20+ романов из ТОП-100 лучших книг XXI века, которые уже успели экранизировать

Какие книги XXI века можно назвать лучшими? Ответ на этот вопрос предложила команда критиков и редакторов The New York Times, составившая список из 100 произведений, написанных с 2000 года. В подборке нашлось место романам, мемуарам, историческим исследованиям и другим документальным произведениям, а среди авторов есть как маститые писатели, так и новые имена. Некоторые из этих книг уже успели лечь в основу экранизаций. Мы расскажем о них — от фильмов и сериалов, которые точно передали дух первоисточника, до проектов, к которым у тех, кто читал книги, возникли вопросики.

«Дорога», Кормак Маккарти

Дорога — постапокалиптический роман, написанный в 2006 году. Это мрачная постапокалиптическая история о выживании, которая фокусируется на отношениях между отцом и сыном. Действие разворачивается в разрушенном мире, где почти исчезли растения, животные и человеческая цивилизация. Главные герои, отец и его маленький сын, пытаются добраться до побережья, надеясь найти там спасение, но сталкиваются с голодом, бандитами и моральными дилеммами. Роман был удостоен Пулитцеровской премии. Одноименный фильм вышел на экраны в 2009 году. Он передает атмосферу отчаяния и безысходности, но одновременно показывает силу любви и привязанности. Это история о том, как человечность может сохраниться даже в самых жестоких обстоятельствах. Картина впечатляет визуально, передавая мрачность мира, лишенного жизни, и трогает своей эмоциональной глубиной. IMDb — 7.2

Фильм — нормальный. Книга — потрясающая. Оба достойны и имеют очень памятные моменты. Роль Шарлиз Терон эпизодическая, но она справилась с ней блестяще. © SilverLiningsPA / Reddit

Смотрел в кинотеатре с отцом и братом. Мне было 16. Мы все уже жили по отдельности и не были так близки, как раньше. После просмотра, вышли из кинотеатра, обнявшись, и пошли поужинать вместе. © BusSouth2678 / Reddit

«Подземная железная дорога», Колсон Уайтхед

Исторический фантастический роман Колсона Уайтхеда был опубликован в 2016 году. Сюжет переносит зрителя в эпоху рабства в Америке XIX века и рассказывает историю молодой рабыни по имени Кора, которая сбегает с плантации на Юге, стремясь к свободе. В интерпретации автора подземная железная дорога — это не просто сеть тайных маршрутов и убежищ, как было в реальности, а буквально функционирующая железнодорожная линия с туннелями и поездами, скрытыми под землей. Путь Коры опасен, ей приходится делать тяжелый моральный выбор. Героиня сталкивается как с теми, кто ей помогает, так и с теми, кто пытается ее поймать, включая безжалостного охотника за беглецами. История полна аллегорий, сложных эмоций и глубоких размышлений о свободе, человечности и цене, которую приходится платить за свои мечты. Одноименный мини-сериал увидел свет в 2021 году. Экранизация получила множество номинаций и наград за сценарий, режиссерскую и актерскую работу. Это кино — не только история о побеге, но и размышление о том, как прошлое формирует настоящее. IMDb — 7.4

Это фантастика, но это не для просмотра запоем. Я смотрел сериал три дня, а потом выпал из реальности на две недели. © ssj4majuub / Reddit

Хороший сериал, но он не идет ни в какое сравнение с романом. © modern-prometheus / Reddit

Я читал книгу несколько раз и когда начал смотреть сериал был несколько разочарован, потому что, как мне показалось, многое было упущено. К концу просмотра, я подумал, что это идеальный перевод книги в фильм. © Unknown author / Reddit

«Искупление», Иэн Макьюэн

Этот роман считается одним из лучших произведений автора. Изданный в 2001 году, он тут же вошел в шорт-лист Букеровской премии, в 2010 году журнал Time включил его в список 100 величайших англоязычных романов, вышедших с 1923 года. Одноименный фильм с Сиршей Ронан, Джеймсом МакЭвоем и Кирой Найтли в главных ролях, вышел в 2007 году. «Искупление» это трогательная и драматичная история, которая начинается в 1935 году в Англии. Юная Брайони, мечтающая стать писательницей, случайно становится свидетельницей событий, которые неправильно понимает. В результате ее ошибки рушатся жизни ее старшей сестры Сесилии и Робби, сына прислуги, с которым у Сесилии зарождаются романтические отношения. Обвинение в преступлении, которого Робби не совершал, приводит к трагическим последствиям. Фильм показывает, как одно неверное решение может изменить жизни людей, но при этом все равно остается надежда на прощение и понимание. IMDb — 7.8

