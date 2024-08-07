Ох, "кроше" сложный тренд, я бы хотела красивое в пол ажурной вязки платье. К сожалению я так не свяжу😔
9 модных трендов, которые словно напоминают, что от гениальности до безумия — один шаг
Мы любим следить за новинками, которые модельеры представляют на суд зрителей. Наверное, одна из задач модной индустрии — будоражить умы, но тут, кажется, некоторые кутюрье создали слишком спорные образы. Или же мы ошибаемся?
А еще мы привели несколько мыслей по этому поводу не от маститых критиков, а от обычных людей.
Вязание крючком
Те, кто умеют вязать крючком, могут ликовать. Теперь платья «а-ля хенд мейд» — писк моды.
«Металлическая дева»
Один из трендов этого года — платья из ткани, имитирующей металл. Это «жидкое золото» или платья-кольчуги. Если, глядя на эти наряды, вы вспоминаете Древнюю Грецию и богов Олимпа — знайте, так и задумано.
Современная мода словно бы говорит: «Чем больше блеска, тем лучше».
Ну просто шик, блеск, красота! Интересно, доберется ли такой низ до масс-маркета.
Платья «белый шум»
- Тут даже париться не надо. Обмотала себя тюлем — и уже модная. © Ирина / ADME
Посмотрите на эти воздушно-белые платья с кружевом. Тренд получил название «белый шум». Идея в том, чтобы воплотить в одежде гармонию, элегантность и создать чувство безмятежности.
Одни дизайнеры завернули девушек в несколько слоев на манер гусеницы, укрытой в коконе, другие — практически не оставили простора для фантазии.
- Ну, первое фото еще норм. А вот второе сойдет для ночнушки. © Niki SS / ADME
На подиуме зрелище смотрится красиво, но как этот хит моды реализует масс-маркет? И еще один вопрос — практичный: как сюда подбирать нижнее белье?
Широкие штаны с высокой талией
Тут дело-то не в талии, а в опущенном шаговом шве, это уже было.
Брюки с супервысокой талией снова в моде. Некоторые дизайнеры даже предлагают носить их с подтяжками. Но есть и хорошая новость: такие штаны визуально удлиняют ноги.
Рубашка-поло
Это — хит, и сочетается он со всем: от шорт до мини-юбок с рюшами. Допустимы различные аксессуары, например, у модели — изящная дамская сумочка и жемчужное ожерелье.
Прозрачные юбки
На рубашку поло у меня ноль эмоций, а вот шнурочки на одежде мне всегда нравились!!!
Эксперты по моде предлагают сочетать прозрачную юбку с мягким свитером с круглым вырезом, чтобы подчеркнуть женственность. Также они советуют надевать свитер подлиннее — это для тех, кто стесняется.
Шорты, да покороче
В некоторых коллекциях шорты стали такими короткими, что про просто атас! Больше похожи на низ от купальника. Нам остается лишь пожимать плечами: мода такая мода.
- Наконец-то утренний образ сони «я забыла надеть юбку под пиджак» официально стал модным трендом. © Плодожерка / ADME
Эту деталь гардероба предлагается носить, к примеру, с пиджаком.
«Назад в 20-е»
- Для любителей распутывать нитяные шторы. © Плодожерка / ADME
Речь идет о платьях и юбках с блестками и бахромой — похожих на те, что были в 1920-х годах. Дизайнеры предлагают сочетать наряды с кожаной курткой.
Все о розах
Этот тренд не касается какой-то определенной детали одежды. Дизайнеры хотят создать романтичный образ. В моду входят принты в виде роз и других цветов, «цветочные» украшения, объемные аппликации или силуэты в форме лепестков цветка.
Вероятно, для массмаркета этот тренд выльется в обилие всевозможных платьишек с розочками. И это будет в каждом магазине.
Вот что у нас есть еще: 11 крутых юбок, надев которые не захочется носить ничего другого этим летом.
Комментарии
О господи, "ПлодожЕрка" - это от "этажерка"?.. Плодожорка наша, за что они вас так?..
У адме новый тренд - сейчас они не только выдают старые статьи за новые, но и вставляют наши комментарии из старой статьи.
Читаю через строку и - о, чудо! - глотки свежего воздуха стали попадаться. Присмотрелась - а это комментарии местных вставили) Девоньки, вам хоть какие-то бонусы за это дали? День без рекламы, например.)