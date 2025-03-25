15+ ремейков любимых фильмов, которые вызвали больше вопросов, чем восторгов
Старые сюжеты возвращаются, актёры меняются, тон становится «актуальнее» — но в основе всё тот же вопрос: можно ли переснять магию? Мы решили вспомнить фильмы, которые уже однажды были любимыми, а потом вернулись — с новыми лицами, новой эстетикой и, иногда, с новым смыслом. Одни ремейки стараются почтительно копировать, другие — полностью перетряхивают оригинал.
«Дрянные девчонки»
Оригинал,снятый в 2004 году, по мнению критиков, получился «умным и смешным». Фанаты растащили его на гифки и мемы. «Дрянные девчонки» считается одним из самых цитируемых фильмов в истории. Отсылки к ним можно найти в песнях, скетчах, книгах и сериалах, и это не считая соцсетей, где то и дело всплывают знакомые миллионам кадры. Ремейк 2024 года получил весьма неоднозначные отзывы. Его назвали «приятной, но безопасной музыкальной переделкой». А, судя по отзывам в соцсетях, новые героини не смогли занять в сердцах фанатах такое же место, как кумиры нашей юности.
- Регина в новом фильме — обыкновенная злобная бестия. А в оригинале эта героиня была настоящей королевой школы. © Top-Magician-7078 / Reddit
- Оригинальный — смешной и запоминающийся. А вот 2024 года — дешевая копия. © LsWifey / Reddit
- Если бы это был просто фильм, то он был бы весьма неплох. Но вот как ремейк — не удался. © bobbery5 / Reddit
«Особняк с привидениями»
Комедийный ужастик 2003-го года с Эдди Мерфи не был обласкан критиками. Его назвали "нестрашным и несмешным", но, со временем зрители оценили ленту и она получила статус культовой. Через 20 лет фильм был переснят по новому сценарию. Несмотря на то, что к работе над ним были привлечены такие звезды, как Джаред Лето, Оуэн Уилсон, Дэнни ДеВито и Джейми Ли Кертис, новинка провалилась в прокате с треском. И надеяться на то, что ей удастся повторить судьбу оригинала и войти в историю кинематографа благодаря любви зрителей, не приходится.
- Решил посмотреть обе версии в один день — для сравнения. Версия 2023 года и рядом не стоит с фильмом, в котором снимался Мерфи. Герои неубедительны, сценарий до боли предсказуемый. Фильм еще и слишком затянут. Искренне жаль актеров — их талант заслуживает по-настоящему хорошего сценария. © CA-BO / Reddit
«Воспламеняющая взглядом»
Роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" был экранизирован в 1984-м, через 4 года после написания. Сам автор назвал этот фильм "безвкусным". Но среди зрителей у этой версии были свои поклонники. Ремейку фильма, вышедшему в 2022 году, также не удалось стать событием в мире кино.
- Прямо перед просмотром ремейка я прочел статью, в которой одна из продюсеров новинки жаловалась на то, что первый фильм недостаточно точно следовал книге, и что они собираются сделать лучше. После сеанса я подумал: "Видимо, она не знает, что на самом деле означает слово «точность»". © Celerial / Reddit
- Я не понимаю, как так получилось, что в версии 1984 года в буквальном смысле было больше огня, чем в версии 2022 года. В наши дни, в век спецэффектов, я ожидал большего. Останусь поклонником оригинала. © Hepcat10 / Reddit
«Ведьмы»
Хочешь знать, откуда эти шрамы? Мой папаша… Был… Алкаш и изверг
Первая экранизация одноименного мрачного фантастического романа Роальда Даля вышла в 1990 году и не понравилась самому автору. Он был разочарован тем, что создатели поменяли концовку. Но это недовольство не помешало ему признать игру Анжелики Хьюстон, сыгравшей роль Верховной Ведьмы, достойной. Критики же, как позже и зрители, и вовсе пришли от этой роли в восторг. В ремейке 2020-го года Верховную ведьму сыграла Энн Хэтуэй. И ей удалось не ударить в грязь лицом и показать себя не хуже Хьюстон. Но вот сам фильм критик сочли не таким зрелищным.
