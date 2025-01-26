20 человек сделали свой дом местом, в которое хочется возвращаться

1 день назад

1 день назад

О жилье, в котором каждый уголок радует глаз, мечтают многие. И пока одни продолжают об этом грезить, другие берут все в свои руки и преображают действительность согласно своим желаниям. В итоге им удается создать уникальные уютные местечки, в которых хочется оказаться хоть на минутку, чтоб прочувствовать на себе всю эту атмосферу.

Когда дом — это воплощение уюта

Вы как будто владеете магией, которая превращает серую реальность в нечто сказочное. Вы просто волшебница!" © Physical-Kale-**72 / Reddit

«Я не могла позволить себе обои моей мечты от Gucci, поэтому сама расписала стены»

Вы не думали превратить это в бизнес? Это совершенство! © Realistic_Pepper1985 / Reddit

Когда бабушка знает толк в домашнем уюте

«Я сделала настенную роспись для дочки. Сегодня она впервые спит в своей комнате»

"Я делаю мой дом уютнее с помощью вязаных покрывал"

«Недавно закончила ремонт в доме. Теперь даже не знаю, какая из комнат мне нравится больше»

«Наконец-то закончила декорирование моего уютного жилища»

"Превратила кладовку в место для творчества. Я еще не все доделала, но так довольна результатом!"

Как комната стала настолько больше?! Тут так мило! © JVilter / Reddit

«Обновила спальню моей кошки (официально это гостевая комната, но, на самом деле, ее). Мне всегда хотелось сделать интерьер немного драматичным»

«Когда солнце на востоке, моя прихожая выглядит так»

«Я люблю книги, растения, чистоту и ощущение комфорта. И обустраиваю жилое пространство под себя»

«Мой волшебный и уютный лофт»

«Лучшее место, чтобы закончить домашние дела и вздремнуть»

«Я купила дом, которому 150 лет, и сделала тут ремонт по своему вкусу. Вот моя веселая кухня»

© grummlinds2 / Reddit Соседка Клоунов 22 часа назад Неожиданно понравилось!

Минимализм, цвет и отсутствие дурацких навесных шкафов 😍 Остров для готовки - и моя любовь с недавних пор.

Полка только фу, но человеку нравится - это главное. Молодец. - - Ответить

«Я разрисовала стену в своей спальне»

Вау! Идеальное сочетание цветов и действительно со вкусом сделано. © Redback_Gaming / Reddit

«Мой уютный дом полон забавных винтажных деталей»

«Мне подарили электрокамин, и теперь мои зимние мечты об уютном уголке сбылись. Теперь даже не знаю, стоит ли мне повесить шторы или без них лучше?»

"Я переделала мою крошечную ванную! Обожаю зеленый цвет"

Свет в унитазе меня просто завораживает! Это такой забавный штрих! © Good_Eggplant_9428 / Reddit

«Вот как выглядит по утрам моя уютная маленькая спальня на чердаке»

«Я вообще не хочу снимать новогодние украшения. Никогда!»