По сей день я могу часами говорить о том, как это было прекрасно, о блестящем подборе актеров, о великолепном освещении и о том, как восхитительна была маленькая девочка, играющая главную героиню. Однако, если вы попытаетесь заставить меня пересмотреть этот фильм, я буду защищаться, чтобы снова не проходить через эти переживания. © steampunkunicorn01 / Reddit

Я так ненавидела героиню Брайони, что прошло много лет, прежде чем я смогла посмотреть еще один фильм с Сиршей Ронан. © excessively_diverted / Reddit

Обычно я не люблю смотреть, как романы экранизируют. Особенно когда мне нравится роман так же, как и «Искупление» Макьюэна, но это был действительно приятный сюрприз. Сюжет необычайно хорошо адаптирован, опущено то, что невозможно включить в двухчасовой фильм, изменено очень мало деталей, чтобы перевести литературный язык на кинематографический, но при этом сохранена суть и дух романа. © b_morelos / IMDb

«Белые зубы», Зэди Смит

Дебютный роман британской писательницы, опубликованный в 2000 году. Это многослойная семейная сага, охватывающая жизнь нескольких поколений. История разворачивается в Лондоне и рассказывает о жизни двух семей — Джонсов и Икбалов, которые близки благодаря дружбе их глав — Арчи и Сэмада. На фоне культурных и этнических различий герои сталкиваются с различными глобальными жизненными вопросами. Наполненный юмором и трогательными моментами, мини-сериал по этой книге вышел в свет в 2002 году. IMDb — 7.2

Сериал лучше, чем роман. Я вообще не фанат книги. Начал читать, так как попался на поднятую шумиху, и обнаружил, что все эти разговоры не из-за того, что роман хорош, а от того, что издатель хочет вернуть свои денежки. Тем не менее роман затрагивает так много культур, в нем так много историй, что он идеален для телесериала. © Jumpygrouch / IMDb

«Моя гениальная подруга», Элена Ферранте

Роман «Моя гениальная подруга» — первая часть знаменитой «Неаполитанской тетралогии» Элены Ферранте. Книга, опубликованная в 2011 году, рассказывает о жизни двух подруг, Лилы и Элены, растущих в бедном районе Неаполя в 50-х годах прошлого века. Ферранте с поразительной точностью описывает их сложные отношения: соперничество, дружбу и попытки вырваться из окружения, в котором они выросли. История охватывает десятилетия, затрагивая темы классового неравенства, женской свободы и поиска своего места в мире. Тетралогия приобрела мировую популярность и была переведена на десятки языков. Экранизация романа в формате сериала вышла в 2018 году. Cъемки проходили в Италии, где были воссозданы сцены Неаполя середины XX века. Для передачи аутентичности актеры говорили на неаполитанском диалекте, а сами роли Лилы и Элены исполнили малоизвестные, но талантливые актрисы: Людовика Насти и Элиза Дель Дженио (в детстве), а затем Гайя Джираче и Маргерита Маццукко (в юности). Сериал получил признание критиков за верность книге, внимание к деталям эпохи и глубокую эмоциональность, что позволило ему стать важным событием в мире телевидения. IMDb — 8.6

Я прочла книги, и считаю, что экранизация — замечательная. Отличный актерский состав. Не могу дождаться окончания последнего сезона, чтобы посмотреть его запоем. © ozgun1414 / Reddit

Думаю, что есть большая вероятность, что после окончания сериала, он войдет в пятерку лучших телешоу всех времен. Ну мне так кажется. © Deadhouse_Gates / Reddit

«Вулфхолл», Хилари Мантел

Роман «Вулфхолл» — это первый том знаменитой трилогии о жизни Томаса Кромвеля, государственного деятеля и советника Генриха VIII. Книга, изданная в 2009 году, получила Букеровскую премию и привлекла внимание критиков своим уникальным взглядом на английскую историю. Мантел изображает Кромвеля не только как политического интригана, но и как человека с ярким умом, пережившего тяжелое детство и прошедшего путь от сына кузнеца до вершины власти. История охватывает сложные отношения с Анной Болейн, Кэтрин Арагонской и другими фигурами английского двора XVI века. Экранизация романа вышла в 2015 году в формате мини-сериала от BBC. Главную роль Томаса Кромвеля исполнил Марк Райлэнс, чье исполнение принесло ему премию BAFTA. Дэмиан Льюис сыграл короля Генриха VIII, а Клэр Фой — Анну Болейн. Сериал получил высокую оценку за свою историческую точность: съемки проходили в реальных замках и домах той эпохи, а освещение сцен было натуральным для той эпохи — свечи и дневной свет. «Вулфхолл» получил несколько наград, включая премию «Золотой глобус», и стал одной из самых ярких экранизаций исторической литературы. В 2024 году вышел следующий сезон сериала, снятый по последнему тому трилогии. IMDb — 8.1

