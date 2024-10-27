10 случаев, когда экранизации понравились публике в разы больше, чем книги

Поклонники того или иного произведения то и дело громко и яростно ругают его экранизацию. И это неудивительно — ведь их воображение уже нарисовало книжные локации и образы героев, а киношники возьми да покажи нечто ну совсем иное. Но в очень редких случаях читатели романа сходятся во мнении, что киноадаптация получилась даже круче оригинала. О таких фильмах и пойдет речь в статье.

Секс в большом городе

Не в пример культовому сериалу «Секс в большом городе», книга, по которой он был снят, имеет довольно-таки невысокий рейтинг на тематических сайтах. И некоторые читатели считают, что создатели сериала проделали большую работу, адаптируя материал так себе качества. Вот такое мнение нам встретилось на просторах сети: «Киношники превратили сыр в золото. Я купила книгу Кэндес Бушнелл примерно за € 1 в комиссионке, но даже эта цена слишком высокая для нее. Книга очень плохая. Я готова рукоплескать тем людям, которые из хлама сделали потрясающий сериал».

Дьявол носит Prada

По мнению пользователей в сети, актрисы Мэрил, Энн и Эмили привнесли намного больше жизни в своих персонажей, чем это было написано на бумаге. Книжная Энди по сравнению с экранной показалась им настоящим провалом. Фанаты фильма пишут, что готовы смотреть экранизацию до конца жизни, в то время как книгу не хочется открывать повторно. Некоторые посчитали, что автор будто бы написал книгу лишь для того, чтобы насолить Анне Винтур, не вкладывая в нее глубокий смысл. Какие неожиданные факты скрываются за кулисами фильма «Дьявол носит Prada», можно узнать из этого материала.

Побег из Шоушенка

К книге «Побег у Шоушенка» тоже возникли вопросы. Читателям книга показалась слишком короткой, и они не смогли полностью погрузиться в атмосферу этой истории. В то время как фильм оказался лучше оригинала и смог идеально передать ощущения происходящего в сюжете.

Престиж

Несмотря на любовь читателей к книге «Престиж», многие из них признают, что экранизация превзошла печатную версию. Кинолента смогла лучше раскрыть вражду двух иллюзионистов, а история стала выглядеть более личной. «Фильм действительно заставляет вас чувствовать вещи так, как книга не может», — поясняет один из пользователей сети. В фильме можно увидеть красочные фокусы вживую и погрузиться в этот процесс глубже, чем при прочтении книги, что тоже прибавляет ему баллов.

Легенды осени

Читатели оригинального произведения Джима Харрисона задавались вопросом: как можно снять полноценную кинокартину по тексту, который можно «проглотить» за час? И были приятно удивлены результатом. Получается, киношники из малюсенькой повести отгрохали гиганта, сняв фильм «Легенды осени», который в свое время получил ряд номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус».

Дневник Бриджит Джонс

Персонажи в книгах показались фанатам плоскими, в то время, как актеры экранизации смогли сделать героев яркими и харизматичными. Трудно поспорить с этим мнением, ведь игра Рене Зеллвегер, Колина Ферта и Хью Гранта была выше всяких похвал. Третья часть книги и киноленты кардинально отличаются сюжетом друг от друга, и некоторые фанаты даже рады такому решению киноделов. Дело в том, что в третьей книге мистер Дарси погибает, а Бриджит остается одна с двумя детьми. И такое грустное развитие событий пришлось по вкусу далеко не каждому. В конце книги Бриджит находит себе другого мужчину, и фанаты мистера Дарси не могут простить это автору. Поэтому сюжет третьего фильма, кажется, более приятным и не разрушает историю любви, которая запала в душу многим. Сценаристы третьей части пошли против книги и не прогадали в своем выборе.

Крестный отец

По мнению некоторых зрителей, фильм «Крестный отец» оказался на голову выше книги. Именно шедевральная экранизация принесла популярность книге. В книжном оригинале слишком затянутый сюжет и большое количество деталей, без которых можно было бы обойтись. Киношники же смогли избавиться от скучных сюжетных поворотов, оставив в ленте лишь самое важное и интересное.

Волк с Уолл-стрит

Редкий зритель и фильма «Волк с Уолл-стрит» будет восклицать, что оригинальное произведение лучше. Так, пользователи сети утверждают, что книга отвратительна, а кино — конфетка. Конечно же, благодаря стараниям талантливых Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Кстати, в этом материале мы рассказывали о крутых фильмах Скорсезе, о которых многие не знают или успели позабыть.

Секреты Лос-Анджелеса

Фильм «Секреты Лос-Анджелеса» тоже многие хвалят и любят. Зрители считают, что режиссер картины проделал огромную работу, сумев объединить множество сюжетных линий из романа Эллроя и превратить его в более сжатую и связную историю. «Кино идеально, а книга нет», — написал один из пользователей сети. Мы уважаем любую точку зрения, поэтому можем лишь сказать о том, что актриса Ким Бейсингер шикарно справилась со своей ролью.

Простая просьба

Картина была снята по одноименному роману Дарси Белл, и она тоже то и дело попадает в списки экранизаций, которые затмили оригинальное произведение. Так, рецензенты похвалили работу Блейк Лайвли и Анны Кендрик, мол, что на экране эти двое создали такую химию, что мама дорогая. Да и сама Дарси Белл была приятно удивлена, какой получилась киноадаптация.