16 человек, которые решили устроить незабываемый сюрприз любимому человеку

Порой в жизни с любимым человеком начинает преобладать рутина - никуда от этого не деться, это естественный процесс. Но всегда есть возможность встряхнуться, устроить сюрприз второй половинке и дать этим повод для смеха или приливов нежности. Иногда, конечно, бывает непросто сообразить эффектный вариант. Но герои этой статьи не стали останавливаться и придумали, чем удивить любимого человека. А заодно и нам идей подкинули.