Я считаю, что это исключительно написанное, снятое, оформленное, озвученное и сыгранное телешоу. Я бы даже сказал, что сериал уникален. Нет ни одного исторического сериала, похожего на него — он снят в таком медленном темпе и так сверхреалистично. Тот факт, что вы можете слышать, как Генри топает по полу, помогает вам прочувствовать происходящее. Великолепный сериал. © meatbaghk47 / Reddit

Не могу дождаться нового сезона. Первый был абсолютно невероятной исторической драмой с превосходной актерской игрой. © bryce_w / Reddit

«Маленькие вещи вроде этих», Клэр Киган

В романе, опубликованном в 2021 году, изложена тонкая, эмоциональная и трогательная история. Действие разворачивается в маленьком ирландском городке в 1985 году. Главный герой, угольщик Билл Фурлонг, живет скромной жизнью, занимается своими привычными делами — доставляет уголь, заботится о семье, общается с соседями. Но однажды, оказавшись в монастыре, он натыкается на пугающую тайну: молодые девушки, которых держат в жестоких условиях, словно рабынь. Это открытие потрясает Билла, ставя перед выбором — молчать или рискнуть всем ради справедливости. Книга была номинирована на Букеровскую премию и получила признание за сдержанный стиль и глубокую моральную силу. Экранизация вышла в 2023 году. Главную роль Билла Фурлонга исполнил Киллиан Мёрфи, который был лично заинтересован в проекте и стал его сопродюсером. Съемки проходили в Ирландии, в реальных деревенских локациях, чтобы передать атмосферу времени. В фильме также приняли участие Эмили Уотсон и Патрик Райан. Премьера состоялась на Лондонском кинофестивале, где фильм получил высокую оценку за верность духу книги и актуальность тематики. Что делает фильм особенным, так это невероятная искренность и сила маленьких жестов. Ледяные пейзажи Ирландии подчеркивают холод общества, закрывающего глаза на зло, а игра Киллиана Мёрфи передает внутреннюю борьбу героя, который должен сделать невозможный выбор. Фильм показывает, как обыденный человек, вооруженный состраданием, способен стать светом в самой густой тьме. Это не просто история — это напоминание, что даже маленькие действия могут изменить все. IMDb — 7.3

Лучшая книга, которую я когда-либо читал. Сборники рассказов тоже просто потрясающие. Клэр Киган — гений, и я надеюсь, что этот фильм заставит больше людей прочитать ее работы. © NotoriousBMI / Reddit

Мне потребовалось несколько дней, чтобы осмыслить этот фильм. Всем, кто спрашивал меня «Тебе понравилось?», я не мог ответить. Мне не понравилось и не не понравилось по простой причине: это настолько поглощает, такой медитативный опыт, что я просто усвоил его. Были моменты, когда я осознавал, что не дышу, в другие моменты я ловил себя на том, что улыбаюсь, в некоторые моменты я чувствовал тяжесть в груди. © TwoNonCriticsAndACat / IMDb

Мощный фильм. Игра Киллиана была настолько сдержанной, а все остальные персонажи, включая детей, были невероятными. © robert-46021 / IMDb

Не мог оторваться от начала до конца. Количество сцен без диалогов, которые имеют столько атмосферы и эмоций, просто невероятно. Киллиан Мёрфи абсолютно потрясающий, как и ожидалось. Эмили Уотсон потрясающая в роли настоятельницы. Напряжение, которое она привносит в каждую сцену, фантастическое. © kevin_sheehan04 / IMDb

«Облачный атлас», Дэвид Митчелл

© Cloud Atlas / Cloud Atlas Productions Kita 2 часа назад Книга великолепная, фильм сносный по сюжету как независимый от книги, странный - если сравнивать с книгой. Но игра актёров неплохая, как и картинка, в целом сойдёт. Я сперва ознакомился с книгой (в год выхода фильма), и перечитываю до сих пор. - - Ответить

