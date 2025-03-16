Мне кажется, что в тот момент, когда ты осознаешь, что другие не умеют и не обязаны читать и предугадывать твои мысли, и, не являясь тобой, имеют свои представления обо всем плюс свои собственные желания, то ты переходишь наа иной уровень бытия с неизмеримо меньшим количеством обломов
15 женщин, которые предвкушали классные подарки, но вселенная сказала: "А-ха-ха"
Истории
54 минуты назад
Положа руку на сердце - все любят подарки. Некоторые очень даже не против сюрпризов. Но, к сожалению, далеко не всегда наши ожидания совпадают с реальностью. И другие нам дарят такое, что даже и не знаешь, как на это реагировать. Вот такими историями и поделились героини нашей статьи.
- У подруги появился ухажер. Но ни цветов, ни конфет она и в помине не видела. И вот однажды сидим мы с ней, и звонит он. Сообщил, что купил кольцо. У нас с ней глаза вылезли из орбит. Стали строить догадки, какое может быть кольцо. Наступил вечер и она мне рассказала, что этот кадр привез ей творожное колечко, просто кондитерское изделие. Был изгнан из ее жизни в этот же миг с его кондитерским изделием. Долго он ей телефон обрывал, не понимал, почему она обиделась. Интересовался даже, почему она творожные колечки не любит. © Лада Непрошина
- Работаю дизайнером, и в силу специфики своей работы у меня есть рабочий планшет проверенной фирмы, которой я не изменяю уже 14 лет. Сейчас уже 3 планшет, и он довольно старенький, понемногу коплю на новый. И вот жених, узнав об этом, торжественно заявил, что подарит мне его на день рождения. Я пыталась отговорить, все-таки мне неудобно, когда такой дорогой подарок, но он был непреклонен, твердил, что для меня никаких денег не жалко. Наступает день икс, и он вручает мне нечто китайского производства, стоимостью почти в 20 раз меньше. На мой шок заявил, что: "У него такие же функции, я в интернете читал". Пожелала ему найти другую невесту, которой по душе такое отношение, раз ему без разницы, ведь у нее такие же функции. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад мой бывший получил от своего босса на праздники большую коробку туалетных принадлежностей одной фирмы. Он предложил поделиться со мной некоторыми продуктами. И я сказала ему, что я ценю это, но я не фанатка их продуктов. И что это был подарок для него, так что он должен насладиться им сам! Несколько дней спустя на Рождество мы обменялись подарками, и он подарил мне ту коробку продуктов, и некоторые из них были вынуты! © posi_mistic / Reddit
- Когда-то бывший любимый человек на Новый год подарил вишневую бархатную коробочку с «обручальным колечком», которое на самом деле было крючком для фотографии. Все давно прошло и забыто, но коробочку храню по сей день, как напоминание о том, что мои надежды и желания - это мои надежды и желания. И они совсем не являются тем, что мы ожидаем от других. © Jelena Mirnaja
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- На первом свидании мужчина подарил мне пакет. Там оказались: пачка масла сливочного, 2 йогурта и пачка сметаны. У меня был шок! © Елена Горлова
- Мой бывший парень купил на совместное празднование Нового года к столу торт и фрукты. Это впервые за все время он купил еды. Хотя ужинал регулярно, а время было очень тяжелое. Так вот, решил он, что изрядно потратился на праздник, поэтому в подарок я получила крохотный магнит на холодильник в виде бабочки. А с моей стороны был трехчастный подарок, на который я месяц копила деньги, ибо реально тяжело жили. © Елена Астафьева
- Мой бывший подарил мне клубничное молоко на День святого Валентина, потому что я «люблю молоко». И потому что оно розовое, и на дворе, очевидно, День святого Валентина же. Мы встречались три года, и это был единственный подарок, который он мне когда-либо дарил. © Unknown author / Reddit
- Мне на 7 месяце беременности знакомый подарил маленькую надувную лодку одноместную! И я даже попыталась потом в нее плюхнуться с мостика, вот это было зрелище. © Jelena Lubāne
А что значит "трехчастный"? Редакторы изобрели новое слово или это реально первоисточник?
