17 историй про людей с нестандартным мышлением
Народное творчество
1 час назад
Все мы видим мир сквозь призму своего восприятия. Но есть среди нас те, чья уникальная логика настолько поразительна, что не может не привлечь всеобщего внимания.
А в бонусе у нас несколько историй про людей, чья голова работает на особых настройках.
«Жена пользуется мыльницей по-особенному»
- Она, наверное, гений! © LeilaDFW / Reddit
«Мой папа купил тапки и сразу же прорезал в них дырку, чтобы они подошли по размеру»
«Моя мама покрасила мою зубную щетку в красный цвет, чтобы я не перепутал ее со щеткой брата»
«Лучший автомобильный коврик, который я видел»
«Пришло время монтажной пены»
«Жена ест яблоки снизу. Да, и сердцевину тоже»
«Вот как мой 15-летний ребенок ест стейк. Час ковырялся»
Нужно его с моим сыном познакомить) он у меня только края обрезает и съедает)
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«Сегодня шел дождь, а у меня не было зонтика. На голове бардак, поэтому я сделала расческу из скрепок, визитки, скрепила все скотчем»
Интересно чьи волосы можно этим расчесать?😏
Явно не женские, попавшие под дождь)
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«Моя девушка делает на моих носках вот такие дырки, чтобы заставить меня купить новые»
«Моя девушка убирает булочки с гамбургера, как только начинает наедаться»
«Завхоз моего жилого комплекса решил проблему со сломанным кодовым замком от ворот»
«Моя девушка ест острые чипсы палочками»
«Вот как мой сын делает бутерброд, чтобы колбаса с хлеба не свешивалась»
«Пока не придумаю, как сделать лучше», — вот что я сказал жене"
«Крючок, на котором держался фильтр для аквариума, сломался, и я не собираюсь покупать новый»
«Зима делает вас умнее»
Бонус
- Медкомиссия. Гинеколог: «Какие жалобы?» Думаю, вдруг поможет. Говорю, что «эти дни» болезненные. Доктор мудро изрекла: «Что вы хотите? Роды были. Опять же — возраст». (Эй, мне всего 43!) Следом к ней идет коллега, 23 года, детей нет, жалобы те же. Врач задумалась и произнесла свой вердикт: «Надо родить и пройдет». Мы ржали, потому что коллега — моя дочь. Мы вместе в школе работаем. Дочь, как и я, как и моя мать, страдает болями с подросткового возраста. Не страдала, кажется, только моя бабушка, но у нее 11 детей было. Всегда беременной ходила. © Unknown author / Pikabu
- Я пыталась друга познакомить со своей приятельницей. Показала пару ее фоток. Она прям в его вкусе: он любит блондинок, ухоженных, стройных. Сначала он воодушевился, а потом на одной из фоток говорит: «Ой, не, у нее туфли с острыми носами. А это значит, что мы с ней характерами не сойдемся. Потому что я обувь с острыми носами не люблю». © Zyindy / Pikabu
- Пошла на свидание с мужчиной, он топит за естественность. Мило погуляли, но вечером он написал: «Прости, ты меня не зацепила». Обидно, конечно. Спросила, что не так. Ответ: «Ты не женственная». Я ухоженная. Была в сапогах, зимнем платье и пальто. А он мне заявил, что я будто вообще не старалась для свиданки: не накрашенная, не на каблуках, маникюра нет.
Не накрашенная, но фотки он мои видел (я не красавица, а обычная женщина). Волосы чистые, причесаны. Душ принимала, духами не воняю (если только гелем для душа). Зубы чистые, улыбаться не стыдно. Ногти не накрашены, просто ухоженные руки.
Все это ему высказала, а он ответил, что и поры видны, и синяки под глазами. И будто «на отвали» пришла. Но нет же, я стараюсь ухаживать за собой, но губы не качаю. Декоративкой да, не пользуюсь, уж простите за поры и синяки под глазами. Хотя дома поразглядывала себя, синяков так и не увидела.
Вот интересно, что в понимании мужчин естественность в женщине? Или они на картинки «без макияжа» насмотрелись и поверили, что там ни макияжа, ни ретуши? © Unknown author / Pikabu
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