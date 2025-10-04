20+ неугомонных соседей, в арсенале которых есть штуки поинтереснее, чем дрель и перфоратор

1 час назад

Соседей, как говорится, не выбирают. Знакомы мы лично или нет, но их быт, привычки и культура общения друг с другом может самым неожиданным образом ворваться в нашу жизнь. В нашей подборке — 21 необычная история о тех, кто живет за стенкой.

  • Переехал в новый район. Утром иду на работу, и тут из-за поворота на меня выходит миниатюрная девушка с кабаном на поводке. Я аж портфель уронил в лужу от неожиданности. А она глянула на меня так с прищуром и как спросит: «А вы, наверно, наш новый сосед?» Киваю, а она объясняет, что кабанчик — это мини-пиг, который однажды начал слишком резко расти, что несвойственно для мини-пигов. Они так к нему привыкли, что решили оставить. Все соседи уже давным-давно с ним знакомы. © Не все поймут / VK
  • Мои соседи сверху мычат друг на друга. И очень громко. Раньше я жил в деревне, и звуки, которые они издают, в точности похожи на мычание коровы. Мы с моим соседом теряемся в догадках, зачем они это делают. Никто нам не верит, пока не придет к нам и не услышит это своими ушами. Иногда мы «мычим» в ответ, если они общаются слишком громко. После такого они обычно на время умолкают. © manofruber / Reddit
  • Я живу в многоквартирном доме на 7-м этаже, и у меня есть привычка петь, когда я одна в лифте. И вот однажды мама попросила меня сходить за продуктами. Я вошла в лифт и начала петь во весь голос, кричать и танцевать. К моему ужасу, я забыла нажать кнопку первого этажа — лифт так и остался на 7-м этаже. Вдруг дверь лифта открылась, и я увидела свою соседку, а моя соседка увидела мои безумные танцы и услышала, как я кричу. На следующий день эта тетя пришла ко мне домой попросить сахара (обычные соседские дела) и, к моему удивлению, сказала моей маме, что я очень хорошо танцую и пою. В тот момент хотелось провалиться сквозь землю, но она начала подробно все рассказывать. Не знаю, как я вообще пережила это унижение. © Narcissist / Quora
  • Надо мной снимала квартиру дамочка, которая любила рассекать по дому на высоченных каблуках. Топала и цокала круглосуточно. И вот вдруг у меня с потолка начала капать вода. Ну я и вызвал ее арендодателя. Короче, оказалось, что этими своими каблуками она умудрилась пробить дыру в душе возле слива (да, она решила сходить в душ в обуви). Скотчем дыру ту заклеила, но через пару дней вода начала течь мне в квартиру. Хозяин эту дамочку тогда сразу и выселил. Он мне и про душ рассказал, и про то, что она посрывала по всей квартире ковровое покрытие, потому что, видите ли, каблуками за него цеплялась. Так вот почему ее топот таким громким был. © Boxman75 / Reddit
  • Я долго не могла понять, почему просыпаюсь каждый день ровно в 5.30. Меня это порядком измотало, потому что уснуть я больше не могла. А потом сосед снизу, видимо, не сразу выключил свой будильник, и я поняла, что меня будило. Причем это была даже не мелодия, а гудеж виброзвонка. © Мария / ADME
  • Я наблюдала за тем, как мой сосед полностью скосил свой газон площадью тридцать соток с помощью кустореза. У него просто не было времени проехать пару километров и заправить бензином свою газонокосилку. © SuchANiceGirl / Reddit
  • У меня была соседка наверху. Мы с ней познакомились только спустя два года на вечеринке. И она робко меня спросила, слышу ли я ее в своей квартире. Учитывая, что это был старый дом с деревянными полами, сами понимаете. Я ответила, что обычно слышу, как она возвращается домой по ночам (высокие каблуки стучат по дереву). И сказала, что это мне не мешает. После этого разговора я больше ни разу не слышала этого стука. © onehandedbackhand / Reddit
  • Я редко вижу своих соседей, но всегда улыбаюсь и машу им рукой при встрече. А вот их собака, похоже, меня не любит, всегда выбегает лаять, когда я паркую машину за домом. Я всегда ей тихо говорю: «Все в порядке, я просто пришел с работы». И вот однажды стою и разговариваю с этой собакой, а ее хозяйка появляется из-за угла и начинает за нее извиняется. Говорит, что единственное, что она слышит из нашей квартиры, — это чихание. Мы часто чихаем! И, судя по всему, эта женщина и ее собака каждый раз говорят «будь здоров», глядя на нашу стену. Мне стало так смешно от мысли, что она и собака говорят это каждый раз, когда я чихаю, как обезумевший. © RodJaneandFreddy5 / Reddit
  • Когда жила в общежитии, у меня была соседка, которая очень вкусно готовила. Я не только ела, но и училась готовить сама. Однажды она приготовила такие вкусные наггетсы, что я в шутку сказала, что назову ребенка в честь нее. Прошло уже много лет, и она все это время обижается на меня за то, что я так и не выполнила свое обещание. Только вот у меня двое сыновей и было бы немного странно, если бы я назвала кого-нибудь из них Анжелой. © Мамдаринка / VK
