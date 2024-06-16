19 комментариев от тех, кто как ляпнет что-нибудь, так все вокруг от смеха и полягут

Народное творчество
2 минуты назад

Каждый из нас знает примерно одинаковое количество слов, но у немногих получается их складывать в такие комичные фразы, как у комментаторов из этой статьи. Благодарный интернет вряд ли такое забудет, ведь не смеяться над их репликами просто невозможно. Убедитесь сами.

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Шуршилла
4 дня назад

Не было бы. С хвостами мы бы с деревьев спускаться не стали, а уж откочевывать из джунглей на север - тем более. Зачем?

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