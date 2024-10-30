20+ книг, которые навсегда изменили взгляды читателей и перевернули их внутренний мир
На мировоззрение человека в тот или иной период жизни могут влиять не только окружение или события, но и разные литературные произведения. У каждого из нас есть любимая книга, которая не только зацепила, удивила, впечатлила, но и оказала влияние, стала источником вдохновения или поддержкой в тяжелой ситуации, а может быть и помогла круто изменить судьбу.
- «Лезвие бритвы» Моэма. В мои шестнадцать-семнадцать она укрепила во мне идею о том, что мне не нужно делать тот же выбор, что и мои родители. Я могу выбрать путь, который, возможно, приведет меня к счастью, а не к несчастью. Моэм — искусный рассказчик, и я надеюсь, что все попробуют его прочесть. © HoaryPuffleg / Reddit
- Когда я был юн, "Великий Гэтсби" научил меня, что большинство людей не такие, какими кажутся на поверхности. Они носят маску, чтобы казаться такими, какими хотят выглядеть для других. Внутри они могут быть любыми: грустными и одинокими или беззаботными и счастливыми. Вы не узнаете, каков кто-то на самом деле, пока он не допустит вас в свой внутренний мир или вы не увидите человека в момент сильного стресса, в гневе или радости, когда он больше не сможет сдерживать то, кем он является. Это был важный урок, который нужно было усвоить. © Mud_Landry / Reddit
- «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Я так крепко держалась за перфекционизм и вещи, «имеющие смысл», что не могла наслаждаться жизнью. Я видела сюжетные дыры и несоответствия в книгах и не могла наслаждаться чтением. Эта книга была настолько прекрасно абсурдна, что мне пришлось просто следовать за ней. Казалось, я физически чувствовала, как узлы распутываются в моем мозгу, отпуская потребность все контролировать. © Rocketeer1994 / Reddit
- «Никогде» Нила Геймана. Я был одним из тех детей, которые, прочитав Гарри Поттера, не читали ничего другого по крайней мере лет пять. Библиотекарь в моей школе убедила меня попробовать прочесть какую-нибудь другую книгу, и я схватил «Никогде». Когда библиотекарь с улыбкой сказала: «О, нет, только не это» — я понял, что мне понравится. Нил Гейман по-прежнему мой любимый автор, а «Никогде» - любимая книга, но этот писатель научил меня тому, как важно читать разные произведения, а не только то, что он написал. А еще «Никогде» научила меня никогда не прекращать мечтать. © MaesterKupo / Reddit
- Не одна книга, а целая серия - «Плоский мир». Очень многое из того, кто я и как я вижу мир, пришло из этих книг. Особенно зацепил Сэм Ваймс и идея "воинствующей порядочности". Я до сих пор помню речь Витинари Ваймсу, в которой он говорит о том, что мир — это море зла, где-то более глубокое, где-то более мелкое, а такие люди, как Ваймс, собирают маленькие плоты и говорят: «Вот что правильно». © cavsa2 / Reddit
- Мы с мужем почти разводились, когда мне в руки попала эта книга. Я прочла ее за ночь и утром молча протянула мужу. Он тоже прочитал запоем. Мы оба плакали. А потом помирились. Эта книга - "Вторая жизнь Уве".
