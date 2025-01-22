14 историй от людей, которые будто бы попали не то в триллер, не то в комедию
Когда в жизни время от времени случаются разные казусы, как бы там ни было, но становиться по крайней мере веселей. Особенно, когда по началу кажется, что сердце сейчас в пятки уйдет, но кульминация оказывается не такой драматичной, и иногда даже забавной.
- В 2 ночи в истерике позвонила подруга. Она жила с годовалой дочкой, мужчин у нее не было. И тут после стирки она обнаружила в машинке чужой мужской носок. Как он туда попал, непонятно. Срочные поиски психиатра. Неизвестно сколько бы она бегала по врачам, если бы не случай. Оказалось, что это был ее сосед. 7 этаж, у нее и в мыслях не было закрывать балкон. Тончайшие стены, и вот сосед Сережа прекрасно может понять из ее разговоров, когда ее дома не будет на пару часов минимум. У Сережи сломалась стиральная машина, а так как он сильно заикается, спросить постеснялся, и, в его милую голову пришла гениальная идея стирать, пока подруги нет дома. Которая, кстати, после встречи у нее же дома с этим гением тоже начала заикаться. А знаете, что самое прекрасное? Сегодня я получила приглашение. У этих дундуков свадьба через неделю. © Палата № 6 / VK
- Моя сестра всегда громко разговаривает. Когда я остался с девушкой наедине за просмотром ужастика, мы не заметили, как она пришла с работы. В фильме нарастающая музыка — сейчас точно будут пугать! Мы с девушкой держимся за руки, готовы уже испугаться, но момент проходит. Зато сестра влетает в комнату и спрашивает, будем ли мы чай. Так сильно я еще не пугался. © Подслушано / Ideer
- Однажды мне приснился сон, в котором шесть цифр повторялись снова и снова. В итоге я записал эти цифры, потому что они меня почему-то беспокоили. Несколько лет спустя я встретил человека, который быстро стал одним из моих лучших друзей, и однажды мы завели разговор о снах. Я вспомнил тот сон и зачитал цифры. Каким-то образом эти цифры оказались кодом к его телефону. © Callumbuddy / Reddit
- Мы с парнем стали замечать, что деньги пропадают из разных мест в квартире: со стола, из карманов, с тумбочек. Обычно это были самые крупные купюры. Однажды ночью я услышала шорох и отчетливо поняла, что кто-то роется в моих штанах. Разбудила парня и предложила пойти посмотреть вместе. Вдруг грабители! Оказалось, что наш мопс жрет наши деньги! И делает это всегда ночью, пока мы спим. © Карамель / VK
- Шла на работу. Перед этим зашла в заведение быстрого питания, купила себе еды. Иду такая довольная, красивая, мимо проезжает какой-то ужасный мужик на машине и обливает меня водой из лужи с ног до головы. И остановился потом на светофоре. Я не растерялась и, добежав до него, кинула в его машину сырным соусом. Будет знать, как девушек обливать. © Подслушано / Ideer
- Я вез жену и детей домой. Шел сильный дождь. Когда мы ехали по дороге, я увидел руку, машущую из ливневой канализации. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать: «Это была человеческая рука. Да. И она определенно двигалась самостоятельно, а не была манекеном». И я начал спрашивать жену, видела ли она это, когда я начал объезжать квартал, чтобы вернуться к тому водостоку. Дети начали волноваться, потому что один из них видел ролик из фильма «Оно». А я в это время пытаюсь убедить себя, что мне показалось. И вот мы возвращаемся туда, и я останавливаюсь на обочине, другая машина тоже. И точно, какой-то чувак залез в ливневую канализацию и не смог выбраться. Так мы и стояли, пока не приехали копы. © Aubear11885 / Reddit
- Гуляла в парке и решила присесть на лавочку, почитать. Минут через 20 замечаю краем глаза, как ко мне на носочках приближается какой-то парень. Машет рукой, мол, сиди и не двигайся, а сам достает фотоаппарат и делает несколько кадров. Пытаюсь особо не обращать внимание, уткнулась в книгу, но все равно не по себе как-то. Спустя пару снимков он разочарованно вздыхает, уже нормальным шагом подходит ко мне и садится рядом. Показывает мне фотографии, а там на бортике лавочки, прям у меня за плечом сидит белочка и как бы заглядывает в книгу! Парень попросил у меня профиль в соцсети и пообещал скинуть мне фото. Надеюсь, он сдержит свое слово, потому что кадры получились просто невероятные. © Карамель / VK
Будет знать, как девушек обижать © фраза зачетная, сворую для личного пользования
