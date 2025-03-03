16 человек, которые решили устроить незабываемый сюрприз любимому человеку
Истории
8 минут назад
Порой в жизни с любимым человеком начинает преобладать рутина - никуда от этого не деться, это естественный процесс. Но всегда есть возможность встряхнуться, устроить сюрприз второй половинке и дать этим повод для смеха или приливов нежности. Иногда, конечно, бывает непросто сообразить эффектный вариант. Но герои этой статьи не стали останавливаться и придумали, чем удивить любимого человека. А заодно и нам идей подкинули.
- У нас с парнем на этих выходных была годовщина - два года. Я подарила ему то, что он хотел, устроила кучу маленьких сюрпризов. А он в ответ дарит мне две пары носочков со словами: "У меня не было денег, поэтому вот..." Изо всех сил радуюсь ярким носкам, но тут он говорит: "Не, ну раз ты не возмущаешься..." - и достает блокнотик Молескин - он знает, что я их обожаю! Ну тут я радуюсь вовсю, а он с этими же словами "Ну раз ты не возмущаешься..." дарит мне огромный сборник автора, которого я давно искала! Жду следующей годовщины. © Подслушано / Ideer
- Это было как раз перед полуночью, когда мы были в отпуске в Лондоне. Он убедил меня пойти прогуляться. Добрались до Вестминстерского моста, где мы стояли под Биг-Беном, и он сказал: «Это так романтично, не правда ли? Жаль, что я не верю в брак, иначе я бы сделал тебе предложение прямо сейчас». Я подумала: «Да, да, какая ерунда». А он продолжает: «Потому что если бы я верил в брак, я бы, наверное, сделал что-то вроде этого». Достает кольцо, встает на одно колено. Я осознала, что он делает предложение, конечно, согласилась. И тут Биг-Бен бьет полночь. © phiaska / Reddit
- Я работаю на дому, но все равно обычно выгляжу ухоженной девушкой, с укладкой, в меру косметики, платья. Однако сегодня холодно. Поэтому напялила на себя огромный мужской свитер, 6 пар разномастных носков, мамины подштанники, рейтузы. Голову два дня не мыла, макияж полустертый. И вот, доедая гренки с чесноком, слышу звонок в дверь - это мой парень, вернувшись из поездки, решил сделать мне сюрприз - сразу же ко мне. © Подслушано / Ideer
- Живем с девушкой в разных городах, видимся иногда на выходных. В один из таких дней сказал ей, что встретится не получится, а сам решил устроить сюрприз и приехать. И вот я на месте с букетом, радостный стучу в дверь. Никто не открывает. Звоню на сотовый, и на вопрос: "Где ты?", получаю просто уморительный ответ: "А я к тебе еду..." © Подслушано / Ideer
- 10 лет просила у мужа завести кота - отказывался, мол, животным не место в квартире, им дом подавай. Накануне 10-летия свадьбы сказал, что уже и не против котика, можем поискать. На следующий день у нас была годовщина, решила сделать ему сюрприз - принесла с улицы котенка. И он приехал вечером с работы с сюрпризом. Теперь у нас два кота. © Подслушано / Ideer
- Мой муж не романтик. Совсем. Но иногда выдает от всего сердца что-нибудь эдакое. То стихи про сало и лыжи, то еще что-нибудь. Он знает, что будить с утра меня совсем нельзя, но однажды он рискнул... Приготовил мне милейший завтрак: яичница, салатик, кофе. Нежно пытался меня разбудить, рассказывая о том, какой чудесный завтрак меня ждет. А я же, естественно, пообещала ему самую страшную расправу за то, что разбудил меня. Он, опечаленный, ушел, а я минуты две я лежала и думала, какое же я чудовище. За столько лет любимый мне приготовил сюрприз. В итоге я собрала все свои силы, натянула улыбку, и пошла. Выхожу на кухню, а там мой благоверный с приунывшим видом сидит и допивает мой кофе, рядом же пустые тарелки. На мой немой вопрос, сказал: "Ты не захотела и я все сам съел". Женщины, не повторяйте моих ошибок. А мужчины - будьте чуть терпеливее. © Палата №6 / VK
- Каждый раз, когда мой муж не угадывает с подарком, вспоминаю своего университетского парня Мишу. Как-то раз на мои двадцать лет он подарил мне огромную коробку ананасов. Просто огромную. Там было около двадцати плодов ананаса из Коста-Рики, был июнь месяц и у нас в общежитии сломался холодильник, и мы с соседками три дня ели одни ананасы, чтобы они не испортились. Самое смешное, что я никогда не говорила, и даже не намекала, что люблю ананасы. И профессия или родственники Миши никак не были связаны с этими фруктами. Просто Мише так захотелось - удивительный парень, хоть и своеобразный! © Палата №6 / VK
