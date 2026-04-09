15+ поездок, в которых недопонимание не помешало людям понять друг друга и улыбнуться до ушей
Путешествия часто дарят нам не только сувениры, но и трогательные воспоминания о людях, с которыми мы столкнулись совершенно случайно. Будь то француз, готовый лично проводить вас до нужной улицы, или соотечественник, внезапно узнанный в берлинской толпе по знакомым сандалиям. Мы собрали живые и душевные жизненные сцены, которые доказывают: язык доброты и гостеприимства понятен в любом уголке мира без всяких переводчиков.
- Были с мужем в Марокко и попали в песчаную бурю. Видим, в забегаловке сидят одни мужики. Муж: «Наверное, туда женщинам нельзя!» Делать нечего — заходим, чтобы спрятаться. Мужики уставились на нас и что-то кричат. Мы напряглись, и тут вдруг один выдает перевод: «Добро пожаловать! Скорее проходите, вам нужно выпить чаю!»
- Брали с мужем на Сицилии машину напрокат. За нами — супружеская пара из РБ. Мужик проверяет машину и показывает сотрудникам, что с дверцей неполадки. Они забегали, засуетились, начали что-то записывать, другую машину им подбирать. В общем, пока я с его женой болтала, мужик показывает сотрудникам, что не надо другой машины — он уже все починил. Итальянцы были в шоке.
- Мы в 2008 году были в Турции, в Кемере, в марте. Туристов мало, одни немецкие пенсионеры. И блюда, скорее всего, старались делать под них. Необычный ассортимент. На столах шведского стола стояли таблички на 3–4 языках с названиями блюд. Но одно название запомнилось — «Задушенная рыба» (тушеная рыба). До сих пор интересно, это переводчик пошутил или интернет.
«Зашел в книжный магазин в Венеции, а там вот такой продавец»
Это не продавец, а хозяин магазина. Он поражён, что его с продавцом спутали.
- Ходила на курсы английского. Их вел милый старичок. Помимо обучения, он рассказывал о своей жизни много интересного. Как-то приехал он в качестве переводчика в Израиль, поселился в отеле. Потек кран в номере. Он звонит на ресепшен. Там говорят: «Ждите сантехника». Сантехник пришел, стал возиться с краном, но починить не может. Наш старичок пытается спросить его на нескольких языках, в чем дело: по-английски, по-немецки и на иврите.
Сантехник качает головой — не понимает. Потом, устав возиться, выругался. Забавно, что оба не признали друг в друге соотечественников. Сантехник рассказал, что переехал в Израиль недавно, в этот отель его устроили временно, по знакомству, и вообще он электрик. Дедушка говорит: «Давай посмотрим вместе, что там с краном». Оказалось, что нужно поменять кран-буксу. Вытащил буксу, отдал сантехнику. В этот же день отель купил новую, и кран наконец починили.
Ну, уж наших-то сразу можно по акценту вычислить. И не обязательно в английском. Ко мне в Хельсинки в подземном переходе подходят две девчушки и по бумажке пытаются у меня на финском что-то спросить. Я сначала ответила по-английски, что по-фински не шпрехаю, а потом увидела их бумажку. Там русскими буквами были написаны финские слова. Я по-русски объяснила им, где их автобус.
- А мы вечером, в середине 80-х, гуляли по Берлину. Подходит парень и что-то долго говорит по-немецки. Я: «Нихт ферштейн». Потом опускаю глаза, а на ногах у него сандалии нашей модели. Хихикаю, а он: «Вот оно что! А я долго сочинял, как спросить: «как пройти в мое общежитие по адресу...»
- Когда я впервые оказалась в Египте (это был далекий 2011 год), уже знала, что на верблюдов нельзя садиться без договоренности. И вот лежу я на пляже, второй день отдыха. По пляжу ходит араб с верблюдом и предлагает поездки. Я сразу отказалась, но вижу — приехала новая семья, все такие счастливые. Их папаша полез на верблюда, покатался, а потом узнал, что должен 10 долларов. Сразу всю радость с лица сдуло. Но заплатил.
«Мой ребенок „отдыхает“ на каникулах. Да, это салями»
- В последний день нашего отпуска в Египте у нас закончилась мелочь в долларах. И мы утром оставили нашему горничному горсть мелочи в турецких лирах. И наш затейник вместо крокодилов-лебедей подвесил нам при входе обезьяну из полотенец и рулончиков туалетной бумаги! Чуть не поседели при входе.
Видела эту обезьяну в другой публикации, реально можно поседеть - четыре конечности свёрнуты из полотенец, где голова - пусто, а сверху над пустотой - рулон туалетной бумаги. Всё вместе - жуть жутчайшая😨 😱
- Английский везде очень разный. Мы с мужем в Малайзии на завтраках часто слышали «априкот». Ну мало ли что они там говорят. И уже перед отъездом поняли: «априкот» — это «have a nice breakfast». Прошло много лет, но мы до сих пор иногда говорим друг другу «априкот». И еще «тичпич» — зубочистки. Это тоже используем.
