Вот как могли выглядеть герои 17 культовых фильмов, если бы их сняли в 2025

Порой, пересматривая старые фильмы, мы испытываем острый приступ ностальгии по моде того времени. Хорошая новость — мода циклична, и стильные решения прошлого нередко возвращаются. Взять хотя бы корсетные топы или леопардовый принт. Мы решили немного поэкспериментировать и представить, как могли бы одеваться и какие прически носить известные герои сегодня.