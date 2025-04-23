11 актеров, которые сыграют наших любимых героев в ремейке «Буратино»

В знакомом с детства фильме неугомонного мальчишку, выструганного из полена, сыграл Дмитрий Иосифов. А вот голос герою подарил совсем другой человек - актриса Татьяна Канаева.

В новом фильме вдохнуть жизнь в Буратино поможет компьютерная графика. Движения записывают с актрисы Виты Корниенко, которая на съемочной площадке носит специальный костюм.