10 сериалов-экранизаций книг, которые превзошли все ожидания зрителей
В поисках новых сюжетов продюсеры сериалов нередко обращаются к литературным произведениям. Иногда такие экранизации превосходят даже самые смелые фантазии читателей. В последние годы вышло много сериалов, которые показали нам, что знакомые сюжеты и персонажи могут заиграть новыми красками в умелых руках, и такие картины скрасят не один вечер.
«Сто лет одиночества»
Сериал «Сто лет одиночества», основанный на книге нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса, вышел в декабре прошлого года. Компании Netflix все-таки удалось экранизировать одну из самых читаемых книг на испанском языке. До этого никто этого сделать не смог. В центре сюжета новое поселение — Макондо, которое находится в глубинке Колумбии. Его основателями являются члены семьи Буэндиа. С каждым новым поколением Макондо все больше расцветает, но от страшных перипетий судьбы никому не скрыться.
«И никого не стало»
по мне, так это худшая экранизация, она настолько политкорректная и с такими отступлениями от сюжета, просто кошмар
Еще одно произведение знакомой всем классики, только теперь уже детективного жанра, стало основой сюжета мини-сериала. В нем представлен новый взгляд на Агату Кристи и ее произведение «10 негритят» с невероятно закрученным сюжетом. Сериал «И никого не стало» лишь незначительно отходит от концепции, сохраняя напряженную атмосферу, которая нарастает с каждой серией. Героев, как и в книге, остается все меньше, а предположения о виновнике событий каждый раз оказываются ошибочными. Невероятно интересно снова разгадывать знакомую загадку.
«Большая маленькая ложь»
"деревянная" Кидман, Стрип дерганая, Кравец - я самая несчастная в мире женщина... набор клише, персонажи просто взаимодействуют между собой, ни один характер не зацепил
«Большая маленькая ложь» стала одной из самых звездных экранизаций. Главных героинь в сериале, основанном на популярной книге Лианы Мориарти, сыграли Николь Кидман и Риз Уизерспун. Присоединиться ко второму сезону HBO предложили самой Мерил Стрип. Сюжет немного выходит за рамки книги и отходит от оригинальной центральной загадки убийства, но хуже от этого не становится. Этот сериал точно не оставит равнодушными любителей красивых видов, темных тайн и хорошей актерской игры.
«Ход королевы»
Один из самых ярких сериалов 2020 года оказался основан на малоизвестном романе 1983 года. «Ход королевы» рассказывает историю девушки, которая в раннем возрасте открыла в себе способности к игре в шахматы. Она научилась этому в приюте, в котором жила, а впоследствии стала мировым лидером. Это захватывающая и острая история, в которую легко погрузиться с головой.
«Острые предметы»
«Острые предметы» — экранизация произведения Джиллиан Флинн с еще более захватывающим сюжетом, чем в «Исчезнувшей». Сериал стал одновременно жутким детективом и исследованием женской ярости и травмы поколений. Жан-Марк Валле оживил роман с помощью особого визуального колорита и потрясающей игры Эми Адамс и Патриши Кларксон. Главная героиня возвращается в свой родной город, чтобы расследовать два трагических убийства, но со временем раскапывает что-то намного хуже.
«Флейшман в беде»
Горько-сладкая драма о разводе «Флейшман в беде», возможно, стала самой точной адаптацией книги за последние годы, потому что автор книги Тэффи Бродессер-Акнер сама создала сериал и написала почти каждый эпизод. Ее книгу назвали умным и проницательным взглядом на современную романтику, а экранизация вдохнула в нее новую жизнь.
«Бриджертоны»
Любимый многими сериал «Бриджертоны» — это интересный альманах историй любви эпохи Регентства. В каждом сезоне под пристальный взгляд зрителя попадает новая пара, и это не дает потерять к нему интерес. В его основу легло произведение о проблемах аристократии 19 века. Да, по мнению многих книги — так себе, но вот сериал — огонь! Он смог приковать зрителей к телеэкранам.
«Все совпадения неслучайны»
Эта история о том, что не стоит делать поспешных выводов( советую, отличный правда.
Еще один сериал, роман-оригинал не получил высоких оценок читателей, — «Все совпадения неслучайны». Он снят в 2024 году Альфонсо Куароном и рассказывает историю известной журналистки с безупречной репутацией Кэтрин Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт). В ее руки попадает странная книга с описанием главной тайны Кэтрин, которую она тщательно скрывала. Карьера и брак героини теперь разрушены, но вся интрига в том, удастся ли ей спасти жизнь сына.
«Сегун»
Судьба главного героя — не выдумка, а реальная история английского штурмана, описанная в историческом романе. Британский мореплаватель действительно по воле судьбы попал в Японию в разгар междоусобных войн и остался там навсегда. Сериал «Сегун» красиво и очень тонко показывает его сложный путь от узника до правой руки влиятельного самурая Еси Торанаги. Эта история может влюбить зрителя в Японию так же, как к ней всей душой привязался главный герой. Детали, костюмы, локации и невероятный актерский состав заставили роман ожить на наших глазах.
«Укрытие»
Читая трилогию Хью Хауи, трудно представить, что кто-либо решится воплотить в реальность архитектуру антиутопического подземного мира «Укрытия», но Apple TV+ не испугался такой сложной задачи. Перед зрителем на экране появляется гигантский подземный бункер, состоящий из 144 уровней, в котором живет сообщество выживших людей. Они должны строго подчиняться уставу, который, по их мнению, призван защитить от того, что таит в себе поверхность. Ребекка Фергюсон играет роль инженера-механика, чей друг стал сомневаться, что внешний мир представляет угрозу и поплатился за свои идеи. На протяжении двух сезонов зрители узнают все новые и новые тайны «Укрытия», которые могут удивить, напугать и заставить задуматься.
А вот статья, в которой фанаты популярной серии книг о Гарри Поттера рассказали, кого из актеров они хотят видеть в будущем сериале. И попадание отличное.
Комментарии
"это интересный альманах историй любви эпохи Регентств"
П*рнушка наа минималках
Весь нетфликс, кажется, можно смело игнорировать. Такой треш и угар пока только Эпплу удалось хоть как-то повторить