- Этот фильм не нуждался в ремейке. Версия 1990 года превосходна, а Анжелика Хьюстон — великолепна. © tomanon69 / Reddit
- Ого, они сделали это. В ремейке они придерживались настоящего финала! Когда это произошло, я прослезилась. Знаю, что это глупо, но этот финал так важен, и я так рада, что они ему последовали. © TheLadyEve / Reddit
«Дюна»
Почему никогда не говорят про дюну 2001 года, это же шикарный фильм
Фильм Дени Вильнева 2021-го года снят с эпическим размахом и такими же амбициями. Звездный актерский состав, невероятные спецэффекты и визуальный ряд. Хотя критики оценили ленту и не сразу, но с шестью полученными «Оскарами» и десятками других престижных премий трудно спорить. Но фильм Дэвида Линча, снятый в 1984-м году, пусть и не столь обласканный киноакадемиками, имел своих преданных фанатов. Многие из них не променяли любимую киноленту на новинку, а просто отвели обеим версиям по отдельному месту в сердце.
- Спецэффекты, музыка и кинематография, по моему мнению, лучше в новой «Дюне», а вот дизайн самого мира — костюмы, архитектура — интереснее в старой версии. © Unknown author / Reddit
- Я люблю фильм Дэвида Линча, но версия Вильнева — произведение искусства. © MYJINXS / Reddit
«Кладбище домашних животных»
Ремейк фильма отличается от оригинала, да и от книги, весьма существенной деталью — ребенком, которого вернули к жизни, становится не младший сын, а старшая дочь. Режиссеры Кевин Колш и Деннис Уидмайер изменили сюжет, сделав старшую дочь Элли центральным персонажем вместо младшего сына Гейджа. Это изменение позволило подвергнуть персонажей более тяжелым испытаниям. Кроме того, работать с восьмилетним ребенком наверняка гораздо удобнее, чем с малышом.
- Лучше посмотреть версию 1989 года, потому что она ближе к книге. Но имейте в виду, что фильмы обычно не так хороши как романы. Я вырос на версии 89 года, и она мне нравилась. Версия 2019 года просто не зацепила. © E-Man67 / Reddit
- Я отдам должное авторам новой версии романа за то, что они поняли, что точная экранизация книги был бы бессмысленной, поскольку в фильме 1989 года это уже было сделано, и сделано очень хорошо. Поэтому для этой адаптации сценаристы действительно все перепутали и смогли держать в напряжении даже поклонников книги. Но имейте в виду: если вы считаете, что в оригинальной истории слишком уж мрачный финал, новый не сделает вас счастливее. © MovieMike007 / Reddit
«Девушка из долины»
Показалось, что в новой версии снимаются Джиллиан Андерсон и Джек Блэк. Нетривиальная вышла бы парочка
Фильм 1983-го года — яркий представитель тинейджерских ромкомов 80-х с живой химией между героями и подлинной атмосферой времени, где Николас Кейдж дебютирует в роли бунтаря из другого мира. Ремейк 2020 года превращает ту же историю в музыкальную ретро-фантазию с глянцевым налетом и музыкальными поп-номерами.
- Оригинальный саундтрек был легендарным. Замена его на кучу известных песен 80-х не очень работает. Да и на самом деле, не так уж много всего в оригинале можно было переделать, если вычесть Кейджа и музыку. © ViskerRatio / Reddit
«За бортом»
Оригинал 1987-го года — бодрая комедия с отличной парой главных героев: Голди Хоун в роли капризной богачки с амнезией и Курт Рассел — плотник, вдовец с четырьмя сыновьями. Актеры вывозят абсурд сюжета на харизме и обаянии. Ремейк 2018-го делает женщину «простушкой», а мужчину — богачом с амнезией.
- Между моими ботинками и носками больше химии, чем между новыми героями. Голди Хоун и Курт Рассел искрили на экране, а эти двое не смогли бы зажечь даже спичку на острове Тома Хэнкса в «Изгое». © DragonFireBreather / IMDb
«Детская игра»
Да даже по фото видно, как старый Чаки выигрывает у нового. Ну не исходит от нового того, что должно. Не берёт, если понимаете, о чём я.
Фильм 1988-го года — классический ужастик с харизматичной одержимой куклой, живым саспенсом и четким жанровым стилем 80-х. Кукла Чаки там не просто страшила — у него характер, голос, ирония. Версия 2019 года — это уже история про «умный» гаджет, вышедший из-под контроля. Визуально фильм, конечно, современнее, но атмосферы в нем гораздо меньше. Вместо одержимого духом Чаки — просто сбой в системе. Получился скорее техно-триллер, чем хоррор. Старый фильм пугает, новый — просто занятно смотрится.
