9 модных трендов, которые словно напоминают, что от гениальности до безумия — один шаг

Мода и стиль
2 часа назад

Мы любим следить за новинками, которые модельеры представляют на суд зрителей. Наверное, одна из задач модной индустрии — будоражить умы, но тут, кажется, некоторые кутюрье создали слишком спорные образы. Или же мы ошибаемся?

А еще мы привели несколько мыслей по этому поводу не от маститых критиков, а от обычных людей.

Вязание крючком

RONALD JI / Showbit / East News

Те, кто умеют вязать крючком, могут ликовать. Теперь платья «а-ля хенд мейд» — писк моды.

«Металлическая дева»

xxx / Avalon / Photoshot / East News

Один из трендов этого года — платья из ткани, имитирующей металл. Это «жидкое золото» или платья-кольчуги. Если, глядя на эти наряды, вы вспоминаете Древнюю Грецию и богов Олимпа — знайте, так и задумано.

Zeppelin Photo / East News

Современная мода словно бы говорит: «Чем больше блеска, тем лучше».

Showbit / East News

Ну просто шик, блеск, красота! Интересно, доберется ли такой низ до масс-маркета.

Платья «белый шум»

Showbit / East News
  • Тут даже париться не надо. Обмотала себя тюлем — и уже модная. © Ирина / ADME

Посмотрите на эти воздушно-белые платья с кружевом. Тренд получил название «белый шум». Идея в том, чтобы воплотить в одежде гармонию, элегантность и создать чувство безмятежности.

Одни дизайнеры завернули девушек в несколько слоев на манер гусеницы, укрытой в коконе, другие — практически не оставили простора для фантазии.

Showbit / East News
  • Ну, первое фото еще норм. А вот второе сойдет для ночнушки. © Niki SS / ADME

На подиуме зрелище смотрится красиво, но как этот хит моды реализует масс-маркет? И еще один вопрос — практичный: как сюда подбирать нижнее белье?

Широкие штаны с высокой талией

Showbit / East News


Брюки с супервысокой талией снова в моде. Некоторые дизайнеры даже предлагают носить их с подтяжками. Но есть и хорошая новость: такие штаны визуально удлиняют ноги.

Рубашка-поло

SHOWbit.com / Showbit / East News

Это — хит, и сочетается он со всем: от шорт до мини-юбок с рюшами. Допустимы различные аксессуары, например, у модели — изящная дамская сумочка и жемчужное ожерелье.

Прозрачные юбки

xx / Zeppelin Photo / East News
Tanya Gorbachev
1 неделя назад

На рубашку поло у меня ноль эмоций, а вот шнурочки на одежде мне всегда нравились!!!

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Эксперты по моде предлагают сочетать прозрачную юбку с мягким свитером с круглым вырезом, чтобы подчеркнуть женственность. Также они советуют надевать свитер подлиннее — это для тех, кто стесняется.

Шорты, да покороче

xxx / Avalon / Photoshot / East News

В некоторых коллекциях шорты стали такими короткими, что про просто атас! Больше похожи на низ от купальника. Нам остается лишь пожимать плечами: мода такая мода.

Ik Aldama / DPA / East News
  • Наконец-то утренний образ сони «я забыла надеть юбку под пиджак» официально стал модным трендом. © Плодожерка / ADME

Эту деталь гардероба предлагается носить, к примеру, с пиджаком.

«Назад в 20-е»

xxx / Avalon / Photoshot / East News

Речь идет о платьях и юбках с блестками и бахромой — похожих на те, что были в 1920-х годах. Дизайнеры предлагают сочетать наряды с кожаной курткой.

Все о розах

xxx / Avalon / Photoshot / East News

Этот тренд не касается какой-то определенной детали одежды. Дизайнеры хотят создать романтичный образ. В моду входят принты в виде роз и других цветов, «цветочные» украшения, объемные аппликации или силуэты в форме лепестков цветка.

xxx / Avalon / Photoshot / East News

Вероятно, для массмаркета этот тренд выльется в обилие всевозможных платьишек с розочками. И это будет в каждом магазине.

Вот что у нас есть еще: 11 крутых юбок, надев которые не захочется носить ничего другого этим летом.

Фото на превью Ik Aldama / DPA / East News, xxx / Avalon / Photoshot / East News

Комментарии

Уведомления
O_о
1 неделя назад

О господи, "ПлодожЕрка" - это от "этажерка"?.. Плодожорка наша, за что они вас так?..

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Svetlana Svetlana
45 минут назад

У адме новый тренд - сейчас они не только выдают старые статьи за новые, но и вставляют наши комментарии из старой статьи.

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Катерина
9 минут назад

Читаю через строку и - о, чудо! - глотки свежего воздуха стали попадаться. Присмотрелась - а это комментарии местных вставили) Девоньки, вам хоть какие-то бонусы за это дали? День без рекламы, например.)

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