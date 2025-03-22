10 сериалов-экранизаций книг, которые превзошли все ожидания зрителей

Читая трилогию Хью Хауи, трудно представить, что кто-либо решится воплотить в реальность архитектуру антиутопического подземного мира «Укрытия», но Apple TV+ не испугался такой сложной задачи. Перед зрителем на экране появляется гигантский подземный бункер, состоящий из 144 уровней, в котором живет сообщество выживших людей. Они должны строго подчиняться уставу, который, по их мнению, призван защитить от того, что таит в себе поверхность. Ребекка Фергюсон играет роль инженера-механика, чей друг стал сомневаться, что внешний мир представляет угрозу и поплатился за свои идеи. На протяжении двух сезонов зрители узнают все новые и новые тайны «Укрытия», которые могут удивить, напугать и заставить задуматься.