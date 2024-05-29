16 человек, которые так оплошали, что хоть имя в паспорте меняй

Были у меня самые любимые джинсы, затаскала их совсем, уже на коленях дырки образовались, но это ладно, типа модно.И вот еду с учёбы, сажусь в маршрутке и слышу треск, громкий такой... И понимаю, что джинсам хана, а у меня пол попы вылезло😝И вот мне выходить уже, а сзади молодой человек сидел, слегка подшофе, я встаю и на всю маршрутку "Вот это *опа, девушка, можно с вами познакомится?!? " Летела пулей, вся красная, т.к. после такого возгласа мою *опу оценила вся маршрутка. 🤣🤣🤣