18 татуировок, за которыми кроется очень личная история

Далеко не все люди хотят набить на своей коже просто красивый пейзаж, цветочки или бабочку. Когда в жизни происходит важное или эмоционально насыщенное событие, многие делают тату в память о нем. А порой при помощи рисунков на теле люди что-то креативно скрывают.

«Это тату бабушку заставили сделать в детстве»

У моей тоже такая есть. Она говорит, что не знает ее значения. Но на самом деле она не рассказывает потому, что тату связано с кастовой системой, которая была когда-то в Индии. © PapaBearsLittle / Reddit

«Сделала себе портрет моей пушистого друга»

«Ангел как бы держит аудиозапись, в которой моя жена говорит: „Я люблю тебя“»

«Я действительно часто его использую»

«Список дел».

«Памятное тату в честь моего брата»

«Это я пытался приукрасить шрам»

«Сделала 4 звездочки в память о 4 выкидышах»

Парные тату брата и сестры

«Портрет моего сына»

«Мой отец оставил прощальную записку перед уходом в иной мир»

«Спокойной ночи, мои дорогие, спокойной ночи».

«Это была последняя запись в дневнике моей мамы: «Все, что мне нужно делать — это читать и шить»

«Она с удовольствием читала и шила до самого конца».

В память о друге

«Это годы рождения моих детей. Сын скончался в 2023-м. Дочь была очень близка с ним и всегда была моей маленькой девочкой»

«Набила портрет моей бабушки по ее фото с выпускного»

«Я решила набить изображение своего питбуля после того, как он убежал за радугу»

«Решил запечатлеть тот момент, когда я понял, что мой сын действительно стал старшим братом»

Это так мило! Очень нравится, как вы переделали то фото в рисунок. © Freshouttapatience / Reddit



«Небольшие портреты моих кошек»

«Любовное послание моим 5 детям. Каждый драгоценный камень — это камушек согласно году рождения, а химическая формула — окситоцин. Гормон любви и связи»