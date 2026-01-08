15 семейных споров, в которых родилась не только истина, но и очередная хохма

Мне одной дико это - « весь день не ел» и « сгонять в кафе за супом»?? А сварить суп религия не позволяет?? Или это что-то сверхсложное ? Сюр какой-то, ей- богу!

Просто лично у меня даже сейчас на вынужденном съёме при необходимости можно неделю вообще безвылазно просидеть и нормально питаться. А уж дома было запасов всегда …

Поэтому мне не понять- идти за супом.