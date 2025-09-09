Надо этой "продвинутой" мамаше сказать чтобы она свою дочь отдала на обучение гопникам. Они же всегда на корточках сидят. Значит все с педагогическим образованием (с) 😃
14 человек, которые до таких приключений доработались, что молчать уже невозможно
Многим из нас порой становится скучно на работе. А теперь представьте, что вам приходится успокаивать бородатого мужика мультиками про машины или объяснять, почему ваше нижнее белье выпало из штанины посреди офиса. Герои нашей подборки доработались до настоящих приключений, о которых они теперь вряд ли когда-нибудь забудут.
- Раньше жил в селе и мечтал переехать в город, поэтому брался за любую работу. Пас коров, помогал на стройках, торговал на рынке, убирал урожай. Одна семья нанимала меня каждый год. Платили хорошо, поэтому я мирился с их странностями. Например, их надо было называть исключительно «господин» и «госпожа». За работой они следили лично, но никогда не вмешивались, только наблюдали. © Палата № 6 / VK
- Работаю в творческой студии. У нас есть группа для детей от трех лет и до шести. Обычно с малышами работают совсем молодые преподаватели, а тут взяли женщину пятидесяти лет. На днях мама трехлетней девочки присылает возмущенные СМС. Эта взрослая женщина, видите ли, не присаживается на корточки, чтобы объяснять ее чаду темы «на уровне глаз, а общается с ней свысока». Боже, дай мне сил... © Подслушано / Ideer
- Работаем на телефоне. Коллега, которая рядом сидит, когда считает стоимость на калькуляторе, лупит по клавишам чуть ли не со всей дури. Пытался попросить делать это потише, на что получил ответ, что на том конце провода должны слышать, что мы работаем, а не тишину слушать. © Подслушано / Ideer
- На моей старой работе у нас был целый отдел, посвященный шитью и вязанию, и у нас был огромный стеллаж с десятками полок с разноцветными нитками для вязания. Когда я только устроилась на работу, этот отдел был почти пуст. И вот привозят огромную партию всего, начальник просит меня рассортировать все по цветам. Красный — в одно место, фиолетовый — в другое, зеленый — в третье. Четыре часа спустя я узнала, что я полный дальтоник. Начальник, конечно, от меня просто выпал. © Lizzy_Of_Galtar / Reddit
Всегда было интересно, как люди умудряются до взрослого возраста не знать, что они дальтоники? Брат мужа тоже это годам к тридцати только понял.
- Я была в рабочей поездке. Из-за кучи дел собиралась в сумасшедшей спешке, а когда прилетела и заселилась в отель, поняла, что забыла нижнее белье. Я быстро нашла магазин рядом с отелем, который работал с 9 утра. Решила забежать туда утром перед работой.
Единственная загвоздка — на 9 утра у меня был запланирован рабочий созвон. Я обычно не особо активна на таких звонках, поэтому решила подключиться с телефона, отключив камеру и микрофон, пока бегу за бельем. Пришла в магазин, сунула телефон в карман, подошла к продавцу и объяснила, что мне нужно нижнее белье. И тут же слышу голос коллеги из телефона: «Э-э, мы сейчас отключим вам звук...». Оказалось, я случайно включила микрофон, когда убирала телефон в карман, и объявила на всеуслышание, что ищу нижнее белье. © KABT6390 / Reddit
- Последние три года работаю в одной фирме офис-менеджером. Закупаю разные вкусняшки, воду в бутылях, иногда обеды, катаюсь туда-сюда по городу. Компания серьезная, поэтому к делу отношусь ответственно, заказываю все самое качественное и свежее. На днях перевозчик что-то перепутал, прислал нам партию «для детских праздников». Разную сладкую вату, попкорн, мороженое, соки, шоколадные батончики. Я думал, что все, теперь у меня будут проблемы, но всем коллегам понравилось. Еще и оказалось, что у заместителя день рождения, он подумал, что это мы для него организовали. Он был на седьмом небе от счастья и радовался, как маленький ребенок. А под конец мне еще позвонил перевозчик и сказал, что прошлый заказ вернут нам бесплатно. © Палата № 6 / VK
Коллектив явно ещё молодой, не измученный всякими гастритами и диетами)
- Не выспалась. Напялила утром джинсы, в которых недавно ходила. Хожу такая по офису, и тут подруга мне говорит, мол, у меня что-то выглядывает из штанины. Я была в ужасе. Оказалось, что это нижнее белье, которое застряло еще накануне. © No_Jello_3764 / Reddit
- Подрабатывала ассистентом ветврача в клинике. Одни клиенты позабавили особенно — молодая парочка с йорком. Достали свои смартфоны и начали делать селфи на фоне кабинета, фото собаки, фото инструментов, врачей, как прием ведут, в общем, всего подряд. Когда они ушли, я посмотрела на врача ошарашенным взглядом, а она мне: «Что тут творилось, когда они на кастрацию пришли! Мы их силой за дверь выставляли. Хотели всю операцию фоткать, в итоге сделали селфи на фоне таблички „операционная“ и успокоились». © Подслушано / Ideer
По-поводу вылезшего белья из штанины. Как-то раз видела в ТЦ мадаму одетую с "иголочки", в туфлях на высоких каблуках и на одном каблуке кусок туалетной бумаги за ней тащится. А она не видит, не чувствует, вышагивает так гордо. Я ей говорю: "Девушка, у вас на туфле бумага". А она даже не повернулась, не остановилась. Ну,- думаю, - может у неё фишка такая? Фиг с тобой, золотая рыбка!
