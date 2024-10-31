Читатели назвали 20+ популярных книг, которые не стоят поднятой вокруг них шумихи

Одни и те же книги могут восприниматься людьми по-разному. Популярные произведения часто становятся центром горячих споров: то, что захватывает одних, других оставляет, в лучшем случае, равнодушными. А порой люди недоумевают: «Да как такое могло вообще стать бестселлером?» В нашей статье читатели делятся своими впечатлениями о произведениях, которые, несмотря на шумиху вокруг, не оправдали их ожиданий.