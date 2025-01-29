14 вещиц, предназначение которых оказалось загадкой

Порой в руки или на глаза попадаются вещи, чье истинное назначение вызывает уйму вопросов. Смотришь на такую штуку и думаешь: «Что ты такое, дивный предмет?», а потом решение этой загадки не дает покоя и хочется выяснить, с чем имеешь дело. Именно в такой ситуации оказались герои нашей подборки, которые столкнулись с чем-то непонятным, но жутко любопытным.

«Коллега тихонько спросила не знаю ли я, что это за штука? А я и сам в толк не возьму»

Эту штуку нужно сначала надо положить в холодильник, а потом приложить ее к отекшим глазам. © JDnChgo / Reddit

«Статуэтка из латуни с каким-то черным веществом снизу»

Это гаситель для свечей в форме куропатки. А черное вещество — это копоть от свечей. © MrDorkESQ / Reddit

«Гуляя по лесу наткнулся на вот такое странное устройство. Что бы это могло быть?»

Это метеозонд. Он передвигается с помощью воздушного шара, и когда тот достигает определенной высоты, то лопается, а прибор падает на землю. © GrafkinD / Pikabu

«Забежала сегодня в общественный туалет, а там на полу неведомая штука лежит. Так и не поняла для чего она нужна»

Это ловушка для волос, чтобы они не попадали в слив. Легче снять и почистить эту штуку, чем устранять засор. © Important-Opening866 / Reddit

«Был в Доминикане и мне довелось увидеть странный хирургический тампон, в который вшита какая-то капсула»

После выяснений оказалось, что эта капсула нужна для того, чтобы следить за расположением тампона во время операции и случайно не забыть его в теле пациента. © lmaginaryTension / Reddit

«Я обнаружил это в Огайо! Кто же мог такое сотворить?»

Эту копию звездных врат соорудил наш отец, а мы с братом ему помогали как могли. © No-Strength-2593 / Reddit

«Я только что нашел эту штуку у себя во дворе, она часом не опасна? Первый раз вижу такое»

Я вам так завидую! Это же настоящий вонючий осьминог! © Piptoporus / Reddit

«Увидел эту штуку в киоске с фаст-фудом. Владелец говорит, что нашел эту штуку на мусорке»

Вот это да! Ты знаешь, что потом она будет стоить миллионы? Передай владельцу кафе, что он сорвал джекпот! Это скульптура Леонардо Ниермана. Цены варьируются от $1000 до $100 000. Но они растут с каждым днем. © TutorJunior1997 / Reddit



«Для чего создана эта чугунная штуковина на трех ножках?»

Эту штуку нагревают перед использованием, а потом натягивают на нее заготовку для войлочной шляпы, чтобы придать форму изделию. © cleotorres / Reddit

«Увидел в комиссионке эту странную ложку на шарнирах. Интересно, для чего она нужна?»

Скорее всего это мерная ложка для сиропов и жидких лекарств, которую раньше врачи носили с собой на вызовы. В сложенном виде она легко помещается в небольшую дорожную аптечку. © CADream / Reddit

«Что это за металлический овал, который хранится на кухонной мойке?»

О, это фантастическая штука! Это специальное средство для удаления неприятного запаха с рук, например, чеснока, лука или рыбы. © Status-Meaning8896 / Reddit

«Получила эту штуку в подарок, теперь гадаю, что с ней делать»

Это подставка для цветов. Колючая штука внутри называется «лягушкой» и используется для создания цветочных композиций, чтобы прижимать стебли и удерживать их на месте и в вертикальном положении. © SignificantDrawer374 / Reddit

«Купили подушку с наволочкой и нашли там вот этот пакетик с кусочком ткани. Для чего он нужен вообще?»

Обязательно достаньте этот лоскуток прежде, чем постирать свою наволочку или подушку. Это специальный тестовый кусок ткани, на котором проверяют, не повредят ли средства для стирки вашей наволочке. © dnb_86 / Reddit

«Нашел на старом складе какие-то непонятные щипцы. Сначала думал, что они для льда, но зачем тогда рым-болт на конце?»