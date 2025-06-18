12 старых мультиков, которые многие даже не видели, а ведь они — золото
Многие с теплотой вспоминают времена, когда мультфильмы приносили простую, но такую настоящую и неподдельную радость. Они учили справедливости, состраданию и дружбе. Сегодня многие из старых мультфильмов стали забываться. Мы подготовили для вас список мультфильмов, которые стоят того, чтобы пересмотреть их еще раз, ведь это — жемчужины мультипликации.
1. Русалочка
- Жанр: детский, семейный.
Практически каждый ребенок сегодня ассоциирует образ Русалочки с Ариэль из диснеевской экранизации 1989 года. Но мало кто помнит мультфильм, который вышел далеком 1968 году и был снят режиссером Иваном Аксенчуком по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена, написанной в 1837 году. В мультфильме мы видим совершенно другой образ Русалочки — с утонченными чертами лица, длинными волосами и полными любви и печали глазами.
В отличие от диснеевской интерпретации, авторы не стали переделывать концовку под «хеппи-энд». Мультфильм получился очень драматичным, глубоким и трогательным. Он уважает своего зрителя, будь он взрослый или ребенок, и не обещает счастливого финала. А какой образ русалочки вам больше всего запомнился?
- Это вам не сказочка с хэппи-эндом, а настоящая драма. У меня слезы бежали рекой. © darima / IMDb
- Дисней и рядом не пробегал.
2. Ореховый прутик
- Жанр: мультфильм, детский, короткометражка
В 1955 на экраны вышел мультфильм «Ореховый прутик», созданный по мотивам сказки румынского писателя Кэлина Груи. Режиссером выступил Иван Аксенчук. В мультфильме авторы с большой любовью и вниманием передали уникальную атмосферу и характер персонажей.
«Ореховый прутик» — это история о взаимовыручке, доброте и отваге. Мультфильм считается одной из вершин анимации того периода. В 1955 году он был награжден почетным дипломом на VII Международного Фестиваля для детей и юношества в Венеции.
- Я снова испытала те детские ощущения доброты и любви, и так сразу на душе хорошо стало, так чудесно. Это шедевр, не превзойденный никем. © HakunaMatata_24 / Kinopoisk
- Это чудо я могу смотреть бесконечно.
- Как же я прониклась! Великан просто лапочка.
3. Фильм, фильм, фильм
- Жанр: мультфильм, комедия, короткометражка
Мультфильм с незатейливым, но говорящим названием «Фильм, фильм, фильм» вышел в 1968 году. Мультфильм своего рода пародия на то, как создаются фильмы, остроумно раскрывающая внутреннюю «кухню» всего кинопроизводства. Хитрук проявил себя во всей полноте своего таланта. Несмотря на внешнюю простоту и минималистичный стиль, каждый персонаж в мультфильме получился ярким и запоминающимся.
В доброй и юмористической манере, мультфильм удивительно точно показывает, как на самом деле создаются художественные фильмы от написания сценария и до премьеры.
В 1973 году мультфильм был удостоен премии за лучший короткометражный фильм Международного кинофестиваля в Коломбо.
- За «Фильм, фильм, фильм» режиссер заслуживает нерукотворного памятника. © Фюльгья / Kinopoisk
- Это настоящая жемчужина фильмографии. © Акари / Kinopoisk
4. Голубой щенок
Мне всегда казалось, что кот специально напоил пирата, чтобы Моряк и Щенок смогли спастись. Кот там еще так в полглаза подсматривает за ними....
- Жанр: мультфильм, детский, короткометражка, мюзикл
В 1976 году на экраны вышел мультфильм-мюзикл «Голубой щенок», созданный по сказке венгерского писателя Дьюлы Урбана. «Голубой щенок» — это трогательная история о дружбе, принятии и о том, что людей следует оценивать не по внешности, а лишь по их поступкам.
Мультфильм запомнился зрителям не только яркой и необычной для того времени анимацией, но и блестящей озвучкой: герои говорят голосами Алисы Фрейндлих, Андрея Миронова, Александра Градского и Михаила Боярского. Песни из этого фильма стали едва ли не народными.
