19 комментариев от тех, кто как ляпнет что-нибудь, так все вокруг от смеха и полягут

И не было травмы или грыжи каждой части тела! Мой анамнез: ушиб всей бабки😄
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Каждый из нас знает примерно одинаковое количество слов, но у немногих получается их складывать в такие комичные фразы, как у комментаторов из этой статьи. Благодарный интернет вряд ли такое забудет, ведь не смеяться над их репликами просто невозможно. Убедитесь сами.
И не было травмы или грыжи каждой части тела! Мой анамнез: ушиб всей бабки😄
Не было бы. С хвостами мы бы с деревьев спускаться не стали, а уж откочевывать из джунглей на север - тем более. Зачем?
Просто положите в угол комнаты, если он 180 градусов, еще лучше если больше