16 человек, у которых что ни комментарий, то шутка для стендапа
Народное творчество
2 часа назад
Героям нашей статьи — палец в рот не клади. На любую тему и под любым постом они найдут, что сказать, посоветовать или, в конце концов, съязвить.
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Многие комментаторы любят посоревноваться, кто смешнее пошутит. А мы иногда заглядываем под разные посты и фотографии, чтобы посмеяться и отвлечься от будничных забот.
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