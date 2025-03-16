15 женщин, которые предвкушали классные подарки, но вселенная сказала: "А-ха-ха"

Положа руку на сердце - все любят подарки. Некоторые очень даже не против сюрпризов. Но, к сожалению, далеко не всегда наши ожидания совпадают с реальностью. И другие нам дарят такое, что даже и не знаешь, как на это реагировать. Вот такими историями и поделились героини нашей статьи.