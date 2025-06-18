12 старых мультиков, которые многие даже не видели, а ведь они — золото

Жанр: детский, семейный.

Практически каждый ребенок сегодня ассоциирует образ Русалочки с Ариэль из диснеевской экранизации 1989 года. Но мало кто помнит мультфильм, который вышел далеком 1968 году и был снят режиссером Иваном Аксенчуком по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена, написанной в 1837 году. В мультфильме мы видим совершенно другой образ Русалочки — с утонченными чертами лица, длинными волосами и полными любви и печали глазами.

В отличие от диснеевской интерпретации, авторы не стали переделывать концовку под «хеппи-энд». Мультфильм получился очень драматичным, глубоким и трогательным. Он уважает своего зрителя, будь он взрослый или ребенок, и не обещает счастливого финала. А какой образ русалочки вам больше всего запомнился?