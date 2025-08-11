14 вещей, которые для наших мам и бабушек были нормой, а сегодня — это чистый люкс

Были же времена. Мы делали школьные поделки и подарки друзьям из подручных материалов, проводили все каникулы в деревне, выполняя список обязанностей по огороду, а наши родители не знали, кому раздать все огурцы, которые тайком положила бабушка. Сейчас снять домик в деревне хотя бы на выходные или прикупить фермерские овощи — роскошь. Мы решили вспомнить те милые моменты, которые когда-то казались обыденными и скучными, а теперь ценятся дороже золота.

Раньше мы часто собирались с родными на душевные и вкусные обеды, а сейчас встречаемся только на праздники, и то не всегда

Лера 3 часа назад Это да, очень печально :(

Но если половина старшего поколения по больницам раскиданы? - - Ответить

Мыться в деревенской бане было некомфортно, а теперь посещать подобные заведения модно

Влад 4 часа назад Баня, чтобы мыться. Для празднования есть полно более подходящих мест. - - Ответить

Часто нам приходилось мастерить что-то своими руками из подручных средств. Сегодня ценятся ручная работа и экологичность товаров

У многих были родственники в деревнях: свежие овощи и ягоды не считались чем-то особенным. А с нас за огурчик с экофермы просят как за деликатес

ИньЯна 3 часа назад Бедняги, яблоки для всех себе позволить не могут( - - Ответить

Раньше почти все умели шить и гонялись за журналами с выкройками. Теперь индивидуальный пошив — редкость и удел дизайнеров

Michael Scherb 4 часа назад угу, индивидуальный пошив - это у портного Шмулика, было и есть дорого. А дома на швейной машинке - это как было уродство в 98% случаев, так и осталось. - - Ответить

Авоська была в каждом доме. Теперь это модный аксессуар от какого-нибудь экологичного бренда

Когда-то письма писали от руки и отправляли по почте. А теперь это необычное хобби

Лера 3 часа назад Ну, если честно, мне тоже нравится отправлять письма по почте. Как будто в другое время попала... :) - - Ответить

Раньше вещи были настолько прочными, что выдерживали не один сезон. А теперь каждый год приходится обновлять гардероб

Mayo_РПП 3 часа назад Зато теперь можно купить за три копейки вещичек этих, и траты эти не заметишь. Сезон-два поносил и выкинул, или сдал для бедных.

И это очень круто для подростков, например. - - Ответить

Поездки в деревню на все лето могли казаться скучными, а теперь мы с удовольствием снимаем деревенский домик на весь сезон. Если успеваем, конечно...

Лера 3 часа назад Мне, как абсолютно современному человеку, нравится дача моей тёти. А деревни нету. И денег, чтобы снять, тоже. - - Ответить

Мамы и бабушки вязали свитера и никого это не удивляло. Теперь вязаные вещи это хендмейд и шик

Влад 4 часа назад Уж в наше время выбор громадный - - Ответить

Чайный гриб когда-то был на каждой кухне и раздавался всем соседям. Теперь это комбуча в банке с яркой этикеткой

На технике было две кнопки, зато служила она годами. А теперь она ломается раньше, чем вы прочтете инструкцию

ИньЯна 3 часа назад Привирают про 6 мес. гарантии на стиралку - - Ответить

Раньше готовили по одному проверенному рецепту. А теперь ищем идеальный среди тысяч

Мы выбирали открытки по полчаса в книжном магазине. Сегодня картинку находят за секунду и отправляют в мессенджере, а ощущения совсем другие