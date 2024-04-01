18 интригующих вещей, чьи владельцы созвали целый консилиум, чтобы понять что же это такое

Народное творчество
1 час назад

Иногда нам попадаются вещи, глядя на которые мы думаем: «Это что вообще такое?» И если раньше мы могли так и не найти ответ на этот вопрос, то сейчас в нашем распоряжении есть сообщество онлайн-детективов, которые в два счета разгадают назначение любой вещи.

«Что это за таинственная кнопка?»

  • У моих бабушки и дедушки было две таких рядом с входной дверью. Это просто звонок, чтобы им не приходилось кричать или подниматься наверх для привлечения чьего-то внимания. © hp4e28 / Reddit

«Что это за пластиковая штука с иглой внутри? На ней нет никаких цифр или букв. Иглу можно открутить»

«Эта штука пришла с моим заказом по почте. Она около 8-9 см. в длину, сделана из пластика. Что это?»

«Что это за горшок с цветочным узором? Любопытно просто, предназначен ли он для сервировки стола или для чего-то другого»

«Нашла это в шкафу в доме моего дедушки. Он был дантистом. Что это?»

  • Это стоматологическое приспособление для ваты. Она помещалась под металлический купол, а через маленькие отверстия пинцетом отщипывалась. © TG_NCC / Reddit

«Пытаюсь понять, что это такое, прежде чем выбросить»

«Мой ребенок получил это на фестивале. Что это?»

  • Скорее всего, это силиконовый демпфер для барабана. Если вы увеличите фотографию, то увидите пленку на задней стороне, которую можно снять. Посмотрите на верхнюю часть рядом с указательным и средним пальцами. Вы отклеиваете этот маленький пластиковый слой, а затем приклеиваете демпфер к барабану. И это не силиконовый спонж для макияжа. © AppleCoreWormsGalore / Reddit

«Наткнулся на эти странные плитки в Японии. Никакой разметки, табличек или чего-либо поблизости»

  • Это сенсорная дорожка для ног. У нас в Гонконге есть подобные галечные дорожки, которые якобы массируют ступни, улучшают кровообращение и так далее. © Lydi-ahaha / Reddit

«Нашел такие „таблетки“ во время отлива на побережье Норвегии. Около 5 см в диаметре, сделаны из твердого пластика, на них ничего не написано. И звуков они тоже не издают»

  • Я думаю, что это поплавки, встроенные в плетеный канат. Такие веревки используются в качестве верхних в рыболовных сетях. © nnnnnnnngh / Reddit

«Что это за отверстие в стене самолета рядом с сиденьем?»

  • Заглушка в стене в том месте, где мог бы быть расположен аварийный выход. Используется для того, чтобы помочь вставить заглушку обратно после ее демонтажа. © LightAnimica / Reddit

«Что это за маленький пластиковый диск, который я нашел в моем рюкзаке после перелета?»

  • Похоже на декоративный колпачок, который соскочил с колеса на чьем-то багаже. © KryptosBC / Reddit

«Стеклянный кувшин с медными стержнями и оранжевой жидкостью. Он стоит за нашим сараем уже более 50 лет, и жидкость в нем никогда не замерзает. Что это?»

  • Их использовали для электропитания старых фермерских домов. Они работали пару часов, и их хватало только на лампочки. А на следующий день их заряжали от трактора. © ohmaint / Reddit

«Прошлой ночью я проснулся от того, что эта штука издавала громкий звук, а когда я нажал на кнопку внизу, все прекратилось. Но я не могу понять ее назначение или почему она издавала этот шум прошлой ночью!»

  • Это сигнализация, которая сообщает о высоком уровне воды в септике. © Needs_ADD_Meds / Reddit

«Для чего нужна настолько широкая раковина в туалете аэропорта?»

  • Иногда вам нужно не просто поменять подгузник, но и полностью помыть малыша. Вот как раз в такой раковине это и можно сделать. © ExSaviour / Reddit

«Что это за странные песчаные спирали я нашел на пляже?»

«Что это за латунная штука, которая легко надевается на руку?»

«Что это за золотистый цилиндр с болтом на дне?»

  • Это пьедестал от кубка. Судя по скрещенным мечам, я бы сказал, что это фехтовальный трофей. © PK****man / Reddit

«Что это за вилка такая? Нашли вместе с винтажным аксессуарами для мужского костюма»

  • Это держатель для пуговиц. Эти штуки помогают предотвратить попадание состава для полировки на шерстяную одежду. © jeffersonairmattress / Reddit

А вот еще подборка о вещицах, о чьем назначении без помощи зала и не догадаешься.

Фото на превью PASKISS03 / Reddit

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