Роман «Облачный атлас», опубликованный в 2004 году, — это уникальное произведение, которое объединяет шесть историй, разворачивающихся в разных эпохах и местах. От XIX века до далекого постапокалиптического будущего, каждая история связана с другими тонкими нитями: поступками героев, их идеями и даже перерождением душ. Книга исследует темы времени, свободы и взаимосвязанности всего, что происходит в жизни. Структура романа напоминает матрешку, где каждая история раскрывается и снова замыкается на другой, показывая, как последствия действий одного человека могут откликаться через века. Экранизация вышла в 2012 году. Том Хэнкс, Хэлли Берри, Натали Портман и другие актеры сыграли по несколько ролей в разных сюжетных линиях, что подчеркивало идею перерождения и связей между персонажами. Съемки проходили в Германии, Испании и на Майорке, а бюджет фильма превысил 100 миллионов долларов. Саундтрек, созданный Томом Тыквером, Райнхольдом Хейльом и Джонни Клаймеком, стал отдельным произведением искусства, поддерживая эпический размах картины. Несмотря на полярные отзывы критиков, фильм получил номинацию на «Золотой глобус» и стал важной попыткой перенести сложный многоплановый роман на экран. IMDb — 7.4

Мне понравилось, но там было так много персонажей, обстановки и историй, и одни и те же актеры играли так много персонажей, что порой было сложно отслеживать все и сопоставлять все воедино.С книгой вы могли остановиться, чтобы подумать и прокрутить в голове то, что вы уже прочитали, чтобы сохранить связность. Фильмы не дают вам такой возможности, и в этом случае это было недостатком. Я думаю, что книга была лучше именно по этой причине. Но фильм мне понравился. Просто не настолько. © Cruitire / Reddit

Облачный атлас — шедевр! Мой любимый фильм. Многие считают начало «слишком сложным» и прекращают смотреть, я думаю, это грустно, потому что если продолжать, то начинаешь понимать, как части складываются воедино. Какой фантастический опыт! © sandyWB / Reddit

Очень раздражен из-за того, что они переврали сюжет книги Дэвида Митчелла. Был так взволнован, когда фильм находился в разработке, но не думаю, что он воздал должное книге. © Bombasticpotatoes / Reddit

«Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своей назовет», Элис Манро

Рассказ Элис Манро в оригинале называется «Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage» и входит в состав одноименного сборника, опубликованного в 2001 году. Манро, лауреат Нобелевской премии по литературе, мастерски передает человеческие эмоции через будничные, на первый взгляд, истории. В этом рассказе она показывает, как скромная и одинокая домработница Джоанна неожиданно меняет свою жизнь после того, как покупается на хитроумную подростковую шутку, что приводит к неожиданным романтическим последствиям. Экранизация вышла в 2013 году. Главную роль исполнила комическая актриса Кристен Уиг, которая в этой драматической роли раскрылась с совершенно новой стороны. Съемки проходили в Луизиане, где воссоздали атмосферу небольшого провинциального городка. Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, привлекая внимание к тонкому и деликатному переносу прозы Манро на экран. IMDb — 6.1

Выбрал фильм для просмотра без особых ожиданий, но приклеился к креслу до финала. Отлично рассказанная простая история. © Reno-Rangan / IMDb

«Патинко», Мин Джин Ли

Роман, опубликованный в 2017 году, рассказывает о судьбе четырех поколений корейской семьи, эмигрировавшей в Японию в начале XX века. История начинается с юности Сунджи, дочери бедного рыбака, и охватывает более 70 лет, переплетая личные драмы с историческими событиями. Роман исследует темы выживания, дискриминации и борьбы за право на собственную идентичность. «Патинко» получил признание критиков за глубокую эмоциональность и историческую точность, став финалистом Национальной книжной премии. Сериал «Дорога в тысячу ли» вышел в 2022 году на Apple TV+. Главную роль Сунджи исполнили две актрисы: Ким Мин Ха (в юности) и Юн Ё Джон (во взрослом возрасте). Последняя — в 2021 году получила «Оскар» за роль в фильме «Минари». Съемки проходили в Южной Корее, Японии и Канаде, чтобы передать атмосферу эпохи. Съемки велись на двух языках — корейском и японском. В 2023 году телешоу получило «Премию критиков», как лучший сериал на иностранном языке. IMDb — 8.4

