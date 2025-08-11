Это да, очень печально :(
Но если половина старшего поколения по больницам раскиданы?
14 вещей, которые для наших мам и бабушек были нормой, а сегодня — это чистый люкс
Были же времена. Мы делали школьные поделки и подарки друзьям из подручных материалов, проводили все каникулы в деревне, выполняя список обязанностей по огороду, а наши родители не знали, кому раздать все огурцы, которые тайком положила бабушка. Сейчас снять домик в деревне хотя бы на выходные или прикупить фермерские овощи — роскошь. Мы решили вспомнить те милые моменты, которые когда-то казались обыденными и скучными, а теперь ценятся дороже золота.
Раньше мы часто собирались с родными на душевные и вкусные обеды, а сейчас встречаемся только на праздники, и то не всегда
Мыться в деревенской бане было некомфортно, а теперь посещать подобные заведения модно
Часто нам приходилось мастерить что-то своими руками из подручных средств. Сегодня ценятся ручная работа и экологичность товаров
У многих были родственники в деревнях: свежие овощи и ягоды не считались чем-то особенным. А с нас за огурчик с экофермы просят как за деликатес
Раньше почти все умели шить и гонялись за журналами с выкройками. Теперь индивидуальный пошив — редкость и удел дизайнеров
угу, индивидуальный пошив - это у портного Шмулика, было и есть дорого. А дома на швейной машинке - это как было уродство в 98% случаев, так и осталось.
Авоська была в каждом доме. Теперь это модный аксессуар от какого-нибудь экологичного бренда
Когда-то письма писали от руки и отправляли по почте. А теперь это необычное хобби
Ну, если честно, мне тоже нравится отправлять письма по почте. Как будто в другое время попала... :)
Раньше вещи были настолько прочными, что выдерживали не один сезон. А теперь каждый год приходится обновлять гардероб
Зато теперь можно купить за три копейки вещичек этих, и траты эти не заметишь. Сезон-два поносил и выкинул, или сдал для бедных.
И это очень круто для подростков, например.
Поездки в деревню на все лето могли казаться скучными, а теперь мы с удовольствием снимаем деревенский домик на весь сезон. Если успеваем, конечно...
Мне, как абсолютно современному человеку, нравится дача моей тёти. А деревни нету. И денег, чтобы снять, тоже.
Мамы и бабушки вязали свитера и никого это не удивляло. Теперь вязаные вещи это хендмейд и шик
Чайный гриб когда-то был на каждой кухне и раздавался всем соседям. Теперь это комбуча в банке с яркой этикеткой
На технике было две кнопки, зато служила она годами. А теперь она ломается раньше, чем вы прочтете инструкцию
Раньше готовили по одному проверенному рецепту. А теперь ищем идеальный среди тысяч
Мы выбирали открытки по полчаса в книжном магазине. Сегодня картинку находят за секунду и отправляют в мессенджере, а ощущения совсем другие
Ну да, соглашусь. До сих пор на даче коллекция открыток есть, большая коробка. Детям нравится пересматривать
Конечно, время течет и образ жизни меняется. Что-то становится лучше, что-то нас не так радует. Но каждый человек может найти баланс современности и ностальгии. Например, купить открытку в магазине и запечатать ее в симпатичный конверт. Правда, наверняка придется попросить адресата проверить почтовый ящик. Еще немного милых воспоминаний можно найти здесь:
Комментарии
Ну, как обычно - сравнения неточные. И говорят, что никто сейчас не отправляет открытки по почте. Хотя недавно говорили, что это "модно" и "круто". Очень странно.