17 человек, которые ходят на работу не только ради зарплаты, но и ради любимых коллег и шефа
Истории
22 часа назад
На наше отношение к работе влияет немало факторов: зарплата, условия, удаленность от дома и, конечно, коллеги и начальство. Хорошо узнать коллектив помогают совместные праздники и будни бок о бок. Так, герой этой подборки выкинул номер на корпоративе, а одна девушка оригинально пыталась решить проблему использованных листов бумаги.
- Мой день рождения выпал на выходной. Звонит начальник и нервно просит выйти на работу, мол, хорошо заплатит за это. Почуяла я подвох: может, это коллеги хотят сделать мне сюрприз? Нафантазировала себе торт, подарки и шарики. Захожу в офис, а там вместо торта выясняется, что меня действительно вызвали работать! Просидела неотрывно за компом часов 5, как вдруг шеф поблагодарил меня за внеплановый выход и предложил подвезти домой. Он адекватный вполне, но когда он проехал мой дом, не остановившись, я стала немного переживать, даже слегка наехала на него. Он молчал. Привез меня в небольшой домик за городом, нам навстречу вышли коллеги и стали меня поздравлять! Оказалось, начальник выделил бюджет на съем домика, продуктов, украшений, чтобы отпраздновать мой день рождения. © Не все поймут / VK
- Однажды девушка из соседнего отдела услышала наш разговор о приготовлении фруктов и заявила, что фрукты не готовят, мол, их так едят, а мы над ней подшучиваем. Когда я сказал, что частенько запекаю айву с корицей, она разобиделась и ответила, что такого фрукта не существует, мы все придумали, и гордо удалилась. © OldRaven999 / Pikabu
- Когда я только вышел на работу, меня познакомили с молодым человеком, который позднее стал моим главным коллегой по проектам. Он уверял меня, что мне очень нужен степлер, и не успокоился, пока не нашел его. Только вот я - дизайнер. Моя работа полностью цифровая, и степлер мне ни к чему. В первый час моего первого дня я осознал, что этот чудик станет причиной того, что я в итоге найду другую работу. © Unknown author / Reddit
- У меня был коллега, 21-летний мужчина. Его мать была нашей управляющей. Каждый день в обед он кричал: «Мааааам, я голоден! Иди сделай мне обед». И независимо от того, была ли его мама занята или нет, она шла, грела ему обед и даже подавала. А после того как он заканчивал есть, то оставлял бардак, пока мама не убирала все. Однажды, когда у мамы был выходной, его обеденные остатки остались там на весь день. © Poopy__McGee / Reddit
- У моего коллеги закончился растворимый кофе. Он подходит ко мне со своей пустой банкой и кружкой и просит угостить. Достаю ему свою банку из тумбочки. Он насыпает кофе в кружку, а потом — еще и в свою банку, «про запас», так сказать. © Ложка дёгтя / Dzen
- Купила раскраску-антистресс, чтобы в офисе нервы успокаивать. Пришел на работу разъяренный начальник: наорал из-за ерунды, грозился уволить. Я ему эту раскраску под видом очень важного письма и подсунула. Целый час шеф молчал, потом вышел из своего кабинета и крикнул: «Миронова, тебе премию в этом месяце выпишем», извинился перед всеми и пожелал хорошего дня. © Не все поймут / VK
- В тот день, когда эту коллегу уволили, она написала менеджеру, что ей нужно прийти попозже. И уйти пораньше. А еще она хотела вернуть свою старую смену (ее перевели на более позднее время, потому что она постоянно либо опаздывала, либо отпрашивалась). И повышение запросила. И если вам может показаться, что этого недостаточно, то она еще публиковала в соцсети всякую чушь о сотрудниках и компании. В соцсети, в которой половина сотрудников этой компании у нее в друзьях. © Throwitaway9009y / Reddit
- Я работал с мужчиной, который отлично справлялся со своими обязанностями, но все на него жаловались, а я не понимал, почему, пока меня не поставили с ним в смену. Всякий раз, когда он видел симпатичную женщину, он останавливался и выдавал дурацкие комментарии в ее адрес. При этом не стеснялся, говорил почти во весь голос. А мне хотелось под землю провалиться от неловкости. © Unknown author / Reddit
- Устраивался как-то на работу. Прошел собеседование. Пока ждал результат, разболтал всем на текущей работе, куда ходил. Взяли на новую, начал работать. И как-то через пару недель мне начальница рассказала, что один мой бывший коллега им тоже резюме отправил, они ему отказали. Так он дозвонился и начал требовать объяснений, мол, почему меня на работу взяли, а с ним даже не захотели общаться. Причины, к слову, были. А я бы на этого человека и не подумал бы никогда. Сделал выводы. © deadlydd / Pikabu
- Мы с коллегами давно обсуждали, что неплохо бы собраться вне работы на тимбилдинг. И прикиньте, пошли все вместе на мастер-класс по гончарному делу. Было смешно смотреть, как каждый из нас мучается с куском глины, некоторые умудрились ее уронить и измазать всю одежду. В итоге мы сделали несколько милых кружек и вазочек, которые сейчас стоят у нас в офисе. Теперь, когда кто-то пьет кофе, мы смотрим на эти горбатые кружки и смеемся. Хотим почаще собираться, оказывается, это сближает. © Не все поймут / VK
