По "Всем созданиям..." есть сериал, щас выходит 5 сезон. Очень миленький, рекомендую. Можно даже н.а языке оригинала, чтоб потренировать свой британский английский.
Читатели назвали 20+ книг, которые согревают душу, словно дружеские объятия
Когда мы устали от тревог и волнений, когда за окном серые будни, хочется чего-то, что согреет душу. В такие моменты нет ничего лучше, чем завернуться в плед, налить чашку горячего чая и погрузиться в неспешную историю, с искорками доброго юмора. Пользователи сети поделились своими любимыми произведениями — теми, что дарят покой и вдохновение, словно теплый вечер в кругу близких.
- «Кот, который...» Лилиан Джексон Браун. Милые короткие детективы, с которыми можно свернуться калачиком в дождливый день. Персонажи взрослеют и сильно меняются по мере развития событий, особенно начиная с четвертой книги, но чтение про них всегда похоже на визит к старым друзьям. © Lapras_Lass / Reddit
- «Зимняя сказка» Марка Хелприна. Действие происходит в Нью-Йорке 19 века, где ирландский грабитель средних лет влезает в особняк в Верхнем Вест-Сайде, думая, что он пуст. Но внутри оказывается молодая девушка, умирающая от чахотки. Он влюбляется настолько сильно, что готов повернуть время вспять. Я уже перечитала книгу четыре раза, но она мне никогда не надоест. © Lyonslaxboi22 / Reddit
- «О всех созданиях — больших и малых» Джеймса Хэрриота. Это первая часть из серии автобиографических книг о жизни ветеринара в Йоркшире в 1930-1940-х годах. Все книги теплые и смешные. Каждый раз как читаю, чувствую, что они растопили мое циничное, холодное сердце. © MajorVariolasArmy / Reddit
- Если вам нравится уютная тайна, попробуйте серию «Флавия Де Люс» Алана Брэдли. Это о 13-летней «детективше» в английской глубинке 1950-х годов, которая использует свой ум и знания, чтобы раскрывать преступления. © ChickenChic / Reddit
- Серия «Ведьмы» Терри Пратчетта дарит мне такие уютные чувства — особенно матушка Ветровоск, которая всегда готова позаботиться о тех, кто ее окружает, даже если ей для этого нужно вбить в них немного здравого смысла. © TheMinistryOfNoms / Reddit
- Если вам нравится уютная английская классика, я бы порекомендовал прочесть «Крэнфорд» Элизабет Гаскелл. Это атмосферный роман о жизни в причудливой английской деревушке 19 века, населенной в основном пожилыми старыми девами. Возможно, это звучит скучно, если описывать так, но персонажи милые и являются хорошим отражением некоторых старомодных ценностей. © Deepdarkorchid16 / Reddit
- Ёко Огава «Любимое уравнение профессора» — прекрасная книга с таким количеством великолепных, трогательных отрывков. Она о профессоре математики с кратковременной потерей памяти и домработнице, нанятой, чтобы заботиться о нем. Он каждый раз помнит только то, что произошло 80 минут назад, но использует математику, чтобы общаться с другими и объяснять тайны вселенной. Это короткая, но очень трогательная книга. © judy_says_ / Reddit
- «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана. История глубоко проникает в одиночество главного героя, но также прекрасно показывает, как даже самые колючие люди могут найти тепло и любовь в неожиданных местах. © Gold_Major770 / Reddit
- «Полночная библиотека» Мэтта Хейга. Не брала книги в руки годами. Эту прочитала за два вечера, когда была очень недовольна своей работой и просто хотела хоть немного времени для себя, черт возьми. Было так здорово, словно кто-то налил моей душе теплую чашку чая. А потом пошла и через какое-то время уволилась. © customheart / Reddit
- Мне очень понравилась книга «Элеанор Олифант в полном порядке» Гейл Ханимен. На самом деле, при первом прочтении я нашла героиню невыносимой и решила не дочитывать. Пару лет спустя я снова взялась за нее, и теперь Элеанор — один из моих любимых женских литературных персонажей. © kurlyhippy / Reddit
- Недавно я закончила читать «Дом на краю ночи», Кэтрин Бэннер, и книга показалась уютной и домашней. Это рассказ о нескольких поколениях семьи, живущих на отдаленном итальянском острове в течение 20-го века, об их жизни и проблемах, а также о развитии деревни и людях, которые там живут. В конце концов, вы просто чувствуете себя одним из них, как будто выросли на этом острове и знаете всех людей, их личные драмы и истории. Это очень уютно и семейно, но не приторно, не банально и не нереалистично позитивно. © ClawandBone / Reddit
- Вся серия «Аня из Зеленых мезонинов». Описания природы такие освежающие и исцеляющие. А Аня — как лучшая подруга, которой у тебя никогда не было. © Purple_Argument_***1 / Reddit
