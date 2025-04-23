От такого Буратино у ребенка точно будет ПТСР нa всю оставшуюся жизнь.
11 актеров, которые сыграют наших любимых героев в ремейке «Буратино»
Полвека назад на экраны вышел двухсерийный фильм «Приключения Буратино» — тот самый, песни и фразочки из которого мы помним наизусть. Теперь эту историю переснимают: герои останутся прежними, а вот лица у них будут новые. Кто сыграет Буратино, кого утвердили на роль Карабаса, а кто примерит усы кота Базилио — рассказываем, что нам уже известно о проекте.
Буратино
В знакомом с детства фильме неугомонного мальчишку, выструганного из полена, сыграл Дмитрий Иосифов. А вот голос герою подарил совсем другой человек - актриса Татьяна Канаева.
В новом фильме вдохнуть жизнь в Буратино поможет компьютерная графика. Движения записывают с актрисы Виты Корниенко, которая на съемочной площадке носит специальный костюм.
Папа Карло
Николай Гринько отлично вписался в образ шарманщика Карло. У Яценко, нна мой взгляд, слишком современная внешность. Он не похож н.а старого бедного одинокого музыканта.
В фильме 1975 года старого шарманщика Карло сыграл Николай Гринько. А знаете еще в каком любимом нами с детства фильме можно увидеть этого актера? В "Приключениях Электроника". Там он играет профессора Громова, "папу" другого неугомонного мальчишки, на сей раз сделанного при помощи новейших достижений науки.
В новой киноленте папу Карло сыграет Александр Яценко. Многие помнят его по роли Германа из нашумевшего сериала "Я знаю, кто тебя убил".
Карабас Барабас
Этуша никто не переплюнет. Гениальный актёр. Его Карабас Барабас не злобный, не ужасный, а смешной и нелепый. Как и должен быть отрицательный герой ДЕТСКОГО фильма (а не триллера или ужастика)
В старом фильме хозяина кукольного театра и доктора кукольных наук, синьора Карабаса-Барабаса сыграл гениальный актер Владимир Этуш. Помните как он пел: "Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости"? Музыку к куплетам Карабаса, как и ко всему фильму, написал Алексей Рыбников, а вот стихи были разных авторов. Песню подлого Карабаса сочинил Булат Окуджава.
В новом "Буратино" не каждый сумеет за усами и бородищей сказочного злодея различить хорошо знакомого актера. Роль Карабаса примерил на себя Федор Бондарчук. На грим актера каждый раз уходило по 3-4 часа.
Мальвина
Мальвина - она ведь куколка, игрушка. Великолепно была подобрана маленькая актриса Танечка Проценко.
А нынешняя актриса - протеже Талызиной. Кукла с женскими формами, типа Барби?
Многие мальчишки того времени были влюблены в девочку с голубыми волосами. Ее сыграла юная Таня Проценко. Она была самой маленькой актрисой в этом фильме - девочка приступила к съемкам, когда ей было всего 6 лет. В новом фильме эта роль досталась актрисе постарше - внучке любимой миллионами актрисы Валентины Талызиной, Анастасии, успевшей уже себя зарекомендовать в сериале "Патриот", фильмах "Кентавр" и "Воздух".
Кот Базилио
Хитрого псевдослепого кота в фильме 1975-го года сыграл Ролан Быков. И сделал это с присущим ему блеском, талантом и харизмой. Теперь нам предстоит сравнить с ним любимца многих зрителей нашего времени - Александра Петрова.
Лиса Алиса
Внешне Виктория Исакова подходит нна роль лисы.
Но парочка Санаева и Быков так гармонично вписались в роли, что никого другого невозможно представить нна их месте.
Шикарную лису Актрису сыграла Елена Санаева. Она исполнила роль с таким блеском, что надолго стала для режиссеров актрисой комедийного жанра. Однако, когда ее муж, Ролан Быков, дал ей роль классного руководителя в фильме "Чучело", Санаева доказала, что ее талант многогранен.
В новом "Буратино" хитрую лисичку предстоит сыграть Виктории Исаковой. На счету актрисы множество успешных ролей. Совсем недавно она сыграла Киру Селезневу в фильме "Сто лет тому вперед", так же как и грядущий "Буратино" эта кинолента продукт кинокомпании "Водород".
