18 интригующих вещей, чьи владельцы созвали целый консилиум, чтобы понять что же это такое
Народное творчество
1 час назад
Иногда нам попадаются вещи, глядя на которые мы думаем: «Это что вообще такое?» И если раньше мы могли так и не найти ответ на этот вопрос, то сейчас в нашем распоряжении есть сообщество онлайн-детективов, которые в два счета разгадают назначение любой вещи.
«Что это за таинственная кнопка?»
- У моих бабушки и дедушки было две таких рядом с входной дверью. Это просто звонок, чтобы им не приходилось кричать или подниматься наверх для привлечения чьего-то внимания. © hp4e28 / Reddit
«Что это за пластиковая штука с иглой внутри? На ней нет никаких цифр или букв. Иглу можно открутить»
- Это игольчатый датчик для вольтметра. © nitro479 / Reddit
«Эта штука пришла с моим заказом по почте. Она около 8-9 см. в длину, сделана из пластика. Что это?»
- Это просто «кристаллический» эпилятор. © Itwasaboutthepasta / Reddit
«Что это за горшок с цветочным узором? Любопытно просто, предназначен ли он для сервировки стола или для чего-то другого»
- Скорее всего, это плевательница. © starfleetbrat / Reddit
«Нашла это в шкафу в доме моего дедушки. Он был дантистом. Что это?»
- Это стоматологическое приспособление для ваты. Она помещалась под металлический купол, а через маленькие отверстия пинцетом отщипывалась. © TG_NCC / Reddit
«Пытаюсь понять, что это такое, прежде чем выбросить»
- Это просеиватель. В таком состоянии они продаются по цене от $300 до $500. © National-Jackfruit32 / Reddit
«Мой ребенок получил это на фестивале. Что это?»
- Скорее всего, это силиконовый демпфер для барабана. Если вы увеличите фотографию, то увидите пленку на задней стороне, которую можно снять. Посмотрите на верхнюю часть рядом с указательным и средним пальцами. Вы отклеиваете этот маленький пластиковый слой, а затем приклеиваете демпфер к барабану. И это не силиконовый спонж для макияжа. © AppleCoreWormsGalore / Reddit
«Наткнулся на эти странные плитки в Японии. Никакой разметки, табличек или чего-либо поблизости»
- Это сенсорная дорожка для ног. У нас в Гонконге есть подобные галечные дорожки, которые якобы массируют ступни, улучшают кровообращение и так далее. © Lydi-ahaha / Reddit
«Нашел такие „таблетки“ во время отлива на побережье Норвегии. Около 5 см в диаметре, сделаны из твердого пластика, на них ничего не написано. И звуков они тоже не издают»
- Я думаю, что это поплавки, встроенные в плетеный канат. Такие веревки используются в качестве верхних в рыболовных сетях. © nnnnnnnngh / Reddit
«Что это за отверстие в стене самолета рядом с сиденьем?»
- Заглушка в стене в том месте, где мог бы быть расположен аварийный выход. Используется для того, чтобы помочь вставить заглушку обратно после ее демонтажа. © LightAnimica / Reddit
«Что это за маленький пластиковый диск, который я нашел в моем рюкзаке после перелета?»
- Похоже на декоративный колпачок, который соскочил с колеса на чьем-то багаже. © KryptosBC / Reddit
«Стеклянный кувшин с медными стержнями и оранжевой жидкостью. Он стоит за нашим сараем уже более 50 лет, и жидкость в нем никогда не замерзает. Что это?»
- Их использовали для электропитания старых фермерских домов. Они работали пару часов, и их хватало только на лампочки. А на следующий день их заряжали от трактора. © ohmaint / Reddit
«Прошлой ночью я проснулся от того, что эта штука издавала громкий звук, а когда я нажал на кнопку внизу, все прекратилось. Но я не могу понять ее назначение или почему она издавала этот шум прошлой ночью!»
Чет похожее было в Лосте😁
Там тоже загадочную кнопку надо было нажимать
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Ответить
- Это сигнализация, которая сообщает о высоком уровне воды в септике. © Needs_ADD_Meds / Reddit
«Для чего нужна настолько широкая раковина в туалете аэропорта?»
- Иногда вам нужно не просто поменять подгузник, но и полностью помыть малыша. Вот как раз в такой раковине это и можно сделать. © ExSaviour / Reddit
«Что это за странные песчаные спирали я нашел на пляже?»
- Это песчаный воротник с яйцами различных улиток. © SlippingAbout / Reddit
«Что это за латунная штука, которая легко надевается на руку?»
- Это кукурузная лущилка. © keandelacy / Reddit
«Что это за золотистый цилиндр с болтом на дне?»
- Это пьедестал от кубка. Судя по скрещенным мечам, я бы сказал, что это фехтовальный трофей. © PK****man / Reddit
«Что это за вилка такая? Нашли вместе с винтажным аксессуарами для мужского костюма»
- Это держатель для пуговиц. Эти штуки помогают предотвратить попадание состава для полировки на шерстяную одежду. © jeffersonairmattress / Reddit
А вот еще подборка о вещицах, о чьем назначении без помощи зала и не догадаешься.
Фото на превью PASKISS03 / Reddit
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