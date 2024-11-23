17 историй про людей с нестандартным мышлением

Все мы видим мир сквозь призму своего восприятия. Но есть среди нас те, чья уникальная логика настолько поразительна, что не может не привлечь всеобщего внимания.

А в бонусе у нас несколько историй про людей, чья голова работает на особых настройках.

«Жена пользуется мыльницей по-особенному»

«Мой папа купил тапки и сразу же прорезал в них дырку, чтобы они подошли по размеру»

«Моя мама покрасила мою зубную щетку в красный цвет, чтобы я не перепутал ее со щеткой брата»

«Лучший автомобильный коврик, который я видел»

«Пришло время монтажной пены»

«Жена ест яблоки снизу. Да, и сердцевину тоже»

«Вот как мой 15-летний ребенок ест стейк. Час ковырялся»

«Сегодня шел дождь, а у меня не было зонтика. На голове бардак, поэтому я сделала расческу из скрепок, визитки, скрепила все скотчем»

«Моя девушка делает на моих носках вот такие дырки, чтобы заставить меня купить новые»

«Моя девушка убирает булочки с гамбургера, как только начинает наедаться»

«Завхоз моего жилого комплекса решил проблему со сломанным кодовым замком от ворот»

«Моя девушка ест острые чипсы палочками»

«Вот как мой сын делает бутерброд, чтобы колбаса с хлеба не свешивалась»

«Пока не придумаю, как сделать лучше», ​​— вот что я сказал жене"

«Крючок, на котором держался фильтр для аквариума, сломался, и я не собираюсь покупать новый»

«Зима делает вас умнее»

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