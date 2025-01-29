12 человек, которые однажды затеяли ремонт и до сих пор его вспоминают

Ремонт — это не только испытание на прочность, но и источник невероятных историй, которые можно пересказывать годами. Мы собрали случаи, когда обычное обновление интерьера превратилось в нечто эпичное. В прошлом веке покупал свою первую квартиру. Денег было впритык, поэтому ремонт почти везде делали самостоятельно. Помню, стоял сложный выбор, как отделывать ванную комнату, так как класть плитку было все-таки за пределами наших навыков, но что делать то? В итоге выбрали специальные моющиеся обои, которые очень тщательно наклеили на все стены, а пол просто тщательно очистили и кое-где восстановили. Знакомые ругали, мол, ваши обои отвалятся через месяц и будете переделывать. Так вот, недавно видел объявление о продаже той давней квартиры с фотографией ванной комнаты. С теми самыми обоями, по виду абсолютно не изменившимся. © certero / Pikabu Затеяли ремонт. Объездили десятки магазинов, пересмотрели сотни обоев, плиток и ламинатов — все никак не могли определиться с цветом. И вот сидим как-то вечером с мамой, смотрим фильм. В один момент на экране чудище тащит куда-то героиню, и тут моя мама задумчиво выдает: «И все же посмотри, темный ламинат потолки зрительно опускает». «В моем детстве родители решили поклеить обои в ванной. Ну и поклеили их вверх ногами. А я лет до 10 никак не могла понять, на кой ляд на обоях в ванной свиньи»
Действительно смешно. Но получается, что обои наклеили не вверх ногами, а поперек)
Соседи выкупили у моего дяди бревенчатый домик. Они начали его реконструировать и обнаружили там припрятанные золотые и серебряные монеты. Всего они вытащили сокровищ на сумму около $ 4 млн. Просто прадедушка был фермером и не доверял банкам, предпочитая держать деньги при себе. © Pete Hart / Quora Когда папа решил сделать ремонт в ванной, он долго искал хорошего, недорогого работника. И вот когда нужный человек нашелся, он часто ругался с ним из-за некачественно выполненного задания. Вся проблема была в стене, к которой надо было приклеить плитку. И вот, когда прошло несколько часов, работник и папа стояли перед этой стеной, говоря: «Да, хорошая работа!» — и эту же секунду вся плитка с грохотом упала прямо в ванну. © Подслушано / Ideer Мы заложили на ремонт ванной треть бюджета от ремонта всей однушки, ибо уже разок клали плитку сами, второй раз я бы не выдержала. Ну и все в лучших традициях нашей жизни — если в первый раз траты были на плитку и клей с направляющими, пусть криво, пусть мы с мужем чуть не рассорились, то во второй раз у нас 6 раз газовщик переделывал подключение к колонке, потом лопнули трубы дважды, потом газовщик вспомнил, что дал старый проект вентшахты и нам надо увеличить дырку вентиляции и сместить, следом сломалась ножка ванной и плитка лопнула по всему периметру. И все это — только начало. Лучше бы мы поклеили обои. © mimikatrininu / Pikabu У моей жены был дом. И какая-то труба потекла. Течь было трудно найти и мы вызвали мастера. А спустя годы брат рассказал мне отличный способ найти эти неуловимые утечки. Он использует стетоскоп, вроде того, что у врачей. Нужно прижать его к бетонному полу и двигать, пока течь не станет громче всего. © Arthur Renner / Quora Делали ремонт в комнате. Рулон метровых обоев стоял у окна. Как-то раз мы с мужем пошли на кухню перекусить, вернулись, а обои пропали. Крутились, искали — нет рулона. Думаю, может, вынесли случайно в прихожую. Пошли искать туда вдвоем — ничего. Вернулись в комнату — рулон стоит на том же месте у окна, где и был. Вот такая мистика. © Наталья М. / Dzen Недели 2 назад у меня недавно отремонтированную кухню затопили соседи с верхнего этажа. Привел, показал масштаб «трагедии». Но вместо того, чтобы банально извиниться и оплатить ущерб, они