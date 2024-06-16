19 комментариев от тех, кто как ляпнет что-нибудь, так все вокруг от смеха и полягут

Каждый из нас знает примерно одинаковое количество слов, но у немногих получается их складывать в такие комичные фразы, как у комментаторов из этой статьи. Благодарный интернет вряд ли такое забудет, ведь не смеяться над их репликами просто невозможно. Убедитесь сами.