20 человек решились не выбрасывать старые вещи, а дать им немножко любви, чтобы те засияли

Как только хочется обновить обстановку дома, так сразу все собираются в мебельные магазины. Но это не единственный вариант привнести нечто новенькое в интерьер. Можно хорошенько вглядеться в то, что уже есть и придумать, как это улучшить. Так в ход идут мозаика, макраме, старые виниловые пластинки, вазы из ракушек и даже снятие старой краски с давно купленных сокровищ. Оказывается, так получается даже лучше.

«Этот стол судьба потрепала. Раньше мы использовали его для художественных проектов и аквариума. Так что я решила отразить это в преображении»

Офигеть! Пойду-ка и я в гараж за старым столом, чтобы привести его в порядок. © bpeasly12 / Reddit

«Я спас старый каркас для кресла благодаря силе макраме. На это ушло 122 метра веревки. Получилось шикарно, но жестковато. Пожалуй, стоит добавить подушку»

«Кашпо досталось за копейки на гаражной распродаже. Мне оставалось только перекрасить его»

Вы меня простите, конечно, но это похоже на коровье вымя. © MarcoPolonia / Reddit

«Мне понадобилось 5 часов, чтобы преобразить этот столик»

«Новая жизнь для этого скрытого сокровища»

Это потрясающе! По первой фотографии я даже подумать не могла, что результат выйдет настолько крутым. © wrenlymay / Reddit

«Я переделала старый комод. Фотографии не передают все волшебство результата. При этом я уже поделилась видео в соцсетях и меня раскритиковали»

«Немного освежили комод»

«Для моих Лего-цветов нужны были вазы. Так что я превратила в них две старые бутылки из-под жидкого мыла»

«Инкрустировали настоящими камнями эту столешницу»

«Когда мы разбирали вещи бабушки, этот столик никого не заинтересовал. Я над ним поколдовал. И, смотрите-ка, он вдруг всем стал нужен»

© rodgeramjit / Reddit Elenaki Kavardaki 1 день назад Я такой же столик нашла на мусорке. Он был всего лишь немного заляпан пластилином. Отчистила, отмыла и поставила в доме. Сейчас таких не делают из массива. А икеевские картонные - на один год. - - Ответить

«Я взяла старые и поврежденные виниловые пластинки, чтобы превратить их в произведение искусства для моих стен»

«Этот комод достался нам за копейки. Мы переделали его специально для нашей дочки, невероятной фанатки Гарри Поттера»

«Я усовершенствовала основание лампы»

«Впервые пробую что-то сделать с мебелью. Надеюсь, я ничего не испортил, отшлифовав белую краску»

«Вот вам ваза, сделанная из всех сувениров с моих путешествий»

«Вот такое до и после получилось. Я в восторге от результата. А вам как?»

«Тут нужна была тотальная переделка»

«8 лет назад купила вазы на барахолке и только сейчас дошли руки снять краску. Кто ж знал, что там такое сокровище!»

Они восхитительны! Я в шоке, что кто-то вообще решил их закрасить. © boochicko / Reddit

«3 года я не могла закончить этот мозаичный столик. И вот, наконец-то, собралась с силами и доделала. Мне кажется, он напоминает жирафа»