- Когда были с бабушкой в Париже и ехали до Версаля, купили по незнанию не те билеты (у них метро странно перетекает в пригородные поезда), и к нам придрался кондуктор. Моя бабушка объяснила ему ситуацию (она учитель французского и немецкого), и дальше они уже просто стояли и болтали. Он спросил, кто я для нее:
— Она моя внучка.
— Почему она с такой бабушкой не знает французский? Пусть выучит.
Я (по-французски): «Вообще-то я и так его знаю». Не стала добавлять, что терпеть не могу французский, и они меня уже задрали в Париже своей нелюбовью к английскому.
«Так вот, мои родители поехали на отдых на море со своей собакой и прислали мне эту фотографию»
Шик, блеск, красота! Особенно, мне понравились изящные задние конечности собаки - прямо аристократка!
- Тоже вспомнилось: когда был в Китае, застрял в какой-то глухой деревушке и пришлось пообщаться с местными полицейскими в штатском. Один из них пытался что-то сказать по-китайски. Когда я не ответил, он стал громко повторять — и так несколько раз. В итоге я написал ему в переводчике: «Не кричи, я не глухой, я просто не понимаю по-китайски».
- Отдыхали с мужем в одной голландско-французской колонии, забрели на французскую территорию. Нашли бодренького дядечку-француза с востреньким носиком, попросили показать дорогу — там черт ногу сломит. Он на английском не говорил (а мы на французском — вообще никак), но активно жестикулировал, выскочил из машины и провел нас до нужного места. Поулыбались, распрощались.
- Работала в библиотеке. У нас был постоянный читатель — маленький мальчик, отец которого был американцем. И вот однажды он пришел с сыном и начал говорить на английском. Мы не понимали, что он хочет. Кое-как удалось договориться, но он с возмущением заявил, что мы обязаны знать английский, чтобы разговаривать с ним.
«Мы попросили милую пожилую пару сфотографировать нас во время отпуска»
- Работаю в гостинице, и, если честно, раздражает, когда иностранец подходит, говорит: «Здравствуйте». А я, решив, что он меня понимает, продолжаю разговор, пока он с глуповатой улыбочкой слушает мой монолог, который завершает коронным: «Sorry, I don’t speak this language». Вот и зачем он только что у меня 5 минут жизни украл?
Люди, работающие в гостинице и ориентированные на привлечение гостей, не могут позволить себе такую роскошь, как раздражение. И из-за чего?
Человек не на своем месте.
- Отдыхала в Турции. К середине отдыха на пляж пришел турок с ведром, крича «кукарача». Как оказалось, он продавал вареную кукурузу. Это был первый день. На третий день он уже четко кричал: «Кукуруза, доллар штука!»
Почти каждый год отдыхаю в Баку (это моя родина, и там живут мои родственники), так вот там постоянно по пляжу ходят упитанные местные подростки, предлагающие варёную кукурузу, пирожки, крича при этом: "Кукуруз варёный".
- Меня как-то иностранец спрашивал, как пройти на Таймс-сквер. Мне очень хотелось уточнить, что мы не в Нью-Йорке, но я понимала, что он, скорее всего, говорит что-то другое. В итоге оказалось — это была Тверская.
- В 2012 году ездили с женой в Рио-де-Жанейро. После восхождения на гору Корковадо мне на 45-градусной жаре стало плохо, и мы зашли в кафе неподалеку, чтобы попить чего-нибудь холодного. Я прошу официантку принести счет и говорю: «Invoice, please». Она не понимает. Я повторяю, перефразирую — не понимает.
Жена достает разговорник и говорит: «A conta, por favor». Официантка сразу все поняла. Позже мне объяснили, что «invoice» — это счет-фактура, а обычный счет — «bill».
- Гостила в Праге у подруги. Пока гуляла по городу зашла в местный ресторанчик. Ко мне подошел импозантный мужчина и мы начали на английском обсуждать мой заказ. Я заказала утку и кнедлики с капустой. Хотя официант в конце удивленно спросил, мол, я точно уверена? Не почуяв подвоха, я согласилась. И вот спустя полчаса он мне приносит огромную утку с закусками. Я в ступоре, просила-то я четверть утки. Тут как раз подошла моя подруга и я попросила ее уже на чешском выяснить, на каком этапе что-то пошло не так. Оказалось, официант не так хорошо знал английский, чтобы понять что такое четверть. Поэтому и удивился, куда в меня такую маленькую влезет вся утка. Пришлось остальное забрать домой к подруге.
В Чехии любят огромные порции подавать. Берешь одно вепрево колено, едят трое и наедаются.