- Сижу дома, стук в дверь. Открываю — курьер с огромным букетом. Я такая: «Че это?» Он смотрит в телефон: «Ой, я адресом промахнулся». Ну ок, разворачивается уходить, а потом вдруг стопорится, улыбается и говорит: «Забирай, все равно тебе круче будет». Ну, думаю, странный чувак, но букет взяла. Через пару дней он опять появился — уже без цветов, но с приглашением на кофе. Вот так мы и начали встречаться. © Палата № 6 / VK
- Ночь. Я собираюсь ложиться спать, выключила свет. Направляюсь к кровати, и не могу отвести взгляд от ее низа, думая, что сейчас из-под нее вылезет рука и схватит меня за ногу. И когда я уже стояла максимально близко, из темноты выскакивает кот и хватает меня за голень. Мои соседи еще никогда не слышали такого оглушительного визга. © Подслушано / Ideer
- Я живу в сельской местности. Одним из наших соседей был пожилой одинокий мужчина, который без посторонней помощи обрабатывал свою землю и держал скот на своей ферме. Однажды днем я услышал вой с другого конца поля и, немного обеспокоившись, не попал ли наш сосед в аварию и не лежит ли он беспомощный, поехал к нему. После долгих поисков я выяснил, что шум издавала коза, которой, видимо, было скучно, и она продолжала блеять. Звук действительно был похож на человека, попавшего в беду. Я почувствовал облегчение и одновременно не мог перестать смеяться. © Tiktak0765 / Reddit
- Вчера после работы пришла домой, устала до невозможности, сразу рухнула спать. Муж раскинулся на одной стороне кровати, собака устроилась на полу с другой. Глубокой ночью просыпаюсь от странного ощущения — будто кто-то пристально смотрит. Подумала, что муж, может, решил проявить внимание. Поворачиваюсь, а это мой пес. Лежит рядом, смотрит прямо в душу. Я сделала вид, что сплю, а он молча залез на кровать, обнял меня лапой и уснул рядом. © Палата № 6 / VK
- Вчера решила поностальгировать, включила старый плейлист. Вся в своих мыслях, начинаю подпевать. И тут слышу что-то странное — стук в дверь. Думаю, соседи пожаловаться пришли, но открываю, а там стоит парень, слегка смущенный, и говорит: «Прости, не удержался, можно с тобой на припеве дотанцевать?» Завтра идем на свидание. © Палата № 6 / VK
- Ночь, свет в комнату попадает через стеклянную дверь в кухню. И стоит около стены шкаф, с которого что-то падает аж в другой угол комнаты. Это было нечто круглое, черное и шелестящее, а приземлилось на пол оно почти беззвучно, с тихим гулом. Атмосферы добавляло и освещение, которого по сути и не было. Струсил я знатно, пополз вдоль стеночки к выключателю, сердце колотится. Что это было? Черный пакет, наполненный поролоном, напугал меня до невозможности. Спасибо тебе, пакет. © Подслушано / Ideer
- Я ненавижу покупать своему ребенку шарики с гелием. Как-то раз жена и дочь все-таки уговорили меня купить такой шарик — надувную голову клоуна. Я смотрел ужастик «Оно», где главный злодей — клоун. Даже посмотрев картинки, несведущий может испугаться. Дите мое, придя домой и благополучно бросив шарик под потолком, пошла по своим делам. Через сутки где-то в 2 часа ночи мне не спалось, и я пошел гулять по темной квартире. А хожу я довольно быстро, поэтому за мной всегда тянется легкий ветерок. Так что проклятый шарик бесшумно поплыл за мной. По неведомой причине я остановился, обернулся. И увидел его! Боже, я не знаю, почему тогда не упал в обморок от ужаса или хотя бы не закричал. В темной квартире внезапно встретить персонажа почти всех своих кошмаров. Я отпрыгнул назад минимум на метр, кинул в эту тварь чем-то попавшимся под руку и только потом осмыслил всю суть происходящего. Но вместо оглушительного ржача из меня вырвался только судорожный кашель, от которого проснулась жена, подумавшая, наверное, что у меня какой-нибудь припадок. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборочка историй, в которых завязка и развязка могут вызвать недоумение.
Комментарии
и у меня есть крипи мини-стори. я тогда только переехала в отдельную квартиру, мебели немного, эхо небольшое присутствует. легла спать, уже почти уснула, слышу шаги по лестнице в подъезде, вставили ключ в замок, открыли (тут я зажмурилась и заползла с головой под одеяло), щелкнул выключатель в прихожей, шаги ны кухню, открывается дверь в зал (где стоит диван ны котором я лежу и мечтаю провалиться), щелкает выключатель... и тут я понимаю, что все звуки, которые я слышала, были из соседской квартиры, парам-пам-пам.
отдельное спасибо строителям СМУ г. Караганды, которые строили дом "для себя" и сделали межквартирную не несущую стену из... дранки... такая адская слышимость между квартирами ушла только после установки !двусторонней! звукоизоляции
Мужчине из последней истории очень весело живется. Очень впечатлительный. Ничего не произошло, а столько страстей и эмоций