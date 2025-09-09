14 человек, которые до таких приключений доработались, что молчать уже невозможно

Про отчёты, которые никто не читает. Увы, правда. Надеюсь, не везде.

Я так дрожала и переживала, когда в чат с начальством выкладывала презентации, а потом приходилось что-то менять. А потом при выступлении что-то говоришь, тебя перебивают и требуют чтотонктоснить или добавить, а ты им говоришь, что через две страницы все будет. Вопрос "на хрена" так и остаётся без ответа. Кажется, куча работы реально делается "просто так"