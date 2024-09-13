Ну у нас тоже бить татухи-иероглифы, а потом оказывается, что там "Дважды не замораживать" 🤣
17 человек сделали тату, а подвох подкрался незаметно
Выбор тату — дело ответственное. Но порой люди относятся к этому не так серьезно, как по идее должны. Кто-то набивает слова на неизвестном языке, а кто-то доверяет сделать татуировку не очень надежному мастеру.
- У знакомого иностранца на спине набита цитата из «Анны Карениной». Когда узнал, что я говорю на языке оригинала, начал рассказывать, что эта книга его любимая, сестру Анной зовут, поэтому он и решился на такую татушку. Показал мне ее, а там просто рандомная фраза из книги, ничего особо не значащая. Смысла не увидела вообще в ней, но главное, что ему нравится. © annevilwill
- Живу в Нидерландах, ходим с семьей в бассейн. Приходит местный мужчина, а у него на всю спину кириллицей набита всякая белиберда: стекло, кружка. Я у него спросила, что это значит, а он такой: «Строчка из Пушкина». Надо было эту гордость в его глазах видеть. Ну-ну, мужчина. © irakleding
- Мне было лет 14. К соседке в нашем переулке приехал сын (лет 25 — 30) с друзьями, что-то ремонтировали они. Мы увидели у него на спине надпись. Ходили за ним по пятам, никак не могли прочесть, а когда прочли, то поняли, почему они над нами все это время смеялись. Там набито: «Не ходи за мной, я сам заблудился». © bellaatro__fitness
- Один мой студент-итальянец работает телохранителем и захотел сделать себе огромное тату кириллицей на всю грудь. Раз 10 сверял со мной текст. Потом довольный присылает мне фотку, а там опечатка. Мастер перепутал мягкий знак с буквой Ы. Мой студент кричал так, что стены тряслись в соседних домах. К счастью, удалось исправить. © concordia_bella
- Я тату мастер. Был у меня парень, который хотел набить тату на животе: «Неудача — это не вариант». Я предупредил, что там бить очень больно, но тот сказал, что выдержит. В итоге не выдержал и ушел от меня со словами «Неудача — это» на животе. © michonne_impossible / Reddit
- Как только исполнилось 18 лет, мы с друзьями отправились бить себе татушки на пояснице. Пришли, значит, сидим. Дошла очередь до меня. Заявляю, что хочу набить мультяшного дельфина. Мастер несколько раз переспросил, уверена ли я. Ответила, что да. Жалею по сей день. © JamnJ27 / Reddit
Надо было потерпеть и три точки добавить.
Неудача - это...
Почти Love is...
- Друг решил сделать тату у нашего знакомого (не очень надежный был человек). Захотел набить портрет своего отца. На следующее утро встречаемся, я прошу показать татушку. Он начинает медленно расстегивать рубашку, а сам грустный ужасно. Думаю, ну все, мастер напортачил. Друг снимает рубаху, а там отличный портрет, детали просто отлично прорисованы. Только одно но: это не его отец. © Whoryou96 / Reddit
- Встречалась с парнем, он ходил и говорил, что набьет в честь меня тату. Потом показал. Набил мелким почерком на груди: «Мама + папа = я». © stink3rbelle / Reddit
- У меня татуировка: ворона читает книгу, вокруг еще книги. Все спрашивают: «Что означает твоя татуировка? Какое объяснение?» Блин, я люблю ворон, я люблю книги, у меня есть татуировка и того и другого. Хватит пытаться найти какой-то тайный смысл. © Agitated-Cookie / Reddit
Татуировка — вещь привлекающая внимание, странно удивляться вопросам о ней. Можно просто отвечать, что смысл только эстетический для автора.
Глуповато раздражаться из-за вопросов.
