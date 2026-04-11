Магия вне Хогвартса: 13 любимых артистов, которым самое место в сериале про Гарри Поттера
Иногда смотришь на родные лица любимых актеров и ловишь себя на простой мысли: им бы не в современном кино сниматься, а варить зелья, разгуливать по коридорам Хогвартса или преподавать магию. У одних — мягкий и спокойный взгляд, будто они знают пару надежных заклинаний, у других — харизма, которой хватило бы, чтобы собрать вокруг себя сотню юных волшебников. Мы преобразили актеров, которым, кажется, самое место в сериале про Гарри Поттера. Посмотрите и, возможно, вам тоже захочется увидеть их с волшебной палочкой в руках.
Люциус Малфой
В классической поттериане роль Люциуса Малфоя исполнил Джейсон Айзекс. В новом сериале от HBO этот образ воплотит Джонни Флинн. Так как в свежем тизере нам его пока не показали, мы помогли британскому актеру войти в образ Люциуса с помощью ИИ. А если бы мы выбирали кандидата на роль из наших актеров, то несомненно, отдали бы ее Дмитрию Нагиеву. Он-то может сыграть кого угодно! Хорош, правда?
Северус Снейп
Нашего обожаемого Алана Рикмана в роли профессора Снейпа сменил британский актер Паапа Эссьеду. То, что сериал отошел от канонов поттерианы и внешность Снейпа не соответствует описанию в книге, вызывает бурные обсуждения в сети. Нам новый профессор очень нравится, и мы с нетерпением ждем премьеры, чтобы увидеть его в деле. А если бы нам нужно было решить, кому отдать эту роль, мы предложили бы Никиту Тау Наледи — актера и блогера, который покорил нас своим чарующим голосом в рекламе радиаторов.
Минерва Макгонагалл
Макгонагал была очень сердечной, она любила Гарри, по книге именно её крик услышали все, когда Хагрид принёс "мертвого" Гарри в замок, а вы выбрали че попало
Хотя ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева и не актриса, в сети сравнивают новую Минерву Макгонагалл (в исполнении Джанет Мактир) именно с ней. Поэтому мы отдали эту роль Марии. «Минус 50 очков Гриффиндору! Вы самое слабое звено. Прощайте!» Подходит же, согласны?
Долорес Амбридж
Нонна шикарно на роль Амбридж.
Безруков тоже хорошо. Минерва тоже прекрасно. Но Северус, ааааа блииин
Имельда Стонтон так искусно воплотила роль генерального инспектора Хогвартса, что мы поверили — иной Амбридж и быть не может. Пока что в HBO не объявили о том, кто займет ее место, а вот у нас предложение есть — это актриса и радиоведущая Нонна Гришаева. Что думаете?
Златопуст Локонс
Кеннет Брана показал самовлюбленного и хвастливого Локонса во всей красе. Кто сыграет его в новом сериале, пока неизвестно, а мы отдали эту роль Сергею Безрукову, известного своим талантом перевоплощаться в самых разных героев.
Беллатриса Лейстрендж
Хелена Бонем Картер сыграла Беллатрису Лейстрендж так колоритно, что этот образ из памяти уже не стереть. Очень любопытно, кому же достанется ее роль в сериале? Пока официального объявления от его создателей нет, и остается только фантазировать. Вот мы и пофантазировали: роль Беллатрисы достается... Светлане Ходченковой!
Рубеус Хагрид
Трогательный добряк Робби Колтрейн завоевал наши сердечки много лет назад, но пришло время назвать новые имена, и в новом сериале его сыграет британский актер и комик Ник Фрост. Но если выбирать из наших актеров, то почему бы не отдать эту роль Владимиру Епифанцеву, которому под силу как комедийные, так и героические роли?
Гарри Поттер
Не будет преуменьшением сказать, что о роли юного волшебника мечтают многие мальчишки. Когда-то выбор пал на Дэниела Рэдклиффа, и многие годы он был единственным и любимым Гарри Поттером. Скоро мы увидим в этом образе талантливого Доминика Маклафлина. Но и среди наших детей-актеров есть не менее достойный кандидат — это Петр Натаров, звезда сериала «Пищеблок», за спиной которого более 30 ролей в кино и сериалах.
Гермиона Грейнджер
Наша любимая Гермиона — Эмма Уотсон — давно выросла, и настало время блистать для 11-летней Арабеллы Стэнтон, которая, как и другие главные герои, уже появилась в новом тизере сериала. Но была бы наша воля, мы отдали бы эту роль Виталии Корниенко, которую успели полюбить по сериалам «Папины дочки», «Психологини» и «Звоните Ди Каприо», а также в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».
Рон Уизли
Руперт Гринт в роли Рона Уизли подарил нам немало веселья за просмотром всех частей поттерианы, и нам не терпится взглянуть, как воплотит этот образ юный британский актер Аластер Стаут. И думаем, что Савелий Кудряшов, сыгравший в сериалах «Эпидемия» и «Склифосовский», справился бы ничуть не хуже!
Драко Малфой
Том Фелтон сумел сделать образ Драко Малфоя ярким и запоминающимся. Мы уверены, что 14-летний Локс Пратт, сыгравший главную роль в недавнем фильме «Повелитель мух», тоже завоюет наши сердца. Но если бы нам можно было выбрать своего Драко, то им бы точно стал Даниил Муравьев-Изотов, которого мы успели увидеть в фильмах «Артек. Большое путешествие», «Викинг» и «Елки 6».
Полумна Лавгуд
Как-то раз обычная девочка Эванна Линч, поклонница книг о Гарри Поттере, написала Джоан Роулинг письмо, где сетовала, что ей никогда не сниматься в поттериане, а затем обошла 15 тысяч претенденток и таки получила роль Полумны. Кто сыграет эксцентричную юную волшебницу в сериале, пока неясно, так что предлагаем наш вариант — талантливую юную актрису Анну Пересильд. Что скажете?
Джинни Уизли
Роль Джинни удалась Бонни Райт на 100 процентов, поэтому начинающей актрисе Грэйси Кокрейн предстоит сделать многое, чтобы полюбиться зрителям. Мы думаем, у нее получится! Но если дать волю фантазии, почему бы не представить в этой роли Валентину Ляпину, ставшую известной после сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Ну подходит же?
А вот и еще несколько статей с душевными экспериментами от ИИ: