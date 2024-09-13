17 человек сделали тату, а подвох подкрался незаметно

Про "мама будет ругать" - я первую татуировку делала в 27 лет и, да, были знакомые (схожего со мной возраста), которые как узнавали первым делом спрашивали - не запрещали ли мне родители?

Я с первого курса жила отдельно, к 27 уже давно работала, снимала квартиру - как мне можно что-то запретить?..)