- Девушка проходила испытательный срок на место секретаря. Заинтересовала тем, что всовывала в принтер уже использованные листы бумаги, что-то пыталась печатать и, судя по тому, что возмущалась, у нее не получалось задуманное. Оказывается, она создала пустой документ в Word и пускала его на печать — думала, использованные листы снова станут белыми... Не прошла испытательный срок. © Юрий Емельянов / Dzen
- Я выполнял работу коллеги по проекту около месяца, потому что у него «не было времени» вникать в свои обязанности. В конце концов я начинаю давить на него, чтобы он запланировал время и как следует включился в процесс, а он мне выдает: «Ну, почему ты не можешь продолжать делать все как сейчас?» © SenorSerio / Reddit
- Обещал с сыном сходить на концерт, поэтому на работе попросил один день за свой счет, но никому из коллег не сказал об этом. И когда кто-то снимал концерт, на видео в кадр попало и мое лицо. Как потом сказал начальник, сразу три человека отправили ему это видео с подписью, что я в рабочее время шляюсь где попало. © Подслушано / Ideer
- Начальник уговорил всех быть в офисе 31 декабря. Сказал решить задачи за часик и заниматься всем, чем захотим, до шести вечера. Вот мы и в офисе устроили гонки на креслах с колесиками... Предновогодняя гонка по 4 круга, причем все, как положено, с остановками в специально отведенных под это местах (у кулера с водой, например). Гоняли так до конца рабочего дня, все остались довольными и ушли с замечательным настроением, хоть и в канун Нового года работали! © Не все поймут / VK
- Пошли с коллегами в ресторан. Депозит 1,5 тысячи с человека. Я влезла в 2 тысячи. Ушла раньше, деньги сверх депозита закинула сразу коллеге на карту. Следом так же сделала моя другая коллега. В понедельник оказалось, что нажрали в сумме 31 тысячу, большой начальник счет оплатил финальный. Маленькая начальница такая: «Ну что, делим на всех?» Я в целом позицию обозначила вместе с коллегой. Мне сказали, что при таких раскладах больше в ресторан маленькая начальница не пойдет. Ребята, сидевшие до финала, сказали, что там в конце уже пир горой начался — кучу мяса забрали домой. © oksana1050 / Pikabu
- Один парень очень шустро прошел у нас собеседование, дал понять, что в теме. Вышел он на работу, и тут началось странное. Бегал по всему офису, спрашивал элементарные вещи, тупил, ошибался, начальник и вызвал его на ковер. Обалдели мы всем офисом, когда узнали, что на собеседовании-то не он был. Первый молодой человек прошел его вместо своего друга, которому срочно нужна была работа, но не выгорело, хоть он и продержался у нас почти четыре дня. © Не все поймут / VK
- Устроилась к нам на работу совершенно лысая девушка. Один из коллег не выдержал и спросил ее об этом. Она ответила так: «Как-то я проснулась с плохой прической и решила, что раз я зарабатываю столько же, сколько мой супруг, то все равно, что там у меня на голове». И сбрила все под ноль. © Rysilk / Reddit
- Никогда не любил корпоративы, потому что мне всегда было неловко общаться с коллегами в неформальной обстановке. Однажды решил, что этот страх нужно побороть и на новогоднем корпоративе решил станцевать чечетку. Одолжил специальную обувь, выучил танец, попросил минуточку внимания и неожиданно для всех дал жару. Сначала все шло хорошо, потом я случайно ударил пяткой в другую, упал на елку, а она уже упала на стол. Побились игрушки, стол перевернулся, а вместе с ним салаты, тарелки. Это был единственный раз в моей жизни, когда я одновременно и испортил людям настроение, и поднял. © Не все поймут / VK
У нас есть и другие занимательные статьи об офисе, начальниках и коллегах:
Комментарии
Уведомления
"Спазу три коллеги прислали видео начальнику,чтобы сказать, что я в рабочее время шляюсь где попало". Ответка: а эти три коллеги в рабочее время смотрят что попало, а не работают!
-
-
Ответить
Похожее
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
Истории
3 месяца назад
18 новогодних историй, которые помогают нам верить в чудо
19 историй, которые покажут, что жизнь полна сюрпризов
19 историй о зависти, в которых есть место смешному и грустному
Истории
3 месяца назад
16 раз, когда люди решили порадовать других широким жестом, а те почему-то не оценили
Истории
1 неделя назад
15 человек, которые сказанули такую глупость, что у окружающих глаза на лоб полезли
Народное творчество
1 год назад
15+ историй о людях, которые купили жилье и попали в неожиданные ситуации
15 человек, у которых лопнуло терпение, и они задали жару
16 человек, которые попали в такую досадную ситуацию, что аж смеяться хочется
Истории
3 недели назад
15+ невест, которые не хотели свадьбу как у всех и нашли нестандартное решение
Народное творчество
2 года назад
15+ фото, которые по накалу страстей дадут фору всем индийским фильмам
Народное творчество
2 года назад
20+ человек, которые не парятся насчет помпезного торжества, а празднуют просто и душевно
Народное творчество
3 года назад