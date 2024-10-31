Подтверди комменты и статья вновь девственница. Ну ок, повторно добавлю в этот список поющих в терновнике и доктора Живаго
Читатели назвали 20+ популярных книг, которые не стоят поднятой вокруг них шумихи
Художники
16 минут назад
Одни и те же книги могут восприниматься людьми по-разному. Популярные произведения часто становятся центром горячих споров: то, что захватывает одних, других оставляет, в лучшем случае, равнодушными. А порой люди недоумевают: «Да как такое могло вообще стать бестселлером?» В нашей статье читатели делятся своими впечатлениями о произведениях, которые, несмотря на шумиху вокруг, не оправдали их ожиданий.
- «Яблоки не падают никогда». Казалось, что автор написала эту книгу просто потому, что она теперь она знаменитость, и все, что она напишет, обречено стать бестселлером. Сюжет не продуман, братья и сестры скучные и карикатурные, а мотивация Саванны — неправдоподобна. Они все были грубы с ней когда-то, когда она была маленькой, поэтому она решила попытаться разрушить их жизни? Просто не поверила половине написанного и не заинтересовалась другой половиной. © Visual-Active2977 / Reddit
- «Уроки химии». 390 страниц полной чуши. Говорящая собака, четырехлетний ребенок, чуть ли не читающий Набокова. Мать, которая решает превратить кухню в химическую лабораторию... все они такие невероятно умные. И, что хуже всего, авторский стиль. Предложения, которые мог бы написать школьник, спешащий закончить домашнее задание. © notime2loze / Reddit
- «Тонкое искусство пофигизма» избитый и переоцененный мусор. Автор говорит нам, что нужно просто смириться с тем, что проблем случаются, и с этим ничего не поделаешь. Мол, после этого принятия станет легче и проще жить. Ты начнешь считать проблемы частью повседневности и перестанешь из-за них загоняться. Серьезно? Уже вижу, как этот гениальный совет помог человеку, оставшемуся без работы, накормить семью лапшой со своих ушей.
- Первая книга из саги «Сумерки» — это какое-то безумие, я ее еле дочитала до конца. Мне ее посоветовали друзья, когда мне было лет 20. Меня корежило буквально каждую секунду. Когда дочитала этот шедевр — избавилась и от книги, и от людей, которые ее посоветовали. © RudibertRiverhopper / Reddit
- Все, кто читал Sapiens, называют ее самой невероятной книгой в их жизни. У меня такое чувство, что все эти люди попросту никогда не интересовались эволюцией человека. В противном случае я не понимаю, что их так поразило. Кроме того, в ней еще и ошибки есть! © Critical_Liz / Reddit
- «Американские боги». Я читал ее дважды. В первый раз я решил, что выбрал для ее прочтения не самый удачный момент. Но во второй раз я четко осознал, что мне не показалось. Это было все также скучно и до одури нудно. Не понимаю, почему все ей так восхищаются. © scratchjack / Reddit
- «Норвежский лес» Харуки Мураками. Я думаю, людям нравится Мураками, потому что он самый известный современный японский писатель. Люди хотят казаться культурными и интересными, обсуждая его книги, и некоторые из них хорошие, но эта — темный лес. Все произведение мы просто наблюдаем как два взрослых скучных персонажа перекидывают друг на друга свои травмы. © hippiechan / Reddit
- «Исчезнувшая». Меня раздражает, что автор вообще не старалась. В истории сплошняком сюжетные дыры. Весь сюжет может работать только в том случае, если все вокруг непробиваемо тупые, а особенно полицейские. © Dry_Mastodon7574 / Reddit
- «Заводной апельсин» — это очень плохая книга. Ее поклонники или не в себе, или напыщенные снобы. Все, кто говорят, что вы просто не поняли смысла, на деле псевдоинтеллектуалы. Потому что реальная глубина книги — мельче, чем в вашей ванной. © Giraffe_lol / Reddit
- «Все закончится на нас» — одна из самых ужасных книг, которые я когда-либо читала. Может, я предвзята к автору, но эта книга плохая. Главная героиня меня просто бесит. Кроме того, книга романтизирует неправильные вещи. Учитывая тот факт, что их в основном читают молодые женщины, это особенно печально. © mossyfawn111 / Reddit