- Боярский и Миронов по-настоящему отожгли в дуэте своих персонажей, а песенка Градского — Рыбы-пилы по экспрессивности даст фору и многим «взрослым» песням — это просто невозможно забыть. © Акари / Kinopoisk
- Хронометраж мультфильма всего-то 20 минут, но это минуты чистого восторга песнями и бесподобными злодеями. © Хоррор / Kinopoisk
5. Остров
- Жанр: мультфильм, короткометражка
Одна из самых «серьезных» мультипликаций Хитрука — это девятиминутный рисованный мультфильм «Остров», вышедший на экран в 1973 году. Анимированный в минималистской стилистике, мультфильм рассказывает аллегорическую историю о человеке, оказавшемся на необитаемом острове.
«Остров» — это не только притча о равнодушии, но и глубокое размышление о месте человека в обществе, не теряющая актуальности и сегодня. Работа Хитрука была отмечена множеством наград, включая Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1974 года за лучший короткометражный фильм.
- Я думаю, что и в любой другой компании мультфильмов, хоть и современных с сильнейшей графикой, этот мультфильм никогда бы не затерялся. © синтия ротрок / Kinopoisk
6. Очень синяя борода
- Жанр: мультфильм, короткометражка, мюзикл
Мультфильм для взрослых «Очень синяя борода» режиссера Владимира Самсонова и Аркадия Арканова вышел в 1979 году. В основу легла история о герцоге Жиле де Ре по прозвищу «Синяя борода».
Мультфильм учит критическому мышлению. Не принимать любую историю на веру, сопоставлять факты и слышать обе стороны. И самое главное — бережнее относиться друг к другу.
- Харизматичнейший мульт моего детства. © mary_l / Kinopoisk
- Это было незабываемо! Я все еще плачу.
7. Сказка сказок
Никогда в детстве не понимала Ежика в тумане, а этот мультик вообще заунывной тоской казался.
- Жанр: мультфильм, детский, короткометражка
Многие знакомы с творчеством Юрия Норштейна по его прекрасному мультфильму «Ежик в тумане». Однако мало кто помнит о не менее известном шедевре Норштейна — мультфильме «Сказка сказок», признанном американской Академией киноискусства «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов».
В мультфильме анимация продумана до мельчайших мелочей, а в сочетании с тонко подобранной классической музыкой и вовсе немного гипнотизирует. В нем нет четко выстроенной сюжетной линии. Главное здесь не события, а атмосфера, чувства, воспоминания. Мультфильм предлагает заглянуть внутрь себя в собственные тревоги, мечты и детские воспоминания. Эту картину можно пересматривать бесконечно и каждый раз открывать для себя что-то новое.
В 2003 году мультфильм занял 2 место в рейтинге «150 лучших анимационных фильмов всех времен Японии и мира».
- Техника Норштейна — это нечто совершенно неповторимое. Каждый кадр — картина. После просмотра долго остается прекрасное «послевкусие», чувство восхищения и наслаждения.
© Яночка Вечер / Kinopoisk
- Мое сердце колотилось как сумасшедшее.
8. Про бегемота, который боялся прививок
- Жанр: мультфильм, детский, короткометражка
В 1966 году на экраны вышел мультфильм «Про бегемота, который боялся прививок» режиссера Леонида Амальрика. Мультфильм был снят по рассказу чешского писателя Милоша Мацоурека. Для мультфильмов того периода важны были не только «картинка» и привлекательность героев, но и смысл, поучительный посыл, заложенный в саму суть истории. И режиссеру удалось сделать мультфильм именно таким. Главную роль озвучил Михаил Яншин. В мультфильме также можно услышать голоса Георгия Милляра и Георгия Вицина.
«Про бегемота, который боялся прививок» — это поучительная история о том, что порой нужно пересилить себя, перебороть свой страх для своего же блага.
