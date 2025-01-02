Интересно, с каких пор женский рост 165 см считается мелким, требующим укорачивания платья?
Может, и зря платье-то продали? ... с такой умелой свекровью из него можно было два-три наряда для снежинок сваять)
16 историй о взаимоотношениях невестки и свекрови
Общение со свекровью — особый вид искусства, который иногда напоминает экстремальный спорт. Казалось бы, что может быть сложного в построении отношений с мамой любимого человека? Однако на практике эти контакты нередко превращаются в настоящий источник стресса или курьезных ситуаций. Некоторые истории просто невозможно придумать нарочно.
- Есть у меня знакомая, которая как только не костерила свекровь. Мол, и глупая она, и лезет не в свое дело, и вообще пусть не приезжает никогда. Потом мадам развелась. Дочка с ней осталась. У мужа бывшего новая семья теперь. Мадам тоже попыталась другую семью создать. В результате — снова одна, но уже с двумя детьми. С дочкой от бывшего мужа, и сыном от сожителя, который мало того, что не женился, так еще и свалил в закат. Как думаете, кто помогает ей с детьми? Бывшая свекровь. И с внучкой регулярно сидит, и с чужим для нее совсем малышом, который родным бабке с дедкой не сдался. И уже не такая она теперь и плохая. © Анна Б. / Dzen
- Выходила замуж во второй раз, искала недорогое платье на свадьбу. И тут на форуме наткнулась на объявление: «Продам платье невесты, состояние отличное. В подарок свекровь!» Я аж чаем поперхнулась, вспомнив свою бывшую свекруху — тот еще подарочек! Но цена была адекватной, решила звякнуть. Оказалось, что «в подарок свекровь» означало, что свекровь продавца — профессиональная швея — бесплатно подгонит платье по фигуре. В итоге мне не только укоротили платье, чтобы я не путалась в нем со своим ростом в 1 метр 65 см, но и подвязку подарили — и все по адекватной цене. А на такой маркетинговый ход свекровь с невесткой решили пойти, когда отчаялись платье продать — только зря в шкафу пылилось. © OkoHora / Pikabu
Интересно, с каких пор женский рост 165 см считается мелким, требующим укорачивания платья?
- А у нас вообще цирк в семье. Его родня без ума от меня, а моя родня твердит, как мне повезло встретить идеального мужчину. Его родители при покупке квартиры 80% денег вложили и оформили квартиру на меня. А моя тетя, я ее единственная любимая племянница, написала дарственную на свою квартиру на моего мужа. Ну нормально так, обычная семья со своими тараканами А в этом году 35 лет, юбилей свадьбы! © Инга / Dzen
- Несколько месяцев после рождения сына пришлось нам жить у свекрови. Много было от нее всяких выбешивающих мелочей, но особенно она любила достать фотографии и углубиться в воспоминания типа: «А вот Маша, это же твоя первая любовь, такая красавица! О, вот тут у тебя такой пресс, даже кубики!» И сует мне посмотреть — ну да, кубики, а еще девица в купальнике под боком. У меня все это ревности не вызывало, только недоумение — чего конкретно она хотела, был какой-то план? Развести нас или просто нервы потрепать, из спортивного интереса? © Татьяна Н / Dzen
- У меня есть: робот-пылесос, ручной аккумуляторный пылесос, моющий пылесос для мебели и ковров, супер швабра с автоматическим отжимом. Свекровь принесла соломенный веник и начала подметать им полы, я была на работе, муж был в шоке и ничего не возразил. Сижу, выковыриваю теперь солому из высокого ворса, втыкается намертво, в ноги тоже. Веник подарила уборщице, когда та просила за уборку подъезда расписаться. Что за перформанс свекровь устроила? © Аноним / Pikabu
- А моя свекровь любила заявиться в гости рано утром в субботу. Я раза 2-3 вставала, готовила завтрак и развлекала ее. Но в очередной раз я просто разбудила ее сына и заставила его развлекать с утречка свою маму. Он сразу же запретил ей приходить по выходным. Встречи стала оговаривать заранее. В остальном нормальная была свекровь. © Людмила Денисова / Dzen
- Я просто обожаю свою свекровь. За 3 месяца до нашей свадьбы она вела обратный отсчет и каждые несколько дней присылала мне сообщения об этом. Ее любовь к сыну и желание видеть его счастливым просто поразительны. Когда я встретила будущего мужа, он переживал тяжелый развод после 10 лет несчастливого брака. И когда мы познакомились с его мамой, она отвела меня в сторону и сказала, что никогда не видела своего сына таким счастливым. Я не просто обрела мужа, я обрела вторую маму, а еще потрясающую падчерицу. © raven_darkseid / Reddit
- Знакомая рассказала, что единственный раз, когда она серьезно поссорилась со своей свекровью, был после рождения сына. Сынуля родился прямо копией мужа, что свекрови очень нравилось, и в какой-то момент она выдала: «Зато не надо думать, от кого ребенок». Знакомая стушевалась, но в долгу не осталась и доверительно так протянула: «Ну вообще-то это не точно...». А потом они ни разу не ссорились. © Ulamr / Pikabu
Свекровям и невесткам иногда , вот честно, лучше промолчать, чем вот такими репликами разбрасываться. И будет вам мир в доме. Хотя да, тяжело это иногда молчать.
