18 интригующих вещей, чьи владельцы созвали целый консилиум, чтобы понять что же это такое

Иногда нам попадаются вещи, глядя на которые мы думаем: «Это что вообще такое?» И если раньше мы могли так и не найти ответ на этот вопрос, то сейчас в нашем распоряжении есть сообщество онлайн-детективов, которые в два счета разгадают назначение любой вещи.

«Что это за таинственная кнопка?»

У моих бабушки и дедушки было две таких рядом с входной дверью. Это просто звонок, чтобы им не приходилось кричать или подниматься наверх для привлечения чьего-то внимания. © hp4e28 / Reddit

«Что это за пластиковая штука с иглой внутри? На ней нет никаких цифр или букв. Иглу можно открутить»

Это игольчатый датчик для вольтметра. © nitro479 / Reddit

«Эта штука пришла с моим заказом по почте. Она около 8-9 см. в длину, сделана из пластика. Что это?»

«Что это за горшок с цветочным узором? Любопытно просто, предназначен ли он для сервировки стола или для чего-то другого»

«Нашла это в шкафу в доме моего дедушки. Он был дантистом. Что это?»

Это стоматологическое приспособление для ваты. Она помещалась под металлический купол, а через маленькие отверстия пинцетом отщипывалась. © TG_NCC / Reddit

«Пытаюсь понять, что это такое, прежде чем выбросить»

Это просеиватель. В таком состоянии они продаются по цене от $300 до $500. © National-Jackfruit32 / Reddit

«Мой ребенок получил это на фестивале. Что это?»

Скорее всего, это силиконовый демпфер для барабана. Если вы увеличите фотографию, то увидите пленку на задней стороне, которую можно снять. Посмотрите на верхнюю часть рядом с указательным и средним пальцами. Вы отклеиваете этот маленький пластиковый слой, а затем приклеиваете демпфер к барабану. И это не силиконовый спонж для макияжа. © AppleCoreWormsGalore / Reddit

«Наткнулся на эти странные плитки в Японии. Никакой разметки, табличек или чего-либо поблизости»

Это сенсорная дорожка для ног. У нас в Гонконге есть подобные галечные дорожки, которые якобы массируют ступни, улучшают кровообращение и так далее. © Lydi-ahaha / Reddit

«Нашел такие „таблетки“ во время отлива на побережье Норвегии. Около 5 см в диаметре, сделаны из твердого пластика, на них ничего не написано. И звуков они тоже не издают»

Я думаю, что это поплавки, встроенные в плетеный канат. Такие веревки используются в качестве верхних в рыболовных сетях. © nnnnnnnngh / Reddit

«Что это за отверстие в стене самолета рядом с сиденьем?»

Заглушка в стене в том месте, где мог бы быть расположен аварийный выход. Используется для того, чтобы помочь вставить заглушку обратно после ее демонтажа. © LightAnimica / Reddit

«Что это за маленький пластиковый диск, который я нашел в моем рюкзаке после перелета?»

Похоже на декоративный колпачок, который соскочил с колеса на чьем-то багаже. © KryptosBC / Reddit

«Стеклянный кувшин с медными стержнями и оранжевой жидкостью. Он стоит за нашим сараем уже более 50 лет, и жидкость в нем никогда не замерзает. Что это?»

Их использовали для электропитания старых фермерских домов. Они работали пару часов, и их хватало только на лампочки. А на следующий день их заряжали от трактора. © ohmaint / Reddit

«Прошлой ночью я проснулся от того, что эта штука издавала громкий звук, а когда я нажал на кнопку внизу, все прекратилось. Но я не могу понять ее назначение или почему она издавала этот шум прошлой ночью!»

Это сигнализация, которая сообщает о высоком уровне воды в септике. © Needs_ADD_Meds / Reddit

«Для чего нужна настолько широкая раковина в туалете аэропорта?»

Иногда вам нужно не просто поменять подгузник, но и полностью помыть малыша. Вот как раз в такой раковине это и можно сделать. © ExSaviour / Reddit

«Что это за странные песчаные спирали я нашел на пляже?»

Это песчаный воротник с яйцами различных улиток. © SlippingAbout / Reddit

«Что это за латунная штука, которая легко надевается на руку?»

«Что это за золотистый цилиндр с болтом на дне?»

Это пьедестал от кубка. Судя по скрещенным мечам, я бы сказал, что это фехтовальный трофей. © PK****man / Reddit

«Что это за вилка такая? Нашли вместе с винтажным аксессуарами для мужского костюма»

Это держатель для пуговиц. Эти штуки помогают предотвратить попадание состава для полировки на шерстяную одежду. © jeffersonairmattress / Reddit