начали верещать, что «не просили меня ремонт делать!» Ну, я навел справки, выяснил, что это съемщики. Пытался связаться с хозяевами — был послан. В итоге в суд решил не идти, а просто написал заявление с жалобой на квартирантов. Там же указал, что снимают квартиру они незаконно, а хозяева занимаются незаконным предпринимательством. Сейчас наблюдаю шоу, как их «песочит» участковый. Соседушки пытаются со мной примирится и уговаривают забрать заявление, а тут уж моя очередь посылать их. Итог: дешевле было бы извиниться и оплатить хотя бы 5 тыс., но нет. Съемщики сами подписали себе повышение квартплаты, а хозяев по первое число «отчихвостят» в налоговой с уплатой всех штрафов и пени. Пусть будет им уроком. © Zodiac4752 / Pikabu С мужем живем в пустой квартире родителей, пока наша ремонтируется. Ремонт хуже пожара, вечно ругаемся. Уговаривала мужа сделать полочку над кроватью в новой квартире, по примеру нынешней. Он отговаривает, говорит, что опасно. И вот в пылу ссоры дергаю за нее, мол, нужно нормально прикреплять, а она вываливается вместе с 10-сантиметровыми дюбелями и вазой с цветами, стоявшей на ней. Воистину практика нагляднее теории, пошла убирать стекло, щепки и благодарить мужа, что не лежала под ней тогда. © Подслушано / Ideer Это было всего несколько лет назад, перед выходом на пенсию. Я обустраивал закрытое патио. Однажды утром я услышал громкий скрип, который мне хорошо знаком. Я стоял и смотрел, как все патио наклонилось и начало падать, как колода карт, но затем остановилось, прежде чем полностью рухнуло. Я бросил свой каркасный пистолет и выбежал на улицу. Вот тогда я заметил, что все распорные элементы исчезли. Я быстро схватил крюк лебедки и закрепил конструкцию, потянув ее обратно в вертикальное положение. Оказалось, что мой клиент снял все десять распорок накануне вечером, потому что ему нужны были пиломатериалы для чего-то. Он думал, что они мне больше не нужны, так как весь проект «выглядел достаточно прочным». Я чувствовал себя очень везучим в тот день. © David Powell / Quora Мы с мамой и бабушкой недавно переехали и затеяли небольшой ремонт в ванной и туалете. Решили поменять полотенцесушитель, полочки и обновить кафель. Мама наняла дальних родственников своей сотрудницы, а сама с бабушкой укатила на рынок. Я же осталась мирно спать. Но тут меня разбудил крик, напоминающий вопли раненого тюленя. Я выбежала в коридор, и застала соседку, орущую на рабочих. Входная дверь была открыта. Я, как воспитанная и немного застенчивая девочка, попыталась деликатно узнать причину ее негодования. За что на меня обрушилась вся ее злость: С: «Что это вы тут устроили? Почему так громко?» Я: «Извините, это ненадолго. Видите, у нас ремонт». Не дав мне договорить, она еще пуще стала орать. С: «Да что ты говоришь! Кто вам разрешал менять трубы?» Я: «Но мы не меняем трубы, мы меняем кафель». Ее глаза округлились и она заявила такое, что меня это просто выбило из колеи. С: «Зачем? У вас и так был нормальный кафель!» Пару секунд я была в шоке, затем разозлилась и, набравшись смелости, тоже вдруг решила накричать на нее. Я: «Какое вам дело, что мы делаем в своей квартире? И вообще, кто вам разрешал войти?» Она, поразившись такой наглости, вся покраснела и стала кричать, что я невоспитанная хамка и прочее. И прямо в середине этой тирады открываются двери лифта, а оттуда выходят мои мама и бабушка. Увидев орущую соседку и меня на грани истерики, они все быстро поняли, и не дав даже раскрыть «старшей» рта, стали ее отчитывать. Она пыталась отмазаться, что она не орала, просто она бывшая учительница, и это у нее такой голос. Вот только моя бабушка — тоже учитель, и, вдобавок, завуч по воспитательной работе. Так что она ей устроила такой выговор, что та потом месяц бегала за мной и извинялась, а потом и вовсе стала избегать. Вот такая небольшая история, всем адекватных соседей. © kaybyebye / Pikabu