"сделала себе портрет моей пушистого друга"
П
Адми сделайте себе одного настоящего корректора
18 татуировок, за которыми кроется очень личная история
Далеко не все люди хотят набить на своей коже просто красивый пейзаж, цветочки или бабочку. Когда в жизни происходит важное или эмоционально насыщенное событие, многие делают тату в память о нем. А порой при помощи рисунков на теле люди что-то креативно скрывают.
«Это тату бабушку заставили сделать в детстве»
- У моей тоже такая есть. Она говорит, что не знает ее значения. Но на самом деле она не рассказывает потому, что тату связано с кастовой системой, которая была когда-то в Индии. © PapaBearsLittle / Reddit
«Сделала себе портрет моей пушистого друга»
"сделала себе портрет моей пушистого друга"
«Ангел как бы держит аудиозапись, в которой моя жена говорит: „Я люблю тебя“»
«Я действительно часто его использую»
Мне бы понадобилось две руки от плеча до запястья, и наверное, две ноги, чтобы уместить "список дел".
«Список дел».
«Памятное тату в честь моего брата»
А рядом с братом Ваш портрет? Брат красивый, наверное, только его лица не видно. Шляпа, костюм, тату на шее хорошо видно.
«Это я пытался приукрасить шрам»
«Сделала 4 звездочки в память о 4 выкидышах»
Парные тату брата и сестры
«Портрет моего сына»
«Мой отец оставил прощальную записку перед уходом в иной мир»
«Спокойной ночи, мои дорогие, спокойной ночи».
«Это была последняя запись в дневнике моей мамы: «Все, что мне нужно делать — это читать и шить»
«Она с удовольствием читала и шила до самого конца».
В память о друге
«Это годы рождения моих детей. Сын скончался в 2023-м. Дочь была очень близка с ним и всегда была моей маленькой девочкой»
«Набила портрет моей бабушки по ее фото с выпускного»
«Я решила набить изображение своего питбуля после того, как он убежал за радугу»
Идея и исполнение - огонь. Но, опасаюсь, с годами очень много деталей может потеряться.
«Решил запечатлеть тот момент, когда я понял, что мой сын действительно стал старшим братом»
- Это так мило! Очень нравится, как вы переделали то фото в рисунок. © Freshouttapatience / Reddit
«Небольшие портреты моих кошек»
«Любовное послание моим 5 детям. Каждый драгоценный камень — это камушек согласно году рождения, а химическая формула — окситоцин. Гормон любви и связи»
Идея огонь. Но как бы лет через 5 не остались только линии связей и камни. Прям очень нежный розовый.
А вот подборка фото людей, для которых тату стали чуть ли не судьбоносными.
Комментарии
Тату с аудиозаписью самая клевая. Покойные собакены тоже понравились.