- "Бойцовский клуб". Не из-за какого-то великого послания или чего-то в этом роде. Я купил эту книгу в аэропорту, прямо перед посадкой на самолет, когда мне было 17. Она одна дала толчок моей любви к чтению во взрослом возрасте. Я понял, что если у меня есть с собой книга, я могу пойти куда угодно и никогда не буду одинок. Тогда я считал Чака П. гением, а теперь он меня раздражает. Но все, что я прочитал с тех пор, и многие решения, которые я принял в жизни, обусловлены тем, что в последнюю минуту перед рейсом я схватил этот томик. © PatSwayzeInGoal / Reddit
- "Необыкновенные приключения Карика и Вали" Яна Ларри. Еще когда я был дошкольником, мне читали ее множество раз, потом сам читал. Оттуда - интерес к биологии. Интерес к биологии привел в медицину. И уже на практике после 9 класса в областной больнице понял, что медицина - это мое! © Евгений Яковлев / Яндекс.Кью
- "Граф Монте-Кристо". Прочитал в 10 классе, и сюжетная линия, в которой Дантес проводит 20 лет в тюрьме, учится и выходит на свободу каким-то сверхчеловеком, так меня впечатлила, что мне захотелось изучать философию и математику. Прошло пару лет,и я все еще каждый день читаю научные, философские и математические труды. © RobertACH5 / Reddit
- "Винни-Пух". У меня есть издание 60-х годов, еще моей мамы. Я прочитал его уже будучи взрослым. И до сих пор, когда я ловлю себя на том, что стал циником, для меня нет лучшего лекарства. Это напоминание о том, что все может быть простым и радостным. Я даже сделал татуировку со шмелем с иллюстрации в этой книге как напоминание, что надо порой переставать быть таким утомленным жизнью. © Unknown author / Reddit
- «Крестный отец». У меня были проблемы с управлением гневом и сильный комплекс превосходства, они исчезли почти за одну ночь. Из сноба я стал душой компании. Полный разворот на 180 градусов. Эта книга то и дело показывает как гнев делает вас бессильным и неразумным. © unadulterated-always / Reddit
- "Мадам Бовари" заставила меня понять, что жизнь для большинства из нас обыденна, несмотря на то, что мы часто думаем, что мы не такие, как все, особенно в молодости. Эта книга о женщине, которая думает, что у нее все будет как в любимых романах, но в реальности все иначе. И она мечется между надеждами и разочарованием. Эта книга действительно затронула мои чувства. Она не повергла меня в депрессию, но заставила признать, что я могу думать, что мне суждено стать кем-то значимым, но этого может и не случиться. © beebabeeba / Reddit
- «По ком звонит колокол». Я бросил школу, у меня не было друзей, я ненавидел и одновременно целыми днями жалел себя...Эта книга заставила меня осознать, насколько мелочно все время заботиться только о себе и насколько большой вокруг мир. Она позволила мне понять: не делай что-то просто потому, что тебе хочется, делай, то, что будет хорошим поступком. И перестань бояться всего на свете. © foxsix / Reddit
- "Цветы для Элджернона". Во-первых, эта книга потрясла меня эмоционально. Во-вторых, ответила на некоторые жизненные вопросы. Я осознала следующее: каким бы ни был человек, он никогда не сможет угодить всем. Люди всегда найдут повод тебя не любить. Также я поняла, что ум не приносит человеку счастья, и это грустно. © Маша Черницкая / Яндекс. Кью
- "Грозовой перевал". Моя девушка заставила прочитать эту книгу, потому что, по ее словам, главный герой - вылитый я. И была права. Я понял, что сделаю все возможное, чтобы не быть таким злым и жестоким, понял, что не хочу превращаться в Хитклиффа, что не хочу стать озлобленным стариком, а хочу прожить жизнь без сожалений, пользуясь любым шансом, который увижу, чтобы обрести счастье.