- Свекровь как-то у себя дома решила отмыть ванну и залила ее какой-то химозой на ночь, а утром эмаль покинула чат. Иногда предлагает помощь в доме с уборкой, но я как-то боюсь ее энтузиазма. © GottesTod / Pikabu
- Мой муж — от разведенных родителей, и обе стороны относятся ко мне как к члену семьи. Еще до того, как мы поженились, они приглашали меня на все семейные мероприятия, независимо от того, мог ли их сын присоединиться. Мои друзья считают странным, что я тусуюсь с семьей мужа без него, а мне это очень даже по душе. © awhail / Reddit
- Свекровь моей дочери предложила сыну снять квартиру, так как он работал на другом конце города. Переезд моей дочери с детьми не предполагался. Ее сын только на выходных должен быть с семьей — ведь у него сложная работа. Каково же было мое удивление, когда в разговоре с ней выяснилось, что своего мужа она даже на корпоративы не отпускала одного или с ней, или не идет. И это лишь одна ситуация о которой я знаю. Думаю, что их было гораздо больше. Итог: развод. © Лада Л. / Dzen
Непонятно чему удивляться? Всё логично , и мужа никуда не отпускала и сына. С чего бы ей менять модель поведения?
- Как-то в гостях у родителей моего мужа мы сильно поссорились. Когда приехали домой (жили мы с моими родителями), мама рассказала, что звонила свекровь и наговорила очень много разного, в том числе, что ее сын меня не любит и никогда не любил. А мы по дороге домой уже помирились. Замуж я выходила не по залету, но к тому моменту был ребенок лет 3. Позже мы развелись. © Ольга П. / Dzen
- Так получилось, что в моей жизни были три свекрови. Первая была очень энергичная, очень громкая и очень красивая женщина. Вторая всю жизнь тяжело работала, любила меня проклинать. А третья — чистоплотная женщина, любящая давать указания, очень шустрая сама. Уже нет их в живых, вспоминаю с благодарностью. Я им поддавала жару, никогда не молчала, если что-то не устраивало. Очень разные были дамы, но и многому хорошему меня научили. © Ч.Татьяна / Dzen
- На каждое Рождество и день рождения я получаю от семьи моего мужа шоколад и гель для душа. Раньше я прилагала много усилий, придумывала для них подарки. Но больше не делаю этого после того, как в пятый раз получила одно и то же. Я просто улыбаюсь и говорю спасибо. © chila****er1 / Reddit
Часто огромный вклад в развод вносят свекрови...половина подруг развелась благодаря науськиванию свекрови
- Мне 25, моему мужу 28, встретились, закрутилась любовь, теперь мы в браке. Живем с его матерью в двушке, я была против, но решили попробовать. Поначалу было более менее норм, с его мамой вежливо общались. Но как только поженились — она изменилась. Стала цепляться ко всему, читать мне мораль по любому поводу, если я куда-то ухожу, то она выходит из комнаты с вопросом: «Куда это ты собралась?» Во всем ей нужен отчет. Живу в постоянной оценке своих действий как школьница. Хотя я и готовлю, и убираюсь. В нашу комнату она тоже лезет с указаниями, что и как правильно. Сказала мужу, что не могу так жить, предложила скинуться и снять квартиру. Муж согласился, завел с мамой об этом разговор, но она обиделась, начала давить на жалость. Я встряла в разговор и предложила ей сдавать вторую комнату, как раз будет доход, но она на меня посмотрела как на врага народа. Буду пытаться с мужем опять говорить на тему переезда, но чувствую, что это бесполезно. Его мать умеет надавить. © Аноним / Pikabu
- Моя свекровь потрясающая. Я канадка, но мой муж датчанин, поэтому я переехала к нему в Копенгаген. Находиться так далеко от собственной семьи тяжело и мне нравится, что у нас со свекровью появились свои уникальные отношения, включающие ужины, походы в музеи и даже мои ночевки у нее дома. У моего мужа только один брат, поэтому она относится ко мне как к дочери, которой у нее никогда не было, и действительно заставляет меня чувствовать себя любимой. Я как-то сказала ей, что люблю чай, и теперь у меня достаточно чая, чтобы прожить следующее десятилетие. © McSquish13 / Reddit
Комментарии
У меня было две свекрови. Отличные тетки, главным образом потому, что жили в других городах)
Ни разу не ссорилась со свекровью, с мужниной тещей бывало ругались. А что она вечно зятя защищает?! Обидно же
Боюсь быть душнилой, но первая история слегка неправдива. 35 лет назад был 1989 год, и то, если история написана в прошлом году, и тогда с покупкой квартиры и тем более с завещанием оной в наследство было все не так просто. Или я в датах путаюсь?