Посмотрел сериал и должен сказать, что он просто потрясающий! Визуальные эффекты невероятные. Каждая сцена выглядит как произведение искусства, и они проделали невероятную работу с декорациями — вы действительно чувствуете, что находитесь в том времени и месте. Актерская игра тоже первоклассная. Юн Ю Чжон, которая играет бабушку, просто невероятна. Один из лучших сериалов, которые я видел за долгое время. © tommyoh-13150 / IMDb

Ого! Какая поистине ошеломляющая интерпретация одного из самых трогательных романов в недавней истории. Кастинг, режиссура, игра актеров и операторская работа — все в равной степени исключительно. © PardonTheTruth / IMDb

«Оливия Киттеридж», Элизабет Страут

Увидевшая свет в 2008 году книга «Оливия Киттеридж» это сборник взаимосвязанных рассказов о жизни в маленьком городке в штате Мэн. В центре повествования — Оливия, строгая, саркастичная учительница математики, чья внешняя суровость скрывает глубокую человечность и ранимость. Через ее историю и судьбы окружающих людей книга исследует темы брака, одиночества, материнства и прощения. В 2009 году сборник был удостоен Пулитцеровской премии. Мини-сериал «Что знает Оливия?» вышел в 2014 году. Главную роль исполнила Фрэнсис МакДорманд, которая также стала сопродюсером проекта. Съемки проходили в реальных городках штата Массачусетс, что добавило правдоподобия атмосфере. Сериал получил восемь номинаций на премию «Эмми», из которых выиграл шесть, включая награду за лучшую женскую роль. IMDb — 8.3

Один из пяти лучших мини-сериалов HBO, а это о чем-то да говорит. Фрэнсис Макдорманд невероятна. Я лично считаю, что это ее лучшая роль. © Successful_Gate84 / Reddit

Это великолепный сериал. Надеюсь, они снимут продолжение, так как несколько лет назад вышел новый сборник про Оливию. © Coca_Coen / Reddit

Шедевр. Только что закончил смотреть и не уверен, что смогу выразить свои эмоции.

Невероятно хорошая работа, потрясающая история об удивительных женщинах, это действительно обязательный к просмотру фильм. И спасибо богу за Фрэнсис Макдорманд. Я не уверен, заслуживаем ли мы ее. © giorgiddd / IMDb

«Вегетарианка», Хан Ган

На корейском роман был опубликован в 2007 году, но на английский его перевели только в 2016-ом. Это рассказ о женщине, которая неожиданно для окружающих отказывается от мяса после тревожных снов. Ее решение становится началом цепочки событий, раскрывающих скрытые конфликты внутри ее семьи и общества. Книга исследует темы личной свободы, контроля над телом и отчуждения. В 2016 году роман получил Международную Букеровскую премию, став первым корейским произведением, удостоенным этой награды. В 2009 году роман был экранизирован в Южной Корее. Главную роль исполнила Чхэ Мин Со, поразившая зрителей глубокой и эмоциональной игрой. Картина была представлена на кинофестивале «Сандэнс», где получила специальный приз жюри за операторскую работу. Визуальная эстетика фильма подчеркивает контраст между внутренним миром героини и внешним давлением общества, делая историю универсальной и актуальной. IMDb — 5.7

Поклонникам оригинального романа — фильм может не оправдать ожиданий. Те, кто не знаком с историей, вероятно, даже не поймут большую ее часть. Однако, в некотором смысле, фильм успешно дополняет суть романа, хотя и не улавливает всех нюансов книги. © guilherme_silva_1992 / IMDb

«Жизнь после жизни», Кейт Аткинсон

Роман лауреата множества литературных премий, писательницы Кейт Аткинсон, опубликованный в 2013 году, — это необычная история о женщине по имени Урсула Тодд,которая раз за разом рождается заново, чтобы прожить свою жизнь чуть иначе. Каждый новый шанс — это возможность исправить ошибки, но с каждым витком времени Урсула сталкивается с новыми испытаниями, которые ставят перед ней вопросы о судьбе, долге и человеческой свободе. Роман получил премию Costa Book Award и стал международным бестселлером, захватив читателей своей оригинальной структурой. Экранизация в формате мини-сериала вышла на канале BBC в 2022 году. Главную роль исполнила Томасин МакКензи, известная по фильмам «Кролик Джоджо» и «Последняя ночь в Сохо». IMDb — 7.3