- «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры. Когда я, подростком, впервые прочитала ее, глубокий философский подтекст этой книги что-то во мне перевернул. Она действительно сыграла решающую роль в формировании моего взгляда на любовь и литературу. Любовь как философия. Литература как нечто, что может развиваться и бросать вам вызов. У меня даже никогда нет своего экземпляра, потому что когда я даю эту книгу кому-то почитать, мне никогда ее не возвращают. © scoobyduhh / Reddit
- «К востоку от рая» Джона Стейнбека. Автор прекрасно объяснил то, о чем я думал все это время: каждый человек каждый день делает выбор, быть ему добрым или злым. © KyoshiWarrior90 / Reddit
- «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. Я тяжело работала и мучилась от бессонницы. Как-то меня неожиданно отправили в поездку через всю страну, чтобы посидеть на двухчасовом совещании. Перед отъездом прихватила эту книгу и в итоге читала ее непрерывно - в полете, всю ночь в отеле, до и после совещания, на обратном пути. Вернулась домой, снова не смогла заснуть, и продолжила читать. Я закончила книгу где-то около 3 часов ночи, а затем уснула и проспала сутки. Это одно из лучших произведений, когда-либо написанных. Оно помогло мне справиться с бессонницей и стало проводником, помогшим уйти со старой работы и начать новую карьеру. © SoothingDisarray / Reddit
- Серия «Миллениум» (также известная как серия «Девушка с татуировкой дракона»). Я был поражен силой Лизбет Саландер. Эта женщина столько всего пережила, но продолжала идти вперед. Я нашел это очень вдохновляющим. Хотя большинство вещей из тех, что со мной случаются, конечно, даже близко не похожи на ее испытания, я изо всех сил стараюсь не сдаваться и продолжать идти вперед, независимо от того, насколько плоха ситуация. © WikiLew / Reddit
- «Пролетая над гнездом кукушки». Раньше я был громким занудой, который ничего не делал, кроме как хвастался, как Рэндл Патрик Макмерфи. Читая эту книгу, следя за сюжетом, я понял, что иногда именно те люди, которые умеют слушать, добиваются успеха. Также книга научила меня тому, что покорность — это не путь вперед. Теперь я отстаиваю свои убеждения, но при этом слушаю и учусь. Я чувствую, что в начале я был Рэндлом Макмерфи, а в конце я стал Бромденом с силой Макмерфи. Эта книга сделала меня открытым и восприимчивым человеком, который заступается за тех, у кого не хватает на это смелости. © Unknown author / Reddit
- "Гордость и предубеждение" — но не по той причине, по которой вы могли бы подумать. Подростком, как и все дети в этом возрасте, я была настроена достаточно цинично по отношению к тому, что взрослый мир провозглашал «хорошим». Изобразительное искусство, литература, классическая музыка, овощи и все такое прочее. Когда мне что-то такое предлагали, я изо всех сил противилась и сразу решала, что это - «отстой», к большому огорчению окружающих взрослых. Так или иначе, как-то, маясь от тоски и безделья, я взяла в руки экземпляр «Гордости и предубеждения» и, к моему великому ужасу, влюбилась в эту книгу. Это перевернуло мои представления о том, что взрослые могут подсовывать мне лишь какую-то гадость, и с тех пор я с восторгом погружаюсь в мир классики. Кто бы мог подумать, что у стариков такой хороший вкус? © Prancing_Unicorn / Reddit
- «Морской волк» Джека Лондона, которого я прочел в юности. Я не знаю, как объяснить тот эффект, который книга на меня оказала, кроме того, что она помогла мне примирить мою агрессию и мою человечность. © LiftUni / Reddit
- "Кафка на пляже" Харуки Мураками. Не думал, что книга может так повлиять на человека, пока не прочел эту. На тот момент меня уже несколько лет терзали чувства из-за отношений, которые пришли к краху. Ничто из того, что я пробовал, не помогало мне их пережить. Это влияло на мое творчество - я не мог создать ничего, что, как мне казалось, могли бы оценить другие. Когда я дочитал последнюю страницу и закрыл книгу, все это вдруг всплыло на поверхность и просто улетучилось. Я почувствовал себя прямо физически легче, пришло ощущение покоя. Я понял, что снова живу ради себя. © SolidGoldOwl / Reddit
- «В ожидании варваров» Дж. М. Кутзее. Эта книга изменила мой взгляд на то, кого мы воспринимаем «чужаками». Она научила меня стараться смотреть на вещи и с точки зрения людей, которые порой крайне отличаются от меня. © CrrackTheSkye / Reddit
Обсуждать книги порой бывает не менее интересно, чем читать их. Вот еще несколько статей, в которых люди делятся своими впечатлениями о поразивших их произведениях:
Комментарии
Цветы для Элджернона – это какой-то кошмар. Один раз прочла эту книгу и больше никогда не буду, потому что не хочу снова рыдать
а мне совершенно не понравилась "100 лет одиночества", ее тоже никогда не буду ее читать
Неистово лайкаю статью. И глазам своим не верю,к нам возвращаются подборки книг???это too good to be true)