- Давно было. Во времена видеосалонов и боевиков с восточными единоборствами. Знакомый фанател до чертиков. Хотел тату с иероглифом каким-то. Мастер, чтобы набить тату, схватил первую попавшуюся китайскую коробку с чаем. © Pixel Google / ADME
- Ко мне дочка подошла лет в 18, поставила перед фактом, мол, татушку хочу. Ладно, говорю, маленькую на запястье можно. Условие — не вульгарную и не очень большую. Набила слово «sanctum», переводится как что-то вроде «святость» или «святыня». Сейчас ей 22 года, хочет свести. Говорит, что надоело, наигралась. Ну и хорошо. Может, сходим, ей сведем, а мне набьем! © Елена Петрова
- Мой брат в детстве самостоятельно сделал наколку на кисти — первую букву своего имени, «Ж» (звали его Женя). Папа посмотрел на это и сказал: «А теперь на другой руке набей букву «М». Через пару лет брат это «Ж» вытравил, остался шрам. Больше он ни одной татуировки не сделал. © Нета Осенняя
Сведём, наведём... Вырезайте и пересаживайте кусок кожи сразу! Чего мелочиться?
- Встречался с девушкой больше года. Сходила она налево, мы спокойно и тихо расстались. Но проблема в том, что за неделю до расставания я набил татуху с ее именем. Как итог — уже познакомился с пятью Дианами. Говорил, что мне приснилась девушка с таким же именем, вот же совпадение... Дешевый развод, а работает. Даже жалко в конце месяца перекрывать. © Подслушано / Ideer
- Мой парень обожает татуировки, у него забиты оба рукава и есть парочка тату на груди. Предложил сделать мне тоже, только парные. Долго выбирал, что набить, определился. Мне рисунок понравился, но я взяла пару дней на подумать. Вечером приходит он домой с другом, они оба радостные демонстрируют свежие тату с этим самым рисунком. На мой молчаливый вопрос друг сказал, что ему так понравился рисунок, что он его тоже захотел. А они как раз были рядом с тату-салоном. Парные тату с парнем мы так и не сделали. © Подслушано / Ideer
- Мне 21, моему парню 27. Я долго хотела сделать тату, решалась два года, и вот я записываюсь к мастеру. Парень, разумеется, в курсе. Сижу и высказываю свои переживания по поводу предстоящего сеанса, а он вдруг так серьезно: «А не боишься, что мама ругать будет?» Я впала в ступор: «Почему она должна меня ругать? Это моя жизнь, мое тело». На что получаю ответ: «А я бы этого больше всего боялся». И тут я поняла: что-то пошло не так... © Подслушано / Ideer
Про "мама будет ругать" - я первую татуировку делала в 27 лет и, да, были знакомые (схожего со мной возраста), которые как узнавали первым делом спрашивали - не запрещали ли мне родители?
Я с первого курса жила отдельно, к 27 уже давно работала, снимала квартиру - как мне можно что-то запретить?..)
- В 18 лет набила свою первую татуировку — маленькую желтую звездочку за ушком. В 23 года устроилась работать в банк, в котором было строгое правило: работникам нельзя иметь татуировки. Вакансия была очень хорошая, я промолчала про свою звездочку. Когда начальник все-таки обратил внимание на тату, то ответила, что это родинка. Поверил. Потом я уволилась из банка, но с бывшим начальником завязались романтические отношения. Теперь он мой муж, мы женаты уже 7 лет. А он до сих пор думает, что за ушком у меня уникальная милая родинка. Признаться уже немного стыдно. © Палата № 6 / VK
- Я очень люблю свою бабушку, ее мнение для меня сильно важно. Она растила меня с самого детства, поэтому я стараюсь не делать ничего, что ей не понравилось бы. Но иногда все же наши взгляды не совпадают. Я пошла бить тату и уже знала, что бабушке это не понравится, ведь она всегда была против. Услышав новость, она закатила глаза. Но потом, когда я показала тату розы, бабушка Роза улыбнулась и сообщила, что я еще та приколистка. Тогда она показала мне свое тату, которое я, честно, не видела никогда в жизни и подумать не могла о его существовании. Бабушка сказала: «Когда я узнала, что твоя мама назвала тебя Маргаритой, то сразу же пошла и сделала себе такое тату маргаритки. А ты думала, в кого ты такая?» У меня просто нет слов...© Палата № 6 / VK
А вот еще несколько тату, за которыми кроется личная история.