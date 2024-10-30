20+ книг, которые навсегда изменили взгляды читателей и перевернули их внутренний мир

На мировоззрение человека в тот или иной период жизни могут влиять не только окружение или события, но и разные литературные произведения. У каждого из нас есть любимая книга, которая не только зацепила, удивила, впечатлила, но и оказала влияние, стала источником вдохновения или поддержкой в тяжелой ситуации, а может быть и помогла круто изменить судьбу.