Обожаю книгу. И сериал. Я люблю этот роман — перечитывала его несколько раз, поэтому немного нервничала по поводу экранизации. Но сериал идеален. Большинство сцен были почти такими, какими я их себе представляла, и персонажи тоже. Несмотря на то, что я знала, что будет дальше, сериал все равно с каждой сценой потрясал эмоционально. Не могу себе представить, что он сделает с теми, кто не читал книгу. © johnbirch-2 / IMDb

Смешанные чувства. Я прочла книгу и получила от нее большое удовольствие. А в сериале изменили концовку и это была ошибка — финал разочаровал. © Lucy1578 / IMDb

«Призрачная башня», Лоуренс Райт

Книга Лоуренса Райта «Призрачная башня», опубликованная в 2006 году, представляет собой тщательно документированное расследование событий, приведших к одной из крупнейших трагедий XXI века. Работа Райта, основанная на интервью, рассекреченных документах и архивных материалах, исследует, как разногласия между правительственными чиновниками помешали предотвратить атаку. Книга получила Пулитцеровскую премию за свою глубину и внимание к деталям, став ключевым источником для понимания того, как отдельные ошибки складываются в масштабные катастрофы. Экранизация в формате мини-сериала вышла в 2018 году. Сериал сосредоточился на личных и профессиональных конфликтах между агентами, раскрывая, как бюрократические барьеры и эгоизм отдельных фигур повлияли на ход истории. IMDb — 8.0

Хороший сериал, но не такое великолепный как книга. Когда я прочитал, что есть телевизионная адаптация, у меня были большие надежды. Результат не разочаровал, сериал довольно неплох. Но сценаристы решили сосредоточиться только на заключительной части книги. © paolo-severini-1 / IMDb

«Ничего не говори», Патрик Радден Киф

Книга Патрика Раддена Кифа , опубликованная в 2018 году, представляет собой глубокое исследование конфликта в Северной Ирландии, известного как «Смута». Автор берет за основу реальную трагическую судьбу Джин Макконвилл, вдовы и матери десяти детей. Он раскрывает сложные связи между участниками конфликта, семейной трагедией и тайной, хранившейся десятилетиями. Книга стала бестселлером и получила Национальную книжную премию в категории «Нон-фикшн» за проникновенный взгляд на историю региона. Сериал, основанный на книге, вышел в ноябре 2024 года. В телешоу детально воссоздана атмосфера Северной Ирландии 70-х годов прошлого века, включая использование архивных материалов и реальных локаций Белфаста. Центральным событием стала реконструкция похищения Макконвилл, что потребовало консультаций с историками и родственниками жертв. IMDb — 8.4

Действительно сильная адаптация, которая наверняка будет номинирована на «Эмми» и выиграет ее. © Personal-Worth5126 / Reddit

Книга «Ничего не говори» — это превосходное и беспристрастное исследование. Сериал очень точно следует книге и передает основные темы и трагические уроки того жестокого периода. Подробности о людях и местах фантастические. Это очень человечная история, рассказанная гуманно. © tleaf-00150 / IMDb

«Стирание», Персиваль Эверетт

Роман Персиваля Эверетта «Стирание» — это остроумная и провокационная сатира, впервые опубликованная в 2001 году. В центре сюжета — Телониус Эллисон, афроамериканский писатель, чьи интеллектуальные произведения остаются незамеченными. Разочарованный требованиями индустрии, он пишет пародийный роман, высмеивающий стереотипы о «черной литературе», и выпускает его под псевдонимом. К его удивлению, этот текст становится бестселлером, что приводит к цепи комических и трагических событий, высвечивающих двойные стандарты общества. Экранизация романа, получившая название «Американское чтиво», вышла в 2023 году. Фильм был снят за 26 дней в Лос-Анджелесе, с минимальным бюджетом. На Международном кинофестивале в Торонто картина вызвала бурные аплодисменты и удостоилась Приза зрительских симпатий. IMDb — 7.5

Этот фильм был уморительным. Люди в кинотеатре громко ржали на протяжении всего сеанса. Это был первый раз, когда я был на взрослом фильме, над которым зрители смеялись не переставая. © naheedence / IMDb

Я должен быть честен. Я заинтересовался этим фильмом только из-за видео в TikTok, в котором были показаны первые две минуты из него. Сначала я подумал, что это шутка. Во-вторых, я подумал: «Нет, весь фильм не может быть таким». Потом я решил посмотреть его, и да, фильм определенно стоит посмотреть. © boss-981-447297 / IMDb

