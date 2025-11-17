15+ снимков, глядя на которые каждая женщина скажет: «Вот оно, счастье!»

На самом деле для счастья многого не надо. Порой достаточно самого простого — внимания и заботы, особенно от близких людей. Один маленький жест может сделать день по-настоящему особенным. Наши герои решили поделиться этими теплыми моментами, когда понимаешь, что тебе действительно повезло.

«Очень рада, что могу поднять своего мужа, несмотря на его вес»

«С мужем сделали деревянный стол на нашу годовщину свадьбы»

«За неделю до операции на колене сказала мужу: „Жалею, что не смогу собрать лаванду с огромного куста “. И вот где я нашла этого прекрасного человека накануне операции»

«Мой сосед приготовил для своей жены такой десерт. Они вместе уже 20 лет»

Жаль он женат, я бы вышла за него не задумываясь.

«Смотрите, какие ноготочки мне сделал парень»

«Сделал жене такую коробочку для кольца»

Надеюсь, моя девушка не увидит это! © paulovitorfb / Reddit

«Мой муж смастерил такую лежанку, чтобы я могла отдыхать во дворе в течение дня»

«Смастерил такой подарок для жены на День святого Валентина»

Можно я буду вашей второй женой? Это просто великолепно! © Accio_Diet_Coke / Reddit

«Муж сделал мне маникюр своими руками»

«Муж постоянно оставляет записки до того, как пойдет на работу. Вместе уже 7 лет»

Надеюсь, у тебя будет хороший день. Люблю тебя!

«Мой муж любит тайком застилать мне кровать и укладывать Стича спать до того, как я лягу»

© ProudnotLoud / Reddit Miss Katie 4 часа назад Администрации Эдми нужен новый переводчик! В оригинале, муж не застилает кровать, а наоборот подготавливает кровать ко сну.



Turndown в качестве сервиса предлагается многими отелями класса люкс (или отелями 4* или 5*) и включает в себя практику, когда персонал заходит в номер гостя и "расправляет" постельное белье подготавливая кровать к использованию, оставляет шоколадку или мятные конфеты, задёргивает шторы, приглушает свет и т.д. - - Ответить

«Мой муж обожает обниматься. Он вернулся из командировки, когда я еще работала, и решил вздремнуть вот так»

«Муж знает, что в последнее время я очень устаю на работе. На днях вернулась и вот что обнаружила»

«Моя жена слепая. Решил ей сделать макияж перед важным мероприятием»

«Муж сделал мне сюрприз и купил мой первый туалетный столик! Просто в восторге!»

«Мой муж решил сделать для меня такую подставку для крючков, которую видел где-то в интернете»

«Муж начал увлекаться 3D-печатью. Недавно проснулась и увидела чашу для пряжи. Сегодня он точно получит награду „лучший муж мира“»