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- Был у меня один друг. И как-то раз он мне говорит, мол, я один, ты одна, давай поженимся в итоге. Я ему предложила узнать друг друга получше. Ну, встречаемся мы с ним. Сходили в кафе. Потом на 8 Марта подарил он мне коробочку конфет и селедку соленую купил. Но я понимаю, что не получится у нас ним ничего, о чем ему и сказала.
Проходит день, второй, и ко мне с утра приходит неудавшийся жених с сестрой и мамой. Мама негодует. Мама требует вернуть финансы, ушедшие на кафе, селедку и молочные шоколадки. "Мы ж думали, что вы поженитесь", - возмущается она. А парню было 36 лет. И звали его Аркадий. © Sabina Khamed
- Мне, на тот момент невесте, тетя жениха подарила полиэстеровый набор: куцый полупрозрачный халатик и трусы. Ношеные.
- Парень приготовил мне вкусное блюдо с грибами. Только одна проблема — у меня аллергия на грибы. Но он, видимо, подумал, что я так сказала, потому что не люблю грибы, и он хотел удивить меня блюдом. Представьте себе мое удивление, когда у меня внезапно пошла крапивница. Он мне буквально не поверил. Да, он теперь бывший. © Hyperme9 / Reddit
- Всегда думала, что цветы – это просто приятное дополнение к подарку, но вот сегодня осознала, что нет, не просто. Муж сделал мне хороший подарок, реально полезную вещь, о которой я давно мечтала. Казалось бы, радуйся. Но вот стою, держу в руках этот подарок, а радости нет. Как будто чего-то не хватает. И тут до меня доходит – цветов! Не знаю, в чем магия, но без них как-то пусто, будто сам момент не до конца оформлен. Я даже от себя в шоке, вроде взрослая женщина, а настроение реально испортилось. Потом сижу, думаю, что цветы – это не про пользу, не про деньги, а про внимание. В итоге пришлось мужу объяснять, почему теперь его шикарный подарок воспринимается как просто покупка, а не как жест любви. Думаю, он понял. Ну или сделал вид, что понял. © Мамдаринка / VK
А если б подарил цветы, то вынесла бы ем мозг наа тему"зачем ты это купил, я не люблю цветы!!!"
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- У мамы была подруга. Она все время любила приходить в гости покушать и попросить с собой еще. На дни рождения дарила такой хлам, что аж стыдно. То пластиковую мисочку с отломанной ручкой, то старую потрепанную книжку "Приключения Тома Сойера" пожилому человеку, то просто открытку, когда-то кем-то ей подаренную. Но еды всегда нагребала побольше, даже со своими контейнерами приходила. © Elina Suleimanova
- Мой парень пригласил меня на ужин в наш любимый шикарный ресторан. У него был с собой довольно большой подарок, и он не мог дождаться, когда я его открою. Поэтому, как только мы сделали заказ, оберточная бумага была разорвана и он достал мне топор. А я вообще не любитель отдыха на природе, поэтому, как только мы вернулись домой, я спрятала подальше этот топор. © Soul_Muppet / Reddit
- 3 года работаю на себя. На жизнь хватает. Хочу накопить на зубной имплант. К счастью, дырку не видно. Но сам факт отсутствия зуба неприятен. Мама регулярно покупает мне что-то в подарок. Я часто ей говорила, что мне нужнее и приятнее был бы вклад в решение вопроса с зубом. Перед Новым годом пошли в магазин. Она купила мне вечерний костюм к новогодним корпоративам, которых нет 3 года. Только через пару дней поняла, что можно было бы подарить мне денюжку на зуб. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка историй о подарках, которые запомнились надолго.
Комментарии
Уведомления
Парад идиотов. И даже тут вклинилась история, как чайка гребёт жратву в гостях, но все молчат. Зато ноют в интернете. Вместо того, что по рукам ударить и вытолкать нахрен.
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