«Друг», Сигрид Нуньес

Роман Сигрид Нуньес «Друг», опубликованный в 2018 году, рассказывает о писательнице, которая после смерти близкого друга становится опекуном его огромного дога. Книга исследует темы горя, дружбы и исцеления, получив Национальную книжную премию за свою глубокую эмоциональность и проникновенный стиль. Экранизация романа вышла в 2024 году. Главную роль писательницы Айрис исполнила Наоми Уоттс, а роль ее покойного друга Уолтера сыграл Билл Мюррей. На то, чтобы найти звезду фильма — огромного датского дога — у кинематографистов ушло полгода. IMDb — 6.7

Смотрел «Друга» на Нью-Йоркском кинофестивале среди благодарной и аплодирующей толпы. Это многомерная история скорби, где мы не знаем, поддерживает ли человек животное или наоборот. Большой привет собаке, играющей Аполлона. Один из лучших фильмов с участием животных © rakeshroy31 / IMDb

«Людское клеймо», Филип Рот

Главный герой романа, профессор Коулман Силк, скрывает свое афроамериканское происхождение, выдавая себя за белого. История разворачивается на фоне скандала, связанного с обвинениями в расизме, и затрагивает глубокие вопросы о том, как общество и личные секреты могут разрушить человеческую жизнь. Книга была удостоена премии PEN/Faulkner Award. Экранизация романа вышла в 2003 году под названием «Запятнанная репутация». Энтони Хопкинсу, сыгравший Коулмана, на тот момент 65-летнему, пришлось играть персонажа, чьи тайны уходят в его юность. Николь Кидман в роли Фауни полностью преобразилась: она появилась в образе физически и эмоционально измученной женщины, что резко контрастировало с ее обычно гламурным экранным обликом. IMDb — 6.2

В целом, это хороший фильм, который нужно посмотреть после прочтения книги, чтобы глубоко понять историю, сложных персонажей, отношения между ними и весь смысл, лежащий в основе очевидного сюжета. © emilytzotza / IMDb

Я помню, что когда читал книгу, думал, что потребуется много работы, чтобы сделать из нее кино. Потому что каждый персонаж — это фильм сам по себе, и, полагаю, я был прав. Прекрасно снято, и актерская игра великолепная, но фильм нужно было сделать длиннее, чтобы охватить весь сюжет. © ghazzawi90 / IMDb

Я прочитал книгу, и это один из великих романов Филипа Рота. Игра актеров превосходная, но фильм слишком сконцентрирован на Энтони Хопкинсе и Николь Кидман. А роман гораздо глубже. Нужно было больше рассказать о Силке, когда он был моложе, о взаимодействии между преподавателями в колледже. Им следовало объяснить, почему женщина-учитель отправляла злые письма и т. д. Я предлагаю всем прочитать книгу. Это не очень хорошая адаптация, я даже нашел некоторые части скучными. © ruthgee / IMDb

«Станция Одиннадцать», Эмили Сент-Джон Мэндел

Роман Эмили Сент-Джон Мандел, опубликованный в 2014 году, стал финалистом Национальной книжной премии и получил премию Артура Кларка. Это история о жизни до и после глобальной пандемии, уничтожившей большую часть населения. В центре сюжета — странствующая труппа артистов, исполняющая Шекспира в опустевших городах, а также их связь с людьми и событиями, происходившими до катастрофы. Книга объединяет временные линии, раскрывая, как прошлое влияет на будущее, а искусство становится способом выживания. Мини-сериал, основанный на романе, вышел в декабре 2021 года. Его создателем выступил Патрик Сомервилль, сценарист сериала «Маньяк». Маккензи Дэвис сыграла взрослую Кирстен, а ее детскую версию исполнила Матильда Лоулер. Съемки проходили в Торонто и окрестностях, где были воссозданы как довоенный мир, так и опустевший постапокалиптический пейзаж. Сериал получил несколько номинаций, включая Critics’ Choice Awards и Television Critics Association Awards. IMDb — 7.6

«Станция одиннадцать» — одна из моих любимых книг, поэтому я скептически отнесся к ее экранизации. Пока что я посмотрел только три эпизода, но они просто потрясающие. Кастинг идеальный, а декорации и операторская работа действительно хороши. © KhaleesiofNZ / Reddit

Прочтите книгу! Это не точная адаптация, на самом деле в ней много вольностей, что означает, что книга по-прежнему является свежей, интересной и, на мой взгляд, более убедительной версией повествования. © Virtuous-Vice / Reddit