- Для меня новый Чаки просто не страшен, потому что его злодеяния совершаются из-за непонимания человеческих желаний. Он просто хотел сделать Энди счастливым. Он не злой, просто глупый. Чарльз Ли Рэй был злым персонажем, который хохотал над страданиями своих жертв. Он настолько более угрожающ для меня, что это даже не смешно. © MrAnonymous117 / Reddit
«Звезда родилась»
Оригинальная кинолента «Звезда родилась» была снята в 1937году. Она задала структуру: молодая талантливая женщина поднимается на вершину, в то время как ее наставник и муж идет ко дну. Это была драма о Голливуде, сдержанная и по-своему горькая. Версия 1954 года с Джуди Гарленд — это уже мюзикл с элементами мелодрамы. Гарленд вложила в роль столько боли и правды, что фильм стал автобиографичным почти на уровне символа. Версия отличается большей эмоциональной глубиной и музыкальными номерами, но местами перегружена постановочной театральностью. Ремейк 1976 года с Барброй Стрейзанд и Крисом Кристофферсоном перенес действие в мир рок-музыки 70-х. Визуально — стильный и пафосный, но более холодный по эмоциям. Все держится на харизме Стрейзанд. Версия 2018 года с Леди Гагой и Брэдли Купером вернула истории честность и эмоциональный накал. Это не просто ремейк, а переосмысление — с живым саундом, сильной актерской работой и той самой искренней болью, которая делает фильм личным.
- Причина, по которой эту историю переснимают, заключается в том, что это отличный способ для певицы сыграть в фильме. Зрители, несомненно, будут увлечены музыкой, а драма истории, конечно же, тронет их. Несмотря ни на что, главную роль будут воспринимать положительно, что делает этот фильм безопасным выбором для звезды, чтобы попробовать себя на актерском поприще. Я думаю, что этот фильм снова переснимут лет через 20 с другой звездной певицей. © Can_I_Read / Reddit
«Маленькие женщины»
«Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт — один из самых экранизируемых романов в истории. История сестер Марч — это универсальный рассказ о взрослении, семье, творчестве и выборе своего пути. В версии 1933 года особо выделяется Кэтрин Хепберн, чья Джо Марч — смелая и порывистая, словно упреждающая свое время. В 1949-м экранизация, с Элизабет Тейлор в роли Эми, становится теплее, ярче и более «семейной». В 1994-м фильм с Вайноной Райдер и Кристианом Бейлом получился живым и сердечным. А в 2019 году Грета Гервиг предлагает зрителю свежий, умный взгляд, где привычный сюжет разворачивается нелинейно, а героини звучат по-настоящему современно. Все версии разные — но в каждой сохраняется главное: тепло, сила и выбор, который делает женщина, оставаясь собой.
- Я выросла на версии 1994 года и испытываю к ней огромную симпатию, но, думаю, последняя адаптация вытеснила эту версию как мою любимую. Версия 1994 года — прекрасный фильм, уютный, как объятия, но довольно простая адаптация, тогда как в версии Гервиг есть новые интересные режиссерские штрихи — у нее есть отличительная точка зрения. © autumnjournal / Reddit
«Смерть на Ниле»
«Смерть на Ниле» 1978 года — атмосферная классика с роскошным актерским составом: Питер Устинов, Бетт Дэйвис, Миа Фэрроу. Все выдержано в духе старой доброй Агаты Кристи — неспешное действие, экзотика, интрига и чарующий налет театральности. Версия 2022 года от Кеннета Браны — зрелищная и визуально вылизанная, с заметным акцентом на драму и психологию.
- Версия 1978 года оказалась неожиданно хорошей. Она не слишком серьезничает, но и не превращает себя в дешевку. Сцены на фоне Нила выглядят потрясающе. Никакие декорации не заменят настоящую натуру. © KnotSoSalty / Reddit
- Честно говоря, лучше Дэвида Суше Пуаро никто не сыграет, а на второе место я бы поставил Питера Устинова. © UniDublin / Reddit
«Ворон»
Когда актер погибает na съмках и становится кумиром и легендой, то даже глупо делать римейк. Невозможно переспорить мертвеца с огромный фанбазой).
П.с. Новый не смотрела, но Билл прикольный актер
Оригинальный «Ворон» 1994-го года — культовое кино с мрачной гранжевой дождливой эстетикой, готическим духом и трагически легендарной ролью Брэндона Ли. Это не просто история мести, а баллада о бессметной любви. Ремейк 2024 года, режиссера Руперта Сандерса с Биллом Скарсгардом получил в основном негативные отзывы критиков и зрителей, не оправдав ожиданий и не сумев передать дух оригинала.