- «Алхимик». Все мое окружение было в восторге от этой книги, поэтому я тоже решил, что стоит ознакомиться с ней. Я прочитал ее за один присест и был в ярости после того, как закончил. А все потому, что я потратил полтора часа своей жизни на эту псевдодуховную ерунду, которая пытается подражать действительно интеллектуальным книгам. © miasabine / Reddit
- «Жена путешественника во времени» до нелепого странная история. Она просто выводит меня из себя. У меня есть эта книга, но я жду не дождусь, когда смогу избавиться от нее! © InelegantSnort / Reddit
- Почему никто до сих пор не упомянул «Старик и море»? Это буквально история просто старого мужчину, который ловит рыбу, а потом теряет ее. Вот и все. © CallMeCeeje / Reddit
- «Код да Винчи». Такое ощущение, что он намеренно писал его короткими и простыми предложениями, чтобы подражать Хемингуэю. Но в итоге получился бессвязный бред, который будто бы писал ребенок с минимальным словарным запасом. © Oizaf888 / Reddit
- «Гарри Поттер». Я понимаю, что он привил многим любовь к чтению, но текст ведь плохой! Главный герой слишком часто выпутывается из неприятностей, не благодаря собственным усилиям, обучению или силе, а потому что он «избранный». Возможно, первые пару книг еще были сносными, но к «Дарам Смерти» я обнаружил, что мне наплевать, что случилось с любым из персонажей. Я дочитал всю серию, но никогда не вернусь к ней. © jnemesh / Reddit
- «Дюна». Нет ничего хуже эпического романа, который упивается сам собой. Вся книга — высокомерное снобство. Кучка важных людей делают важные вещи в важной книге, которая, как все знают, важна и никогда не позволит вам забыть об этом ни на секунду. Она променяла любую частичку человечности на высокомерие и занудство. © LabradorDeceiver / Reddit
- «Великий Гэтсби» — одна из худших книг, которую я когда-либо читал. В процессе чтения я испытывал только два чувства — скуку и раздражение. Я не смог сопереживать или хотя бы сочувствовать ни одному из персонажей. Даже финальный твист меня не тронул. Такое чувство, что на протяжении всего повествования автор пытался нам доказать, что богатые люди болваны и позеры. Но я это понял еще в самом начале! © SilentSword2 / Reddit
- «Последнее, что он сказал мне». Не книга, а черновик какой-то, совершенно не захватывает. Начинается нормально, а затем все растворяется во внутреннем диалоге главной героини о том, что, по ее мнению, будет хорошо для ее падчерицы. Много повторяющихся мыслей. © girlsosleepy / Reddit
- «Маленький принц». Я не понимаю взрослых, которые ее восхваляют. Не поймите меня неправильно, это отличная книга для детей. И для взрослых, чтобы обсуждать ее с детьми. В ней есть хорошие мысли. Но взрослые люди, которые говорят, что это самая значимая книга в их жизни — это полное безумие. © Soulteaser / Reddit
- «Там, где раки поют». Я заставила себя наконец дочитать, и я в ярости. Это было не просто пустой тратой времени, это было так ужасно, что, когда я захлопнула обложку, почувствовал, что эта книга забрала часть моей души. Реально, не почему она так популярна. Худшая книга в моей жизни. © 1yogamama1 / Reddit
- Весь «Властелин колец». Я так и не мог вникнуть: ни одно событие меня по-настоящему не заинтриговало и не помогло втянуться. Читал с ощущением, что это все бессвязные бредни старика. © Guardian-Boy / Reddit
- Главный урок, которому меня научила книга Донны Тарт «Щегол» — жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такие длинные и плохие книги. © 102aksea102 / Reddit
Плохая экранизация может испортить даже отличное произведение. Но бывает и так, что книга так себе, а вот снятый по ней сериал или фильм — шедевр.
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Старик и море, Властелин колец, Алхимик - согласна. Остальное не читала. Маленький принц в детстве не понравился, но есть интересные моменты, которые хочется цитировать :)
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