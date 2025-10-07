16 ситуаций, в которых все пошло не по плану — и от этого стало только смешнее

А у нас вчера казусная ситуация произошла на работе. Звонит к нам агент фирмы мобильной связи с выгодным предложением. Шеф ставит ее на громкую связь, чтобы было слышно и нам - после звонка мы должны были обсудить насколько выгодно предложение. Шеф ведет беседу, задает вопросы, мы с коллегой слушаем, делаем заметки у себя. Дальше диалог:

Шеф: "Спасибо большое, барышня. Мы подумаем и обязательно перезвоним. А можно узнать ваше имя? Хотелось бы продолжить беседу именно с вами."

Агент: "Моя фамилия Федоров. Но ничего страшного, меня часто при телефонных разговорх принимают за девушку. Я уже привык."

Шеф (в супоре): "Как вы сказали вас зовут?"

Агент: "Федоров."

Шеф (продолжает пребывать в супоре): "Значит, записываю - попросить к телефону Федорову. Спасибо большое, до связи."

Взрыв смеха и все еще недоумевающие глаза шефа.



Уточнение во избежание возможных осуждений - мы смеялись на шефом) Уж очень забавно он выглядел)