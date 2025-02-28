Вот как могли выглядеть герои 17 культовых фильмов, если бы их сняли в 2025
Кино
2 часа назад
Порой, пересматривая старые фильмы, мы испытываем острый приступ ностальгии по моде того времени. Хорошая новость — мода циклична, и стильные решения прошлого нередко возвращаются. Взять хотя бы корсетные топы или леопардовый принт. Мы решили немного поэкспериментировать и представить, как могли бы одеваться и какие прически носить известные герои сегодня.
Молли, «Привидение», 1990
Бэби, «Грязные танцы», 1987
Джон, «Терминатор 2: Судный день», 1991
Доктор Эммет, «Назад в будущее», 1985
Венди, «Сияние», 1980
Тэсс, «Деловая женщина», 1988
Фил, «День сурка», 1993
Сэди, «Большой бизнес», 1988
Глен, «Кошмар на улице вязов», 1984
Марти, «Назад в будущее», 1985
Хезер, «Смертельное влечение», 1988
Джек, «Сияние», 1980
Рита, «День сурка», 1993
Энди, «Милашка в розовом», 1986
Хелен, «Смерть ей к лицу», 1992
Салли, «Когда Гарри встретил Салли», 1989
Марла, «Борцовский клуб», 1999
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