- Цикл про мисс Марпл, Агата Кристи. Неcпешные, но настойчивые расследования от милой старушки, которая вяжет, и наблюдает за обитателями тихой деревушки Сент-Мэри-Мид. Я почему-то так и не прониклась Эркюлем Пуаро, но обожаю Джейн Марпл. © PansyOHara / Reddit
- Истории Дживса и Берти Вустера от П. Г. Вудхауза. Я читал их бесчисленное количество раз, и они всегда переносят меня в более счастливый мир. Никакой драмы, очень смешно и блестяще продуманный сюжет. © CiaoBB88 / Reddit
- «Hi-Fi» Ника Хорнби. Хохотал в голос над любым случайным отрывком, на котором открывал книгу. Идеальное чтение для молодых парней, которые ищут любовь и пытаются вырваться из стереотипов обо всяких мужских понтах. © Johnthebaddist / Reddit
- Сборник рассказов «Фрекен Мод задумала что-то недоброе» — истории о милой старушенции, которая мимоходом убирает неугодных ей личностей. Это непочтительное и легкомысленное чтение. © -ExDee- / Reddit
- Попробуйте серию «Загадки с рецептами» Айзис Крофорд. Уютные детективы о двух сестрах, которые управляют семейной пекарней и раскрывают преступления. А бонусом — рецепты в конце каждой книги. © Unknown author / Reddit
- Книги Александра Макколла Смита о Женском детективном агентстве № 1. Это серия из примерно 25 томов. Они настолько хороши, что у меня есть все, и я с нетерпением жду каждую новую. К счастью, писатель плодовит. © Dull_Dog / Reddit
- «Клара и солнце» Кадзуо Исигуро — самая милая главная героиня, интересная книга, буквально излучающая спокойствие. © wowanotherSara / Reddit
- Сосукэ Нацукава «Кот, который любил книги». Не слишком тяжелая история, в которой мальчик узнает, что они с котом могут путешествовать в разные миры, чтобы спасать книги от тех, кто их не ценит их как надо. Она довольно философская, но только если вы захотите сделать какие-то выводы. © Empty-Parking-Spaces / Reddit
- «Мисс Петтигрю живет одним днем» Уинифред Уотсон. Одна из моих любимых книг. Возьму с собой в больницу, чтобы забыть о боли после операции. © concrete_dandelion / Reddit
- «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Веселая и успокаивающая книга. Самые большие драмы в ней — сыр, воняющий в лодке, и драка с лебедями. © littlebottles / Reddit
- «Семейная реликвия» Розамунда Пилчер. Столько хороших описаний вкусной еды и других маленьких замечательных удовольствий. Я не думаю, что я когда-либо читал книгу, в которой кто-то так же, как я, любит принимать ванну. © riordan2013 / Reddit
- «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. Первый раз читала перед свадьбой, и книга меня потрясла. Когда уже уехали на медовый месяц, никак не могла отделаться от мысли, насколько точно переданы чувства и переживания Мег как новобрачной. Теперь перечитываю каждую осень, герои книги мне уже как родные, потому что они такие настоящие, со всеми своими недостатками.
Розамунда Пилчер в целом мастер приятных книг. У нее целая сага об одном семействе
- «Немолодожены» Кристины Лорен. Я прочитала это где-то за три дня. Это смешно, мило и драматично в хорошем и легком ключе. Два человека, которые по сути терпеть не могут друг друга, застряли вместе на Гавайях и должны извлечь из этого максимум удовольствия, не забывая притворяться своими братом и сестрой. © aubreyzipter / Reddit
- «Моя семья и другие животные» Джеральда Даррелла. Книга прекрасная и неспешная. Полуавтобиографическая история вращается вокруг семьи, которая, честно говоря, несколько суматошная. Рассказ ведется от лица самого младшего ребенка. Его впечатления от окружающего мира, которых не прямо чтобы много, описаны так красиво, что оставляют читателя в состоянии умиротворения. © GreyOcean07 / Reddit
Некоторые книги приносят в нашу жизнь мир и покой, делают нас лучше, заставляют задуматься, но есть и такие произведения, после чтения которых остается горький осадок. Мнение читателей о таких книгах, мы собрали в нескольких подборках:
Комментарии
Даррел, Хэриот, Терри Пратчетт, Фредерик Бакмен, Джером К. Джером, Вудхауз — горячо поддерживаю). Еще люблю Дугласа Адамса (и «Автостопом…», и «Холистическое агенство Дирка Джентли») и цикл Макса Фрая про Хроники Эхо.
Еще обожаю «Мастер ужасок» Вальтер Мёрса. Любителям Пратчетта, кулинарии и мрачного и самобытного мира и юмора зайдёт. И котиков!)
Еще люблю «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» соответственно Ричарда Фейнмана. Очень жалею, что в свое время не было такого талантливого и крутого учителя физики. Он великолепен).
«Динка» Овсеевой, книги про дивные приключения и взросление шебутной девчонки, её сестер и друзей. Невероятная вещь!
Ну и без Харрис «Шоколад» , «Библия от Локи» я никуда)).
Открыла для себя Джеральда Брома. Никогда ещё Питер Пен не был таким пугающим.