- У коллеги на рабочем столе в качестве фона появились 4 огромные цифры во весь экран. Это возбуждало всеобщее любопытство. Наконец, кто-то предположил: «ПИН-код?» Тогда коллеге пришлось признаться, что это количество минут в сутках, чтобы не забывать, сколько у него много времени. © Подслушано / VK
- Моя мама работает в библиотеке. Выдает книги, следит за порядком, помогает с выбором. Недавно ей нужно было срочно уйти по делам, а замены не нашли, так что пару часов за нее пришлось поработать мне. В целом, ничего сложного — сидишь, помогаешь людям с книгами, отвечаешь на вопросы. Но вот подходит ко мне мальчишка лет семи, долго на меня смотрит, потом выдает: «А вас сюда по блату взяли?». Я зависла, спрашиваю, почему он так решил, а он отвечает: «Так тут же только бабушки работают, а вы молодая!». Даже не знала, что ответить. © Палата № 6 / VK
- Коллега, руководитель одного из отделов в крупной компании, пожаловался, что никто не читает его отчеты. Спрашиваем, с чего он так решил. Поделился: «Я специально „вставки“ в каждом отчете делаю: то фамилию регионального директора напишу с 4 буквами „ж“ подряд, то в середине текста анекдот вставлю. И так уже третий месяц. И никакой реакции!» © Подслушано / VK
- Работаю стоматологом, и если думаете, что успокаивать приходится только детей — сильно ошибаетесь. Один мужик, здоровый, бородатый, с руками, как у кузнеца, пришел на удаление зуба. Сел в кресло и сразу начал бледнеть. Руки трясутся, губы сжаты, взгляд стеклянный. Я спрашиваю: «Все нормально?» Он молчит, но в глазах читается: «Нет, я сейчас тут умру». Вдохновленный детскими методами, говорю: «Ну что, дядя Ваня, давай договоримся. Как только будет страшно, поднимаешь ручку, и я останавливаюсь. А если будет совсем невыносимо, я включу тебе мультики». Он посмотрел на меня, как на дурачка, но чуть расслабился. Начали, а он реально руку поднял, причем сразу. Я говорю: «Что, мультики включать?». Он хрипло засмеялся: «Давай... только про машины». Вышел довольный, поблагодарил. © Палата № 6 / VK
Ну и что, что мужик был зздоровенный. Страх перед стоматологом не зависит от внешних данных человека.
Я недавно была у своего зубного врача. Он всегда делает укол анестезии. Но я ужасно боюсь уколов. Это так больно - укол в десну! Я орала и визжала и даже ногой пнула его бормашинку. Непроизвольно, конечно. Потом извинилась.
- После института родной дядя устроил меня в ту же фирму, где работал сам. Точнее, дал рекомендации. Задержалась я там на 4 года уже своими стараниями. Так вот, за 4 года до этого он привел в фирму моего старшего брата. Соответственно, фамилия у нас с братом одна, так еще и лицами похожи.
Так как брат в бытовых вопросах немного рассеян, я носила обеды нам обоим. Разогревала и относила к нему в кабинет (не было в офисе полноценной кухни). И вот как-то один сотрудник говорит мне, что хватит уже за ним бегать и ухаживать, видишь, он не реагирует.
Я знатно поржала и сказала, что это мой брат. © Гестия ВМ / ADME
- У меня на работе была ситуация: шеф устроил работать свою любовницу, потом она вышла замуж и устроила к нам же работать своего мужа. Спустя время ушла в декрет и будто бы работала удаленно (на самом деле нет) и так уже пять лет работает дома. Все делали вид, что никто ничего не знает. © nortti / Pikabu
А вот еще несколько интересных статей о трудовых буднях:
Комментарии
Про отчёты, которые никто не читает. Увы, правда. Надеюсь, не везде.
Я так дрожала и переживала, когда в чат с начальством выкладывала презентации, а потом приходилось что-то менять. А потом при выступлении что-то говоришь, тебя перебивают и требуют чтотонктоснить или добавить, а ты им говоришь, что через две страницы все будет. Вопрос "на хрена" так и остаётся без ответа. Кажется, куча работы реально делается "просто так"
Вот есть люди, которые нихрена по работе не делают, ещё могут гадости и сплетни разводить, и им ничего не делают, только денежку платят, а косяки переводят на других. А есть наоборот: кто-то пашет, но любая промашка и....