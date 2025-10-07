16 ситуаций, в которых все пошло не по плану — и от этого стало только смешнее
Бывает, жизнь подбрасывает такие нелепые ситуации, что сначала хочется провалиться сквозь землю, а потом уже рассмеяться до слез. Мы собрали истории, где все пошло не по плану — но именно поэтому получилось весело и незабываемо.
- Пошли с подругой в кафе. Она повесила свою норковую шубку, а шапку — в рукав. Посидели, выходим. Надевает она свое богатство, а в рукаве ничего нет! Бегаем, ищем пропажу. На пятом круге вдруг подходит другая посетительница и такая: «Девушка, а долго вы будете в моей шубе по залу бегать?» Оказалось, перепутала. И смешно, и стыдно. © Подслушано / Ideer
- Я со своим мужем познакомилась так: вызвала такси, в марках не соображаю вообще, а на номер не подумала посмотреть. В сообщении было написано «темно-синяя», я и села в темно-синюю машину! Спешила на мероприятие, так что залетела, пристегнулась, назвала адрес. Водитель, офигев, поехал по указанному адресу, а когда по прибытии я спросила стоимость, он попросил мой номер. Так я и узнала, что немного перепутала машину. © Карамель / VK
- В 5 утра поехали в гости. С собой была пачка пельменей. Звоним в домофон — не открывают, телефон не берут. Обошли дом, постучали в окна. Стали кидать пельмени в открытую форточку. Как же мы офигели, когда наконец ворвались в квартиру, а там, а там никаких пельменей. Оказалось, перепутали окна и полкило пельменей накидали соседям. © Подслушано / Ideer
- Шла я как-то на работу утром, а на улице зима: ветер, снег в лицо. До места оставалось полкилометра. Иду по заснеженному тротуару слева от дороги, потому что справа его нет. Мимо проезжает машина, сигналит и останавливается у обочины. Оглядываюсь — других пешеходов нет. Думаю, значит, кто-то из наших решил подвезти. Перебегаю дорогу, сажусь в машину, снимаю капюшон и поворачиваюсь к водителю. А там незнакомый мужчина: «Это надо же! Перепутал, думал, кто из наших на работу торопится». Я сказала, что тоже перепутала. Посмеялись и выяснили, что едем в одну сторону. В итоге он подвез меня прямо до ворот. © MamaLada / Pikabu
- Пришли поздравить подругу с новосельем. Позвонили в домофон, она сказала, что дверь открыта, можем заходить. На двери нет номера, но «по коридору влево, белая дверь в торце». Зарубились вчетвером на кухню, кричим: «Поздравляем!» А у нас торт. Но там не подруга, а женщина с ребенком, видно, что они испугались. Ребенок говорит: «Но у меня день рождения завтра». Друг сориентировался: «Ой, перепутали, но торт тебе». Вышли в коридор, извинились перед женщиной, объяснили ситуацию, вместе посмеялись. © Подслушано / Ideer
- Я однажды квартиру посуточно снимал. Приехал на адрес, встретил человека у подъезда, который на мой вопрос о квартире ответил утвердительно. А дальше ничего не происходит, он смотрит на меня, я на него. Оказалось, что он тоже приехал снимать квартиру. Хозяин приехал чуть позже, у него две посуточные рядом, оказывается. © ****hole / Pikabu
Когда я искала квартиру на съём, договорилась с хозяином, пришла по адресу, а там дверь открыта и человек пять ходят из комнаты в комнату. Я спросила, кто из них хозяин. И тут дед один говорит, что он хозяин. Я спрашиваю почему так много народу? Оказалось что дед пригласил всех желающих снять его квартиру на просмотр. Я то хотела с ним поторговаться насчёт цены. Но раз такое дело, пришлось отстаивать своё право на заселение. Квартира была неплохая и в хорошем районе. Торговаться я не стала. Дед хитрый оказался.
- Сын предложил посмотреть «Терминатор», потому что в школе все о нем говорят, а он не смотрел. Я, конечно, удивился тому, что современные дети вдруг вспомнили такую классику, но не отказывать же сыну. Устроились поудобнее, я кайфую, сын тоже втянулся. Наконец добрались до титров, и тут сын спрашивает про корабль, который врезается в айсберг. Далее диалог:
— Погоди, ты точно хотел «Терминатора» посмотреть, а не «Титаник?»
— А, точно! «Титаник» фильм называется!
Занавес. © DProny / Pikabu
- У нас недавно открыли новый супермаркет. Я пришел туда что-то поискать. Свободных работников не было, только на кассе. Вижу, стоит охранник на выходе, смотрит на покупателей внимательно. Я подошел к нему с вопросом, где что находится. Он указал пальцем и сказал «вроде там». При выходе из магазина я увидел, что он выходит с женой. Я подошел и объяснил, почему принял его за охранника — форма черная, а на нашивки и надписи не обратил внимания. Он улыбнулся и сказал, что я второй человек, кто принял его за охранника. © Deniska57 / Pikabu
- Я во времена студенчества подрабатывал швейцаром в банке. Нам выдавали аккуратную темно-синюю форму. Однажды мы с коллегой пошли на обед в кафе в ближайшем торговом центре. Все было нормально, пока кассирша не вручила мне мой заказ, отказавшись брать деньги. На мои попытки она сказала: «Ты, наверное, новенький? Тебе не нужно здесь платить. Ребятам из охраны положен один бесплатный обед».
