочет ему упаковать ее, но тот просит сделать кое-что необычное: «А вы можете кинуть ее мне в руки?» Отец с удивлением спросил причину такой просьбы, на что рыбак ответил: «Я поймаю ее. Чтобы совесть не так мучила, когда жене буду клясться, что реально сам словил!» © Не все поймут / VK
- Мы с мамой стояли на переходе, ждали зеленый свет, и мимо проехал пожилой мужчина с пончиком, прилипшим к лобовому стеклу. Мы оба в изумлении переглянулись. Мама спросила: «Это был пончик?» Я кивнул: «Ага». © Unknown author / Reddit
- В институте нас направили на прививку. Я поехала в медцентр, наступила моя очередь, ложусь, оголяю полупопие, медсестра протирает место спиртом. И тут начинает что-то намного выше прям оттирать! Я поворачиваюсь, смотрю, а она пытается отмыть мое родимое пятно на попе. Вот что она обо мне подумала, вот чем бы я могла вымазать? Когда я сказала ей про родимое пятно, мне показалось, что она облегченно выдохнула. © Подслушано / Ideer
Видите, иногда нужно просто расслабиться и позволить жизни удивлять.
Так что если судьба и готовит для нас неожиданные сюрпризы, пусть они будут такими же веселыми, как эти:
Комментарии
Уведомления
Когда человек врезается в дверной косяк, нужно лопаться от смеха?
Помнится, похожая дискуссия была в фильме "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и Орнеллой Мути 😊
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