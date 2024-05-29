Я один раз очень хорошо спряталась, но не в туалете, а на шифоньере в спальне. Залезла туда легко, по спинке кровати, а вот слезать пришлось, прыгнув на кровать. Хорошо что ничего не сломала ни себе, ни кровати.
16 человек, которые так оплошали, что хоть имя в паспорте меняй
Каждый человек, покопавшись в чертогах разума, может найти момент жизни, когда удача явно была не на его стороне. Но некоторые люди спокойно проживают такие ситуации, и даже выкладывают в сеть свои яркие истории провалов.
- Работал на кухне. Только что закончил готовить пару сотен фаршированных яиц. Когда я начал везти их, колеса тележки зацепились за выступ и все они полетели на пол. Забыл упомянуть, это был мой первый день работы с новым шеф-поваром. © Calligaster / Reddit
- В детстве мы играли в прятки, и я втиснулся между стиральной машиной и сушилкой, которые были рядом с туалетом в ванной комнате моего друга. Решил, что это лучшее место. Те, кто играл со мной, дважды заходили в ванную и не находили меня. Но потом мама моего друга решила пойти в туалет. Я не успел уйти, поэтому остался на месте. Пока мы не встретились взглядами... © StarkhouseStark / Reddit
- Я молодая мама. После трудной ночи отсыпаемся с ребенком. И тут слышу стук в дверь. Спросонья глянула в глазок. А там парень, как мне показалось какой-то агент. Я сказала через закрытую дверь: «Подождите». Дошла до кровати, легла... и опять уснула. Проснулась через час и вспомнила о парне. Естественно, его там не было. Мне очень стыдно. © malishkamy / Pikabu
- Я работал в банке и однажды потерял $15 тыс. наличными. Мои коллеги еще час после конца рабочего дня переворачивали все вверх дном и просматривали журналы транзакций, чтобы выяснить, куда пропали деньги. А они были под моей клавиатурой. На следующий день мы сделали вид, что ничего не произошло. И да, это не такая большая куча из купюр, как может казаться. © Squirmytheworm / Reddit
- Как-то записал родительскую машину в сервис на ремонт, на раннее утро. Мне сказали: «Главное не опаздывай». Я, как порядочный человек, проснулся пораньше, собрался, вышел сел в машину и поехал. Чувство того, что что-то не так преследовало меня всю дорогу. Но я смотрел на часы и понимал, что точно успеваю. Подвох я осознал уже подъезжая к сервису — я в итоге поехал на своем автомобиле. Пришлось нестись менять машину, и в сервис я все-таки опоздал. © sirGrishin / Pikabu
- Я работаю в зоомагазине и как-то случайно выбросила змею. Я чистила его место и не увидела, чтобы он забрался в мусор. Через 2-3 дня мой руководитель вернул его, обнаружив в мусорке. Обошлось без проблем — и со змеей, и с моей работой все в порядке. © lgyure85 / Reddit
- Сегодня утром решила приклеить стельки в ботинки суперклеем. Чем же прижать? Мммм, своей ногой. Все норм приклеилось, только вместе с большим пальцем ноги. В районе большого пальца клей, видимо, протек наружу, когда я вставляла стельку. Сижу в одном ботинке. Мне грустно. © Queen.of.bugs / Pikabu
- Как-то я встала в переполненном ресторане и у меня упала юбка. А я не нашла ничего лучше, чем отреагировать на это криком: «Уууу!» от смущения, прежде чем опустилась, чтобы вернуть юбку на место. И самое обидное, что если падение юбки многие не заметили, то после моей бурной реакции — точно обратили внимание. Никогда еще не уходила из ресторана так быстро. © Z_Bunny__ / Reddit
