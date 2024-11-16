Читатели назвали 20+ книг, которые согревают душу, словно дружеские объятия

Даррел, Хэриот, Терри Пратчетт, Фредерик Бакмен, Джером К. Джером, Вудхауз — горячо поддерживаю). Еще люблю Дугласа Адамса (и «Автостопом…», и «Холистическое агенство Дирка Джентли») и цикл Макса Фрая про Хроники Эхо.

Еще обожаю «Мастер ужасок» Вальтер Мёрса. Любителям Пратчетта, кулинарии и мрачного и самобытного мира и юмора зайдёт. И котиков!)

Еще люблю «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» соответственно Ричарда Фейнмана. Очень жалею, что в свое время не было такого талантливого и крутого учителя физики. Он великолепен).

«Динка» Овсеевой, книги про дивные приключения и взросление шебутной девчонки, её сестер и друзей. Невероятная вещь!

Ну и без Харрис «Шоколад» , «Библия от Локи» я никуда)).