  • Однажды я наблюдал, как соседи целый день строили огромную террасу. Их было человек десять, потому что работы было много. Но видимо, они не учли толщину фанеры, и после того, как все было готово, они не смогли открыть ни одну дверь. На следующий день я наблюдал уже за тем, как они сносят эту огромную террасу. © Fargeen_Bastich / Reddit
  • Подруга разрешила пожить в ее квартире, пока у меня ремонт. Однажды пришла бабуля-соседка, пригласила на чай. Я согласилась. Так я узнала о «вечерах соседей». Каждый в чем-то хорош и помогает другим. Среди соседей есть парикмахер, массажист, психолог и терапевт. Меня тоже решили втянуть в свой круг, вот только я гинеколог. © Не все поймут / VK
  • У моей бабушки была странная соседка, которая поливала цветы каждый день, даже в дождь. Она хвасталась, что именно благодаря такому тщательному поливу, они цветут и зимой тоже. Однажды бабушка раскрыла мне секрет, после которого я ржала в голосину: «На самом деле, это искусственные цветы. Только соседке не говори!» © SaturdayBaconThief / Reddit
  • Мы жили по соседству с одним мужчиной в многоквартирном доме. Довольно милый парень. Он регулярно вытирал лужу перед своей квартирой. Мы всегда спрашивали, все ли в порядке, а он нес какую-то бессвязную чепуху о том, как он ненавидит управдома. Мне стало любопытно, и я спросил про эту ситуацию в управлении. Оказывается, что парень, принимая ванну, наполняет ее до краев. А когда садится, вода всегда выливается, заливает всю его квартиру и вытекает в коридор. © TurboVeggie / Reddit
  • Многие знают о суперспособности мам находить вещи там, где их буквально минуту назад не было. Вот у меня сосед по комнате такой же! Всегда прошу найти его мои вещи — ни разу не подвел. Прокачал свою способность до того, что стоит только сказать вслух, что вещь пропала, и она тут же находится. Хотя до этого ее ищу по полдня. © Подслушано / Ideer
  • Добрых десять лет наши соседи каждую неделю выносили мусорные пакеты на обочину дороги накануне приезда мусоровоза. Мы живем в пригороде, рядом с лесом, так что диких животных здесь предостаточно. Почти каждое утро мусор был разворочен и разбросан енотами по всей округе. Мой отец несколько раз просил их купить контейнеры, чтобы хранить мусор и выносить его утром, как и все остальные соседи. © KleverGuy / Reddit
  • Я люблю сидеть на парковке на холме над моей квартирой и смотреть на свою кошку, а она любит смотреть на меня. Каждую ночь в течение последних нескольких недель мои новые соседи снизу ходят делают обход своей второй спальни с фонариком. Нарезают пару кругов по комнате, и уходят. © Independent-Desk4444 / Reddit
  • Я живу в районе, где растет много старых деревьев, идеальных для обитания белок. Я говорю о белках в промышленных масштабах. В результате естественного отбора выживает по крайней мере половина помета. У нас у всех земельные участки небольшие и поэтому на каждый двор приходится непропорционально большое количество белок. У меня есть два соседа, которые постоянно выкладывают птичий корм и арахис в скорлупе, чтобы их кормить. У белок природный инстинкт зарывать свою пищу подальше от источника питания. Поэтому каждый день я наблюдаю такую картину. 15-20 белок усердно трудятся, собирая пищу у соседей, а затем копают ямы и зарывают свои запасы в моем дворе. Газон весь в ямах, и из-за огромного количества вечно копающих животных очень трудно вырастить траву или цветы. Мой двор похож на поле после музыкального фестиваля! © Chris Larsen / Quora
  • Мой сосед установил уличную камеру. Она громко объявляет каждому, кто попадает в ее поле зрения: «Здравствуйте! Вас записывают на видео». Она фиксирует людей, идущих по дороге (у нас нет тротуаров), соседей на подъездной дорожке, их детей во дворе или когда семья входит и выходит из дома, загружает и разгружает машину. Можете себе представить, что иногда в течение всего нескольких минут камера делает своё объявление каждые несколько секунд. © Greenswim / Reddit
  • У наших соседей есть вторая кухня в подвале, в которой они готовят, а кухня наверху не используется, чтобы всегда выглядеть идеально чистой. © Kat75018 / Reddit
  • Мои соседи очень милые и всегда готовы помогать, но однажды утром это сыграло со мной злую шутку. Я очищала лобовое стекло моей машины ото льда и краем глаза заметила, как дедуля из этой пары выскочил из дома с кувшином горячей воды. Я попыталась остановить его, но не успела. Он выплеснул целый кувшин горячей воды на лобовое стекло. Оно не треснуло, но теперь вместо легкого инея у меня образовался толстый слой льда, потому что на улице до сих пор было достаточно холодно. © 84th_legislature / Reddit
  • Живу на 2-м этаже. Звонит домофон. Я никого не жду, поэтому не открываю. Опять звонит. Смотрю из окна, но там не видно, кто стоит у подъезда. Я посмотрела в глазок: открывается дверь соседней квартиры, выходит женщина, спускается, забирает свою доставку и заходит обратно. Я стучусь к ней, спрашиваю: «Вы вызвали курьера в мою квартиру?» Она: «Да. У меня домофон не работает, я думала, что вы откроете». © AngelinaEddi / Pikabu

И еще немного историй о том, как чужые привычки превратились в твою проблему, от которой при всем желании никуда не убежишь:

