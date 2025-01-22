14 историй от людей, которые будто бы попали не то в триллер, не то в комедию

и у меня есть крипи мини-стори. я тогда только переехала в отдельную квартиру, мебели немного, эхо небольшое присутствует. легла спать, уже почти уснула, слышу шаги по лестнице в подъезде, вставили ключ в замок, открыли (тут я зажмурилась и заползла с головой под одеяло), щелкнул выключатель в прихожей, шаги ны кухню, открывается дверь в зал (где стоит диван ны котором я лежу и мечтаю провалиться), щелкает выключатель... и тут я понимаю, что все звуки, которые я слышала, были из соседской квартиры, парам-пам-пам.

отдельное спасибо строителям СМУ г. Караганды, которые строили дом "для себя" и сделали межквартирную не несущую стену из... дранки... такая адская слышимость между квартирами ушла только после установки !двусторонней! звукоизоляции