- Билл Скарсгард, конечно, выложился на 100%, но сценарий и диалоги были ну очень слабыми, а главная актриса вообще не подходила для этой роли. В итоге вместо атмосферной истории мести мы получили второсортный боевик. © j-coerse / IMDb
«Отпетые мошенники»
«Отпетые мошенники» 1988-го года — классическая комедия с Майклом Кейном и Стивом Мартином, где британская утонченность сталкивается с американским нахрапом. Умный юмор, блестящий темп и игра, которая держится на харизме и контрасте героев. «Отпетые мошенницы» 2019-го года — женский ремейк той же истории. Визуально яркий, но по содержанию проще и грубее. Вместо утонченного обмана — шутки в лоб, а вместо иронии — фарс. Шарм оригинала теряется в угоду современному тону.
- Недавно посмотрел ремейк — это было тяжелое зрелище! Как можно было испортить почти идеальный фильм?! © gravion17 / Reddit
«Каскадеры»
Не смотрела оригинал, а от ремейка половину) Вполне задорный. Динамикой и безумием напоминает «Все, везде и сразу»
Фильм 2024-го года — это ремейк сериала «Профессионалы» (The Fall Guy, 1981–1986), в котором Ли Мэйджорс играл каскадера, подрабатывающего охотником за головами. Сериал был легким, авантюрным и строился на трюках, харизме героев и духе 80-х. Новая кинолента — это и признание в любви к профессии, и блокбастер о кино как о хаосе. Шоу 80-х было попроще, но в чем-то искреннее.
- Мне фильм понравился. Я ожидал полноценного развлечения, и я получил именно это. Столько классных моментов. И черт возьми, саундтрек сделал все еще более забавным. Трюки были отличными. Последняя часть полностью меня зацепила. Диалоги, действие, юмор — все было на высоте. © manav_yantra / Reddit
«Дом у дороги» (1989 и 2024)
Оригинальный "Дом у дороги«— чистокровный боевик 80-х с Патриком Суэйзи: простой сюжет, харизматичный герой с философским налетом и отличный саундтрек. Фильм стал культовым не потому, что он идеален, а потому что в нем все — на своем месте. Версия 2024 года с Джейком Джилленхолом пытается быть современной, добавляя ММА, флоридские пейзажи и CGI, но теряет ту самую атмосферу.
- Узнал про ремейк — только фыркнул. Джилленхол? Актер он норм, но до красавчика Суэйзи ему далеко. © tlollz52 / Reddit
- Кажется, Джейк просто хотел показать в какой он отличной форме. Все остальное заведомо было обречено на провал. © ***kidseatcake / Reddit
- Оригинальный «Дом у дороги» — культовая классика. © Weary_Telephone8140 / Reddit
- Ремейк местами выглядит до смешного нелепо. А мышцы Джейка Джилленхола выглядели как-то... странно. © angrycoffeeuser / Reddit
«Ангелы Чарли» (2000 и 2019)
«Ангелы Чарли» начались как сериал 70-х — гламурный, легкий и культовый для своего времени. В 2000 году бренд перезапустили с размахом: Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз и Люси Лью задали новый тон — ироничный, зрелищный, с отличной химией. Сиквел 2003 года был ярким, но перегруженным. В 2019 году попытались перезапустить франшизу снова, добавив феминистский подтекст и новых героинь.
- Почему фильм провалился? У него был плохой трейлер. Он выглядит банальным, клишированным, несмешным или интересным, и как что-то общее из прошлого. Мир двигался дальше. Не помогло и то, что никому нет дела до всех задействованных в этом актеров. На самом деле меня больше раздражает, что кто-то действительно думал, что это будет хорошо. © redroverdover / Reddit
Чаще всего режиссеры любят переснимать экранизации успешных книг. Вот несколько статей, в которых мы говорим о самых современных киноадаптациях:
Комментарии
И не забываем Охотников за привидениями! Дилогия с Билом "Сурком" Мюррееем и Сигурни "Чужой" Уивер отличная классика, хотя второй фильм часто называют попыткой выжать денег из удачи первого, но вот его современная фем-переделка скучна даже без повесточки, а Наследники... Ну очень натужны, хотя могут сойти малолеткам под пиво.
Вот разве что еще "Реальных охотников" можно поглядеть с удовольствием, но это не совсем кино :)
лишний раз убеждаюсь что кино давно закончилось а новые яркие актеры уже десятилетиями не появляются
Мне новая "Звезда родилась" понравилась необычными съемками концертных номеров. И вокал великолепный, Бредли Купер удивил.
Феминисткий подтекст? Там не подтекст, там транспарант, даже не транспарант, а ТРАНСПАРАНТИЩЕ.
Меня одного бесят римейки? Неужели новое и своё снимать стало некому? Кажется, кое в чём Запад и правда загнивает. Лучше буду дорамы смотреть.