Черепаха Тортила
Даже сравнивать не хочется. Рина Зелёная -настоящая мудрая, старая, неторопливая Черепаха Тортила.
Немоляева выглядит как клоун в этой роли. Или как черепаха с Альцгеймером и деменцией.
На роль мудрой черепахи приглашали саму Фаину Раневскую, но великая актриса сказала, что в своем немолодом возрасте готова сниматься не дальше подъезда своего дома и предложила на роль свою подругу Рину Зеленую. Эта великолепная актриса также сумела показать режиссеру свой характер - она отказалась петь второй куплет в романсе черепахи Тортилы и вместо него мы теперь слышим лишь музыкальный проигрыш.
В новом фильме роль досталась знакомой и любимой миллионами актрисе - Светлане Немоляевой.
Дуремар
Роль продавца пиявок, подленького Дуремара стала одной из самых ярких в фильмографии Владимира Басова. Актер сыграл ее всего год спустя после серьезной болезни, приковавшей его к постели и заставившей ходить с палочкой, но глядя на экран это просто сложно вообразить.
В современном "Буратино" роль Дуремара досталась Льву Зулькарнаеву. Молодой актер, знакомый многим по роли Зимы из сериала "Слово пацана", с легкостью примеряет на себя самые разные роли. Он уже успел сыграть и молодого А.С. Пушкина и композитора Рахманинова и снова простого парню Леню из сериала "Она такая классная". За карьерой этого актера увлекательно следить и мы уверены, что Дуремар у него получится интересный.
Пьеро, Арлекин и Артемон
Печального влюбленного Пьеро сыграл Роман Столкарц, а знаменитую серенаду: "Не нужна мне малина, не страшна мне ангина, не боюсь я вообще ничего" спела за мальчика Татьяна Осмоловская.
В грядущем фильме поэта и романтика Пьеро сыграет Степан Белозеров, известный нам по ролям в фильмах «Лед 3» и «Лунатики», а также в совсем свежем сериале "Многогранники".
В фильме 1975-го года неугомонного Арлекино сыграл Григорий Светлорусов, а озвучила героя Маргарита Корабельникова.
В новом фильме Арлекино сыграет Рузиль Минекаев. Актер запомнился многим по роли Адидаса-младшего из сериала "Слово пацана", а совсем недавно мы оценили его игру в сериале "Подслушано в Рыбинске".
Храброго пуделя Артемона сыграл Томас Аугустинас. Озвучила роль Ярослава Турылева.
В грядущей киноленте Артемон - звезда нашумевшей "Аноры" Марк Эйдельштейн, он же Коля из новой киноленты "Сто лет тому вперед".
Что еще известно о фильме
Многим интересно будут ли звучать в новом "Буратино" полюбившиеся нам с детства песни. Композитор Александр Рыбников готовит для них новые аранжировки, а также обещают другие яркие танцевально-музыкальные номера. За костюмы отвечает команда Надежды Васильевой-Балабановой, чью работу мы успели оценить в фильмах «Летучий корабль» и «По щучьему велению». Кроме того нам обещают появление в ленте новых комедийных героев второго плана. Все они, по словам продюсера, основаны на персонажах автора сказки - Алексея Толстого.
Любимые фильмы нашего детства снимали тогда, когда не было ни роскошных декораций, ни компьютерной графики. На каких ухищрения приходилось идти гримерам того времени, чтобы выдать достойную картинку, можно узнать, заглянув в эту статью:
Комментарии
Етить-колотить...
Не, я бы это посмотрела, хотя бы поржать, если что. Главное, не думать, что это тот самый Буратино, это какая-то упорото-готишная альтернативная версия.
Это будет страшно))
Великовозрастные куклы и компьютерный Буратино, как это вообще будет сочетаться в кадре?
Этой компашке с последнего кадра не хватает пустых бутылок н. а столе)
Ну не знаю, нормальный выбор актеров. Что там получится в целом со сказкой, видно будет. Я "за" ремейки и новые прочтения в целом. Старые фильмы все равно молодежь смотреть не будет. Да и я сама уже не буду. В детстве нравилось, а вот во взрослом возрасте решила Гостью из будущего пересмотреть, а там такой затянутый сюжет оказывается. Мы уже привыкли к современному кинематографу, где много экшена и красивая картинка, избаловались.