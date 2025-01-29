В общественном туалете ловушка для волос? Для каких волос? Из откуда?!
14 вещиц, предназначение которых оказалось загадкой
Порой в руки или на глаза попадаются вещи, чье истинное назначение вызывает уйму вопросов. Смотришь на такую штуку и думаешь: «Что ты такое, дивный предмет?», а потом решение этой загадки не дает покоя и хочется выяснить, с чем имеешь дело. Именно в такой ситуации оказались герои нашей подборки, которые столкнулись с чем-то непонятным, но жутко любопытным.
«Коллега тихонько спросила не знаю ли я, что это за штука? А я и сам в толк не возьму»
- Эту штуку нужно сначала надо положить в холодильник, а потом приложить ее к отекшим глазам. © JDnChgo / Reddit
«Статуэтка из латуни с каким-то черным веществом снизу»
- Это гаситель для свечей в форме куропатки. А черное вещество — это копоть от свечей. © MrDorkESQ / Reddit
«Гуляя по лесу наткнулся на вот такое странное устройство. Что бы это могло быть?»
- Это метеозонд. Он передвигается с помощью воздушного шара, и когда тот достигает определенной высоты, то лопается, а прибор падает на землю. © GrafkinD / Pikabu
«Забежала сегодня в общественный туалет, а там на полу неведомая штука лежит. Так и не поняла для чего она нужна»
- Это ловушка для волос, чтобы они не попадали в слив. Легче снять и почистить эту штуку, чем устранять засор. © Important-Opening866 / Reddit
«Был в Доминикане и мне довелось увидеть странный хирургический тампон, в который вшита какая-то капсула»
В Доминикане, главное чтобы они инструменты не забыли случайно в теле пациента.
- После выяснений оказалось, что эта капсула нужна для того, чтобы следить за расположением тампона во время операции и случайно не забыть его в теле пациента. © lmaginaryTension / Reddit
«Я обнаружил это в Огайо! Кто же мог такое сотворить?»
- Эту копию звездных врат соорудил наш отец, а мы с братом ему помогали как могли. © No-Strength-2593 / Reddit
«Я только что нашел эту штуку у себя во дворе, она часом не опасна? Первый раз вижу такое»
- Я вам так завидую! Это же настоящий вонючий осьминог! © Piptoporus / Reddit
«Увидел эту штуку в киоске с фаст-фудом. Владелец говорит, что нашел эту штуку на мусорке»
- Вот это да! Ты знаешь, что потом она будет стоить миллионы? Передай владельцу кафе, что он сорвал джекпот! Это скульптура Леонардо Ниермана. Цены варьируются от $1000 до $100 000. Но они растут с каждым днем. © TutorJunior1997 / Reddit
«Для чего создана эта чугунная штуковина на трех ножках?»
- Эту штуку нагревают перед использованием, а потом натягивают на нее заготовку для войлочной шляпы, чтобы придать форму изделию. © cleotorres / Reddit
«Увидел в комиссионке эту странную ложку на шарнирах. Интересно, для чего она нужна?»
- Скорее всего это мерная ложка для сиропов и жидких лекарств, которую раньше врачи носили с собой на вызовы. В сложенном виде она легко помещается в небольшую дорожную аптечку. © CADream / Reddit
«Что это за металлический овал, который хранится на кухонной мойке?»
Интересно, из какого металла оно изготовлено? А вообще слышала такой совет "если руки пахнут рыбой или чесноком сполосните их в бензине".
- О, это фантастическая штука! Это специальное средство для удаления неприятного запаха с рук, например, чеснока, лука или рыбы. © Status-Meaning8896 / Reddit
«Получила эту штуку в подарок, теперь гадаю, что с ней делать»
- Это подставка для цветов. Колючая штука внутри называется «лягушкой» и используется для создания цветочных композиций, чтобы прижимать стебли и удерживать их на месте и в вертикальном положении. © SignificantDrawer374 / Reddit
«Купили подушку с наволочкой и нашли там вот этот пакетик с кусочком ткани. Для чего он нужен вообще?»
Из какого материала должна быть наволочка, чтобы ей повредили средства для стирки?
- Обязательно достаньте этот лоскуток прежде, чем постирать свою наволочку или подушку. Это специальный тестовый кусок ткани, на котором проверяют, не повредят ли средства для стирки вашей наволочке. © dnb_86 / Reddit
«Нашел на старом складе какие-то непонятные щипцы. Сначала думал, что они для льда, но зачем тогда рым-болт на конце?»
- Это старинный зажим для кухонного полотенца. Он прикручивался куда-нибудь в удобное место, а потом полотенце просовывали внутрь и зажимали. © SignificantDrawer374 / Reddit
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Комментарии
Какие неведомые штуковины. Узнала только штуку для шляп и последнюю для полотенец. И то - только когда прочитала)