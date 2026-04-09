15+ поездок, в которых недопонимание не помешало людям понять друг друга и улыбнуться до ушей

Ну, уж наших-то сразу можно по акценту вычислить. И не обязательно в английском. Ко мне в Хельсинки в подземном переходе подходят две девчушки и по бумажке пытаются у меня на финском что-то спросить. Я сначала ответила по-английски, что по-фински не шпрехаю, а потом увидела их бумажку. Там русскими буквами были написаны финские слова. Я по-русски объяснила им, где их автобус.