- История коллеги и ее мужа. Купили они мультиварку, достаточно долго ею успешно пользовались. Но вот однажды, при готовке, появился ужасный запах и дым. Как оказалось, они забыли вставить в нее чашу, и навалили продукты прямо так, на нагреватель. Потом все отмывали. © mimino1985 / Pikabu
- Была на работе, недавно забеременела. Ко мне подошла клиентка и я ей сказала: «У меня роды в апреле, а у вас когда?» Она мне: «Я не беременна». Упс! © Rude_Virus6593 / Reddit
- Устраивался менеджером по закупкам. Все шло хорошо, взаимопонимание нашли, работа привычная. Затем я заикнулся, что в данный момент тоже занимаюсь поставками в данной сфере. Директор: «Ну вот, может и своих клиентов приведете». Я подумал и ляпнул: «Ну да, или ваших уведу». Наступила неловкая пауза. На работу не взяли. © vadimOO7 / Pikabu
- Как-то на мне лопнули штаны. Прям на том самом месте, да еще и перед человеком, в которого была влюблена. Была в такой панике, что закричала «Это не я!», прежде чем успела подумать, что говорю. А вокруг было много людей. Все замолчали секунды на три и просто пялились на меня. © nivlivdiv / Reddit
- Заболела, отпросилась с работы пораньше. Иду сейчас домой, ну и, чтобы купить себе «лечебный» лимон и курицу для бульона, пошла снимать деньги к банкомату. Голова чугунная. Собрала «силы в кулак», сосредоточилась, все кнопки нажала, в экран потыкала, даже проследила, чтобы карточку не забыть. И что бы вы думали? В магазине на кассе заглядываю в кошелек и понимаю, что оставила деньги в банкомате. То-то старушка к нему так резво подбежала, оттолкнув меня. © AnniMihani / Pikabu
- Бабушка рассказывала, что когда они были с дедушкой молодыми и как-то лежали на сеновале, она решила устроить романтику: намазала губы вареньем, чтобы когда дедушка ее поцеловал — это был самый сладкий поцелуй! Но дедушка возьми, да и ляпни: «Варенье ешь как грязнуля, честное слово». © Подслушано / Ideer
- Шел по улице и увидел, что девушка на лавочке плачет. Красивая такая. Ну я и решил побыть милым, подошел, сказал: «Все будет хорошо!» и протянул ей конфетку. Сначала она немного удивилась, а потом расплакалась еще больше, и сквозь слезы прошептала: «Я только что узнала, что у меня диабет». © Подслушано / Ideer
- Однажды летом шла домой злая и уставшая, попала под дождь и промокла до нитки. Да так, что светлое платье начало просвечивать, а косметика растеклась. Иду, ловлю настойчивые взгляды прохожих и раздражаюсь. Что, сами что ли никогда не попадали в такую ситуацию?Нет, идут смотрят еще так, осуждающе. В общем, дошла до подъезда и осознала, что всю дорогу шла, крепко прижимая к груди сумочку и. . . зонт. © Подслушано / Ideer
А есть категория людей, которые даже из сложных ситуаций выходят виртуозно. Мы даже подборку историй выпустили об этих стратегах.
Комментарии
Были у меня самые любимые джинсы, затаскала их совсем, уже на коленях дырки образовались, но это ладно, типа модно.И вот еду с учёбы, сажусь в маршрутке и слышу треск, громкий такой... И понимаю, что джинсам хана, а у меня пол попы вылезло😝И вот мне выходить уже, а сзади молодой человек сидел, слегка подшофе, я встаю и на всю маршрутку "Вот это *опа, девушка, можно с вами познакомится?!? " Летела пулей, вся красная, т.к. после такого возгласа мою *опу оценила вся маршрутка. 🤣🤣🤣
Есть люди, которые по рассеяности часто попадают в подобные ситуации. А некоторые, по роковому стечению обстоятельств. Но главное, относиться к этому с юмором. Особенно смешно бывает, когда это происходит не с тобой.
Вообще, если человек на улице плачет, сказать какую-то банальность, проходя мимо, и сунуть карамельку - не самая лучшая идея. Человек может плакать по самым разным причинам, и, зачастую, просто позитивным настроем проблему не решить.