- Яркий образец мультипликации 1960-х гг. Несмотря на обилие одинаковых цветов на задних планах, а также на упрощённую анимацию, во всем этом чувствуется какое-то великолепие. © Xiphactinus audax / Kinopoisk
9. Варежка
В 1967 году был создан, пожалуй, один из самых трогательных и проникновенных мультфильмов «Варежка» режиссера Романа Качанова.
Эта короткая, десятиминутная история, где никто не произносит ни единого слова, а настроение задает лишь приятная фоновая музыка. Но мультфильм понятен и без слов, потому что говорит на языке чувств. Этот фильм заставит задуматься многих. Он посвящен трогательной потребности ребенка в друге, который никогда не предаст и всегда будет рядом. В друге, обладающем собачьей верностью.
- Детская душа — это нечто идеальное, и «Варежка» является одним из лучших ее олицетворений. © korsar45 / Kinopoisk
- Это лучший короткометражный анимационный фильм, когда-либо созданный. Таких фильмов больше не снимают. Это маленькое сокровище. © alina_lit / IMDb
10. Большой Ух
- Жанр: мультфильм, детский, короткометражка
«Большой Ух» 10-минутный мультфильм от сценариста Михаила Шелехова и режиссера Юрия Бутырина вышедший в 1989 году.
Мультфильм — это поучительная история о доброте, взаимовыручке и умении замечать прекрасное не где-то далеко, а совсем рядом — прямо у себя под носом.
- Боже мой, какое же это очаровательное и волшебное произведение искусства. © Mademoiselle Helene / Kinopoisk
- После просмотра всегда сладко засыпаю.
11. Икар и мудрецы
- Жанр: мультфильм, короткометражка
«Икар и мудрецы» — философская анимационная притча, созданная режиссером Федором Хитруком в 1976 году. В мультфильме переплетаются миф, фантастика и размышления о свободе. Сюжет разворачивается вокруг Икара — юноши, стремящегося к знаниям. Но на его пути встают мудрецы, боящиеся перемен и стремящиеся сохранить свою власть.
Мультфильм одновременно и смешной, и грустный. За внешней простотой скрывается серьезная тема: не каждый осмелится идти против мнения большинства, даже если это большинство не агрессивно, а лишь недовольно бурчит себе под нос. Этот мультик до сих пор разбирают на цитаты, а актуальность свою он не утратит никогда.
А как вы воспринимаете образ Икара?
- Это надо увидеть, прочувствовать, прожить эти 7 с половиной минут самому. © Magelan / Kinopoisk
12. Пропавшая грамота
- Жанр: мультфильм, короткометражка, фэнтези
В 1945 году на экраны вышел первый полнометражный мультфильм студии «Союзмультфильм» — «Пропавшая грамота», ставший также первой крупной работой сестер Брумберг. Мультфильм был снят по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя.
Для студии и режиссеров этот мультфильм стал по-настоящему важным испытанием: перенести на экран гоголевское произведение в формате полнометражной анимации и при этом сохранить фантастику, юмор, сказочность и мрачную атмосферу оказалось совсем непростой задачей.
- Жизнеутверждающая картина! Сами тексты взяты из разных произведений Николая Васильевича Гоголя, но как же они восхитительны! © keisi12 — 0995 / Kinopoisk
Многие из нас любят пересматривать старые, добрые мультфильмы нашего детства. Некоторые из них кажутся до жути банальными и скучными, но они учат нас доброте, заботе, дружбе и терпимости. Они возвращают нас в детство, помогают взглянуть на жизнь по-новому и переосмыслить свое отношение к окружающим.
А если вы хотите еще больше погрузиться в детство, то следующая подборка для вас:
Комментарии
После "Очень синей бороды" ждал в подборке "Я подарю тебе эту звезду".
Кстати, о добрых и душещипательных мультиках - очень рекомендую "Рыбка" 2007 года
Этот список можно продолжать бесконечно. Например, 2 моих любимых мультика про привидения "Совсем не страшно" и "Кентервильское привидение"