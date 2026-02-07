20+ уютных кухонь, на которых так и хочется пить чай и болтать обо всем на свете с родными и близкими

Самые важные решения в жизни и самые душевные признания чаще всего случаются не в гостиных, а за кухонным столом. Именно здесь создается то самое ощущение «крепости» и домашнего очага, которое согревает в любые холода. Посмотрим на 20+ интерьеров, которые вдохновляют немедленно затеять ремонт и позвать всех близких на душевный ужин.

«Наша дачная кухня зимой»

«Наша любимая кухня в стиле 70-х»

Никогда бы не подумал, что декор в стиле 70-х может быть настолько улетным! © EVILtheCATT / Reddit

«За 6 недель переделал кухню, большинство работ сделал сам»

«Только что закончила рисовать зеленые полоски у себя на кухне»

Есть ли вероятность, что вы захотите усыновить семейную пару и их собаку? © Vintagepeonies / Reddit

«Еще не закончили обустройство кухни. Отдельная благодарность мужу, который смастерил все кухонные шкафы»

Отправь-ка ко мне муженька, чтобы он помог обновить и мою маленькую кухню! © SwimfanZA / Reddit

«Моя кухня в закатном солнце»

«Новая кухня моей мамы. Она еще добавляет детали, но смотрится уже просто фантастически!»

«Несколько месяцев назад я сделала такую полку над кухонным островом. Но только сейчас она выглядит завершенной, вместе с цветами»

«Моя солнечная кухня. А на окне висит витраж — мой подарок себе на новоселье»

«Мы с женой только что закончили ремонт кухни в нашем домике. Ну как вам?»

«Мое любимое место в доме»

«Моя кухня в лучах утреннего солнца. И вглядитесь хорошенько в поисках кота. 85 процентов своей жизни он проводит на этом месте»

«Это кухня в Таиланде. Семья выращивает кофе. Мир должен увидеть быт этих людей»

Эта кухня действительно сердце всего дома

«У меня крошечная кухня, так что я действительно стараюсь использовать каждый сантиметр разумно»

«Небольшой пекарский уголок на моей кухне»

«Сколько же чудесных блюд было здесь приготовлено!»

«Мой маленький уголок тишины и покоя. Сам построил!»

«Я считаю, что крошечные кухни многие недооценивают»

«Я холостяк и вот моя кухня»

И как это тебя, человека с таким вкусом, еще никто не охомутал? © VerySlowlyButSurely / Reddit