9 модных трендов, которые словно напоминают, что от гениальности до безумия — один шаг

Мы любим следить за новинками, которые модельеры представляют на суд зрителей. Наверное, одна из задач модной индустрии — будоражить умы, но тут, кажется, некоторые кутюрье создали слишком спорные образы. Или же мы ошибаемся?

А еще мы привели несколько мыслей по этому поводу не от маститых критиков, а от обычных людей.

Вязание крючком

RONALD JI / Showbit / East News Катерина Лисичкина 1 неделя назад Ох, "кроше" сложный тренд, я бы хотела красивое в пол ажурной вязки платье. К сожалению я так не свяжу😔 - - Ответить

Те, кто умеют вязать крючком, могут ликовать. Теперь платья «а-ля хенд мейд» — писк моды.

«Металлическая дева»

xxx / Avalon / Photoshot / East News

Один из трендов этого года — платья из ткани, имитирующей металл. Это «жидкое золото» или платья-кольчуги. Если, глядя на эти наряды, вы вспоминаете Древнюю Грецию и богов Олимпа — знайте, так и задумано.

Современная мода словно бы говорит: «Чем больше блеска, тем лучше».

Ну просто шик, блеск, красота! Интересно, доберется ли такой низ до масс-маркета.

Платья «белый шум»

Тут даже париться не надо. Обмотала себя тюлем — и уже модная. © Ирина / ADME

Посмотрите на эти воздушно-белые платья с кружевом. Тренд получил название «белый шум». Идея в том, чтобы воплотить в одежде гармонию, элегантность и создать чувство безмятежности. Одни дизайнеры завернули девушек в несколько слоев на манер гусеницы, укрытой в коконе, другие — практически не оставили простора для фантазии.

Showbit / East News Катерина Лисичкина 1 неделя назад Не, я так на работу не смогу... - - Ответить

Ну, первое фото еще норм. А вот второе сойдет для ночнушки. © Niki SS / ADME

На подиуме зрелище смотрится красиво, но как этот хит моды реализует масс-маркет? И еще один вопрос — практичный: как сюда подбирать нижнее белье?

Широкие штаны с высокой талией

Showbit / East News Катерина Лисичкина 1 неделя назад Тут дело-то не в талии, а в опущенном шаговом шве, это уже было. - - Ответить



Брюки с супервысокой талией снова в моде. Некоторые дизайнеры даже предлагают носить их с подтяжками. Но есть и хорошая новость: такие штаны визуально удлиняют ноги.

Рубашка-поло

SHOWbit.com / Showbit / East News

Это — хит, и сочетается он со всем: от шорт до мини-юбок с рюшами. Допустимы различные аксессуары, например, у модели — изящная дамская сумочка и жемчужное ожерелье.

Прозрачные юбки

xx / Zeppelin Photo / East News Tanya Gorbachev 1 неделя назад На рубашку поло у меня ноль эмоций, а вот шнурочки на одежде мне всегда нравились!!! - - Ответить

Эксперты по моде предлагают сочетать прозрачную юбку с мягким свитером с круглым вырезом, чтобы подчеркнуть женственность. Также они советуют надевать свитер подлиннее — это для тех, кто стесняется.

Шорты, да покороче

xxx / Avalon / Photoshot / East News Svetlana Svetlana 52 минуты назад И что? Такие шортики всегда были и будут. - - Ответить

В некоторых коллекциях шорты стали такими короткими, что про просто атас! Больше похожи на низ от купальника. Нам остается лишь пожимать плечами: мода такая мода.

Ik Aldama / DPA / East News

Наконец-то утренний образ сони «я забыла надеть юбку под пиджак» официально стал модным трендом. © Плодожерка / ADME

Эту деталь гардероба предлагается носить, к примеру, с пиджаком.

«Назад в 20-е»

xxx / Avalon / Photoshot / East News

Для любителей распутывать нитяные шторы. © Плодожерка / ADME

Речь идет о платьях и юбках с блестками и бахромой — похожих на те, что были в 1920-х годах. Дизайнеры предлагают сочетать наряды с кожаной курткой.

Все о розах

xxx / Avalon / Photoshot / East News Tanya Gorbachev 1 неделя назад Это не роза, это имитация бутона мака - - Ответить

Этот тренд не касается какой-то определенной детали одежды. Дизайнеры хотят создать романтичный образ. В моду входят принты в виде роз и других цветов, «цветочные» украшения, объемные аппликации или силуэты в форме лепестков цветка.

xxx / Avalon / Photoshot / East News

Вероятно, для массмаркета этот тренд выльется в обилие всевозможных платьишек с розочками. И это будет в каждом магазине.

Вот что у нас есть еще: 11 крутых юбок, надев которые не захочется носить ничего другого этим летом.