Я проглотил роман за три дня и подумал, что это фантастическая и запоминающаяся книга. С нетерпением ждал телевизионной адаптации, и думал, что Маккензи Дэвис была великолепна в «Остановись и гори», так что может пойти не так? Многое, по-видимому. Я был увлечен сериалом в начале, но к концу он деградировал. © Ok_Arachnid2005 / Reddit

«Щегол», Донна Тартт

Роман Донны Тартт «Щегол», изданный в 2013 году, получил Пулитцеровскую премию. В центре сюжета — Тео Деккер, который в детстве теряет мать в результате взрыва в музее Метрополитен в Нью-Йорке. В панике он забирает с собой картину Карела Фабрициуса «Щегол». История охватывает несколько десятилетий, показывая, как этот поступок влияет на всю его дальнейшую жизнь. Фильм по роману вышел в 2019 году. Съемки проходили в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Амстердаме, чтобы отразить ключевые локации из книги. Оригинал картины «Щегол» хранится в музее Маурицхёйс в Нидерландах. Для фильма была создана точная копия. IMDb — 6.4

Создатели по сути вырезали середину книги, а это лучшая часть. © jbiresq / Reddit

Мне понравился роман, но он был таким длинным и местами скучным. Когда я услышал, что его собираются экранизировать, я спросил себя: «Как это может сработать?» и оказался прав. © jarrettbrown / Reddit

Книга намного лучше. Она сложная, насыщенная, она заставляет вас плакать, все складывается воедино. Повествование захватывает дух. Финал довел меня до слез. А фильм — нет. © Rice_Shotty / Reddit

Прошло несколько дней с тех пор, как я посмотрел фильм, и я сделал все возможное, чтобы стереть его из своей памяти. Сэкономьте вечер, прочтите книгу. © katiee-73573 / IMDb

Отличная книга, ужасный фильм. Это худшая экранизация замечательной книги, которую я помню. Они удалили, возможно, самую драматичную часть, все начало, и заменили ее безжизненными отсылками по всему фильму. Позорище. Не тратьте деньги на просмотр. © stanlester / IMDb

«Бельканто», Энн Пэтчетт

Роман Энн Пэтчетт увидел свет в 2001 году, получил признание критиков и удостоился PEN/Faulkner Award. Книга основана на реальных событиях — захвате заложников в японском посольстве в Перу в 1996 году. Действие разворачивается на вечеринке в неназванной южноамериканской стране, где террористы берут в плен гостей. Среди них — знаменитая оперная певица Роксана Косс, чье искусство неожиданно становится мостом между заложниками и захватчиками. Экранизация вышла в 2018 году. Главные роли исполнили Джулианна Мур (Роксана Косс) и Кен Ватанабе (Кацуми Хосокава, один из заложников). Съемки проходили в Мексике, а музыкальное сопровождение, включающее оперные арии, было создано с участием оперной певицы Рене Флеминг, которая исполнила вокальные партии для роли Роксаны. IMDb — 5.5

Как поклонник романа Пэтчетт, я колебался, стоит ли смотреть его экранизацию (я не знал, что автор была одним из продюсеров). Но я нашел кино увлекательным и эмоционально верным, хотя, как это почти неизбежно случается, не совсем полным. © jimcheva / IMDb

Не так впечатлило, как книга. Недавно я прочитала роман и просто влюбилась в стиль автора и мир, который она создает. Последние несколько сцен, которые были прекрасно описаны в книге, скудно развиты в фильме. Этот фильм просто не достигает того эмоционального накала. © bachlein-78256 / IMDb

Разочаровывающе. Мне очень понравилась книга, и я с нетерпением ждала, когда посмотрю фильм. Если бы они следовали сюжетной линии близко к книжной, это была бы великолепная история любви. Джулианна Мур, хотя и замечательная актриса, к сожалению, совсем не заслуживала доверия в роли дивы Роксанны Косс. © catsmeow0411 / IMDb

«Время ураганов», Фернанда Мельчор

Роман, опубликованный в 2017 году, был номинирован на Международную Букеровскую премию в 2020 году. Это мощное произведение, рассказывающее о маленькой мексиканской деревне, в которой находят тело местной ведьмы. История раскрывается через разные голоса жителей деревушки. Стиль Мельчор отличается напряженным ритмом и потоками сознания, что делает роман эмоционально насыщенным и сложным. Экранизация романа вышла в 2023 году. Съемки проходили в мексиканских деревнях, чтобы сохранить достоверность локаций. IMDb — 5.9