12 человек, которые однажды затеяли ремонт и до сих пор его вспоминают

Ремонт — это не только испытание на прочность, но и источник невероятных историй, которые можно пересказывать годами. Мы собрали случаи, когда обычное обновление интерьера превратилось в нечто эпичное.

В прошлом веке покупал свою первую квартиру. Денег было впритык, поэтому ремонт почти везде делали самостоятельно. Помню, стоял сложный выбор, как отделывать ванную комнату, так как класть плитку было все-таки за пределами наших навыков, но что делать то? В итоге выбрали специальные моющиеся обои, которые очень тщательно наклеили на все стены, а пол просто тщательно очистили и кое-где восстановили. Знакомые ругали, мол, ваши обои отвалятся через месяц и будете переделывать. Так вот, недавно видел объявление о продаже той давней квартиры с фотографией ванной комнаты. С теми самыми обоями, по виду абсолютно не изменившимся. © certero / Pikabu

Затеяли ремонт. Объездили десятки магазинов, пересмотрели сотни обоев, плиток и ламинатов — все никак не могли определиться с цветом. И вот сидим как-то вечером с мамой, смотрим фильм. В один момент на экране чудище тащит куда-то героиню, и тут моя мама задумчиво выдает: «И все же посмотри, темный ламинат потолки зрительно опускает».

«В моем детстве родители решили поклеить обои в ванной. Ну и поклеили их вверх ногами. А я лет до 10 никак не могла понять, на кой ляд на обоях в ванной свиньи»

Соседи выкупили у моего дяди бревенчатый домик. Они начали его реконструировать и обнаружили там припрятанные золотые и серебряные монеты. Всего они вытащили сокровищ на сумму около $ 4 млн. Просто прадедушка был фермером и не доверял банкам, предпочитая держать деньги при себе. © Pete Hart / Quora

Когда папа решил сделать ремонт в ванной, он долго искал хорошего, недорогого работника. И вот когда нужный человек нашелся, он часто ругался с ним из-за некачественно выполненного задания. Вся проблема была в стене, к которой надо было приклеить плитку. И вот, когда прошло несколько часов, работник и папа стояли перед этой стеной, говоря: «Да, хорошая работа!» — и эту же секунду вся плитка с грохотом упала прямо в ванну. © Подслушано / Ideer

Мы заложили на ремонт ванной треть бюджета от ремонта всей однушки, ибо уже разок клали плитку сами, второй раз я бы не выдержала. Ну и все в лучших традициях нашей жизни — если в первый раз траты были на плитку и клей с направляющими, пусть криво, пусть мы с мужем чуть не рассорились, то во второй раз у нас 6 раз газовщик переделывал подключение к колонке, потом лопнули трубы дважды, потом газовщик вспомнил, что дал старый проект вентшахты и нам надо увеличить дырку вентиляции и сместить, следом сломалась ножка ванной и плитка лопнула по всему периметру. И все это — только начало. Лучше бы мы поклеили обои. © mimikatrininu / Pikabu

У моей жены был дом. И какая-то труба потекла. Течь было трудно найти и мы вызвали мастера. А спустя годы брат рассказал мне отличный способ найти эти неуловимые утечки. Он использует стетоскоп, вроде того, что у врачей. Нужно прижать его к бетонному полу и двигать, пока течь не станет громче всего. © Arthur Renner / Quora

Делали ремонт в комнате. Рулон метровых обоев стоял у окна. Как-то раз мы с мужем пошли на кухню перекусить, вернулись, а обои пропали. Крутились, искали — нет рулона. Думаю, может, вынесли случайно в прихожую. Пошли искать туда вдвоем — ничего. Вернулись в комнату — рулон стоит на том же месте у окна, где и был. Вот такая мистика. © Наталья М. / Dzen

Недели 2 назад у меня недавно отремонтированную кухню затопили соседи с верхнего этажа. Привел, показал масштаб «трагедии». Но вместо того, чтобы банально извиниться и оплатить ущерб, они начали верещать, что «не просили меня ремонт делать!» Ну, я навел справки, выяснил, что это съемщики. Пытался связаться с хозяевами — был послан. В итоге в суд решил не идти, а просто написал заявление с жалобой на квартирантов. Там же указал, что снимают квартиру они незаконно, а хозяева занимаются незаконным предпринимательством. Сейчас наблюдаю шоу, как их «песочит» участковый. Соседушки пытаются со мной примирится и уговаривают забрать заявление, а тут уж моя очередь посылать их. Итог: дешевле было бы извиниться и оплатить хотя бы 5 тыс., но нет. Съемщики сами подписали себе повышение квартплаты, а хозяев по первое число «отчихвостят» в налоговой с уплатой всех штрафов и пени. Пусть будет им уроком. © Zodiac4752 / Pikabu