- Решил я удивить свою девушку, сделать ей милый сюрприз и вкусный ужин. Постарался перед ее приходом с работы: украсил квартиру, лебедей сделал из полотенец на кровати, ужин сам приготовил, даже из фруктов сердечки вырезал. Вот любимая возвращается, и я вижу, что она совсем без настроения. На час закрылась в ванной, затем вышла поесть, сказала, что еда невкусная, а потом пошла спать, скинув мои полотенца-лебеди. Не такой реакции я, конечно, ожидал, но что поделать. У всех нас бывают сложные дни. © Палата №6 / VK
- Купил своей девушке 20 шоколадных яиц. Красиво все сложил, хотел ей сделать сюрприз, но так получилось, что в тот вечер мне срочно нужно было уехать, поэтому подарок я вручил через неделю, после того, как вернулся из командировки. Она открывает коробочку, а потом вдруг говорит, что вместо шоколадных яиц там обычные куриные. Ведь коробку она нашла давно, а ей хотелось чего-то сладенького, вот она и таскала постоянно шоколадные яйца, а вместо них заворачивала в фольгу обычные. © Палата №6 / VK
- Я ехал домой и случайно оказался на дороге в паре машин от моей девушки. И что-то я вдруг решил приколоться. Проследовал за ней до магазина. И прямо посреди отдела с овощами я начал к ней подкрадываться. Делал это очень очевидно, как злодей из мультика - на меня уже начали пялиться сотрудники магазина. Подошел к девушке достаточно близко и схватил ее с громким криком "Ага!". Она завопила и развернулась, готовая вцепиться мне в горло, но увидев, что это я, расхохоталась. © Jsquaw / Reddit
- На днях случился довольно забавный случай. Ничего не подозревая, сидела себе преспокойно, залипая в интернете. Вдруг стук в окно. От неожиданности даже взвизгнула, ведь живу я на девятом этаже. Второй стук. Я почувствовала, как начинают седеть мои волосы. С замиранием сердца отдергиваю штору и вижу там… Довольное и улыбающееся лицо своего парня. Он решил мне сюрприз сделать. Я чуть не умерла от страха, а ему смешно! © Подслушано / Ideer
- Моей жене исполнялось тридцать, и она тосковала по своим двадцати. За четыре месяца до ее дня рождения я начал готовить подарок. Я скачал все ее старые записи в блоге (всего около ста пятидесяти печатных страниц), отформатировал их и переплел. Она еще в колледже публиковала треклисты для сборников музыки - я нашел и записал каждый из них на отдельные диски. Денег и времени было вложено много, но этим подарком я показал ей, как далеко она продвинулась, и как мы вступаем в новое десятилетие жизни, как муж и жена. © Unknown author / Reddit
- Я тогда жила в Кейптауне и встречалась с местным. Но периодически тосковала по еде из своей страны. И вот как-то раз любимый отвел меня в торговый центр, где продавались корндоги и газировка, совсем как дома. Это было так мило. © atn9009 / Reddit
- Это было после первого курса, я проходил стажировку очень далеко от дома. Моя девушка знала, в какой день я приеду, но я специально не сказал конкретное время. Итак, в 5 минутах от ее дома я звоню ей и говорю, что застрял, опоздаю часа на 4. А был уже вечер, ей рано утром идти на работу. Естественно, она расстроилась, но я продолжал говорить с ней, пока не оказался прямо у двери. Я позвонил, а она говорит мне в трубку: «Подожди, там пришел кто-то». Открывает, а это я. © jdpatric / Reddit
- Я нарисовал небольшую картинку, где мы с любимой держимся за руки, а рядом куча сердечек и воздушных шариков. Сложил рисунок и спрятал в пакете с ее обедом. © wasdo / Reddit
- Однажды решил девушке сделать сюрприз — признаться в любви, создав композицию на ее лестничной площадке. Лентами написать признание в любви, добавить цветочки, такое все. Взял друга, пошли и разукрасили ее подъезд. Звоню ей, говорю, выйди на лестницу — зацени сюрприз! Она выходит, а там ничего! Короче, я перепутал подъезды. © Подслушано / Ideer
Отношения - это всегда повод показать всю свою романтическую мощь в неожиданном сюрпризе для любимого человека:
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