20+ уютных кухонь, на которых так и хочется пить чай и болтать обо всем на свете с родными и близкими
1 час назад
Самые важные решения в жизни и самые душевные признания чаще всего случаются не в гостиных, а за кухонным столом. Именно здесь создается то самое ощущение «крепости» и домашнего очага, которое согревает в любые холода. Посмотрим на 20+ интерьеров, которые вдохновляют немедленно затеять ремонт и позвать всех близких на душевный ужин.
«Наша дачная кухня зимой»
«Наша любимая кухня в стиле 70-х»
- Никогда бы не подумал, что декор в стиле 70-х может быть настолько улетным! © EVILtheCATT / Reddit
«За 6 недель переделал кухню, большинство работ сделал сам»
«Только что закончила рисовать зеленые полоски у себя на кухне»
- Есть ли вероятность, что вы захотите усыновить семейную пару и их собаку? © Vintagepeonies / Reddit
«Еще не закончили обустройство кухни. Отдельная благодарность мужу, который смастерил все кухонные шкафы»
- Отправь-ка ко мне муженька, чтобы он помог обновить и мою маленькую кухню! © SwimfanZA / Reddit
«Моя кухня в закатном солнце»
«Новая кухня моей мамы. Она еще добавляет детали, но смотрится уже просто фантастически!»
«Несколько месяцев назад я сделала такую полку над кухонным островом. Но только сейчас она выглядит завершенной, вместе с цветами»
«Моя солнечная кухня. А на окне висит витраж — мой подарок себе на новоселье»
«Мы с женой только что закончили ремонт кухни в нашем домике. Ну как вам?»
«Мое любимое место в доме»
- Да вы, по ходу, настоящая ведьма! © breast_taking / Reddit
«Моя кухня в лучах утреннего солнца. И вглядитесь хорошенько в поисках кота. 85 процентов своей жизни он проводит на этом месте»
«Это кухня в Таиланде. Семья выращивает кофе. Мир должен увидеть быт этих людей»
Эта кухня действительно сердце всего дома
А что это, одинаковое одно на другом, стиралка? Вообще стиль приятный, но непонятно, как они сидят на этих барных креслах, приставленных к столу?
«У меня крошечная кухня, так что я действительно стараюсь использовать каждый сантиметр разумно»
«Небольшой пекарский уголок на моей кухне»
«Сколько же чудесных блюд было здесь приготовлено!»
«Мой маленький уголок тишины и покоя. Сам построил!»
«Я считаю, что крошечные кухни многие недооценивают»
«Я холостяк и вот моя кухня»
- И как это тебя, человека с таким вкусом, еще никто не охомутал? © VerySlowlyButSurely / Reddit
«Мы отремонтировали кухню в нашем доме 1894 года постройки. Я думаю, что она стала на 100% уютнее»
Что думаете об этих интерьерах? Поделитесь своими секретами создания уютной атмосферы дома. А если вы ищете вдохновение для дизайна интерьеров — у нас полно интересных материалов. Взгляните на эту подборку:
Фото на превью willivlliw / Reddit