Я объяснил, что я не охранник, показав логотип банка на своей рубашке. Она рассмеялась и, впечатленная моей честностью, приготовила мне бесплатный молочный коктейль. © ReimbursedBaquette / Reddit
- Пришла я как-то к своему парню с «сюрпризом». Мы не виделись больше недели, я решила сделать ему приятно, красиво приоделась, испекла шоколадный кекс и пришла к его квартире, но чуть раньше прихода парня с работы. Хотелось удивить его внезапностью ситуации. В подъезде было темно, лампочка погасла, поэтому я сидела на ступеньках и залипала в телефон, ждала любимого. Жду час, два, почти три. Вдруг открывается дверь, и оттуда выходит старенькая женщина. Я подхожу к ней, спрашиваю, мол, Дима дома, на что старушка отвечает: «Какой Дима? Я одна тут живу!» Оказалось, что в темноте я перепутала этаж и ждала не у той квартиры. © Карамель / VK
- Когда мы только переехали в новый дом всей семьей, в лифте кнопки были без номеров. Вошли в лифт, мама нажала на кнопку, и мы поехали. Нужно было на 10-й этаж. Выходим, подходим к двери, я вставляю ключ, поворачиваю... В этот момент дверь открывается, и на нас смотрит какой-то дед, а за ним молодая женщина и ребенок. Мы и они в шоке и ступоре, а потом общий смех. Оказалось, мама перепутала кнопку лифта, и мы приехали на 8-й. А так как это новостройка, двери одинаковые. Вот так познакомились с соседями. © Подслушано / Ideer
- Сижу на остановке, болтаю с подругой. Вдруг слышу грубый голос сзади: «Малявка, ты опять без шапки ходишь?!» Парень из-за моего маленького роста меня с младшей сестрой перепутал. Посмеялись, познакомились. Встречаемся уже год. Теперь с полным правом воспитывает двух «малявок». © Карамель / VK
- Пришла смотреть квартиру для съема. Захожу с хозяином, а из душа выходит едва прикрытый парень. Секундный ступор, и я говорю: «Квартира сдается вместе с этим парнем? Если да, то я беру!» Парень посмеялся, потом познакомились, оказалось, что он перепутал время, когда должны были прийти смотреть квартиру. Ну ничего, теперь уже год как живем вдвоем, но эта квартира наша, вот только мы пока не придумали, как родителям рассказать историю нашего знакомства. © Не все поймут / VK
- Просидела долго дома, пока была с ребенком. Потом пришла устраиваться на работу в один классный офис. На собеседовании было двое мужчин. Они слушали, как я рассказываю о своих прежних местах работы, о своих плюсах и прочем. Потом попросили показать мои достижения. Я передала им папку, и они принялись ее внимательно изучать. В какой-то момент один из них произнес: «У вас такой хороший сынишка!» Мне стало одновременно стыдно и радостно, что сына похвалили. Оказалось, я перепутала папки и взяла с собой папку с его грамотами. С таким успехом быстрее он устроится на работу, чем я. © Рабочие истории / VK
- Отдыхали с малым на море. Нас поселили в номер на третьем этаже корпуса, где входы в номера были с общего балкона. На второй день я встала в семь утра на пробежку и зарядку. Ребенок остался спать до завтрака. Отзанималась я час, поднимаюсь в номер, в ушах музыка, никого не вижу, ничего не слышу. Открываю дверь, путаюсь в занавесках секунд пять, захожу и вижу парочку в обнимку на кровати с ошарашенными глазами. Я перепутала этажи и зашла в номер на втором этаже. На следующий день встречаю их на пляже и говорю: «Сегодня утром я считала этажи, вас не побеспокоила». А парень мне, улыбаясь: «Жаль, а мы по вам скучали». © Подслушано / Ideer
- Мне в универе очень нравился один парень, так нравился, что я постоянно представляла, как мы с ним встречаемся и потом живем долго и счастливо. Домечталась до того, что перепутала реальность с мечтами.
После каникул, думая о чем-то своем и не замечая, что что-то явно не так, подошла к нему и поцеловала со словами: «Зай, я так соскучилась!» По слегка ошарашенному виду парня поняла, что я дура. Извинилась и убежала. Он догнал меня, сказал, что не понял, что это сейчас было, но не против продолжить. Через два месяца у нас свадьба. © Подслушано / Ideer
Как видите, иногда ошибка — это не повод для стыда, а отличная основа для веселой истории.
Комментарии
А у нас вчера казусная ситуация произошла на работе. Звонит к нам агент фирмы мобильной связи с выгодным предложением. Шеф ставит ее на громкую связь, чтобы было слышно и нам - после звонка мы должны были обсудить насколько выгодно предложение. Шеф ведет беседу, задает вопросы, мы с коллегой слушаем, делаем заметки у себя. Дальше диалог:
Шеф: "Спасибо большое, барышня. Мы подумаем и обязательно перезвоним. А можно узнать ваше имя? Хотелось бы продолжить беседу именно с вами."
Агент: "Моя фамилия Федоров. Но ничего страшного, меня часто при телефонных разговорх принимают за девушку. Я уже привык."
Шеф (в супоре): "Как вы сказали вас зовут?"
Агент: "Федоров."
Шеф (продолжает пребывать в супоре): "Значит, записываю - попросить к телефону Федорову. Спасибо большое, до связи."
Взрыв смеха и все еще недоумевающие глаза шефа.
Уточнение во избежание возможных осуждений - мы смеялись на шефом) Уж очень забавно он выглядел)