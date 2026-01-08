Я кожу куриную со специями на сковороде без масла жарю 👍🏻. Получаются очень хрустящие чипсы))
Муж обожает)
15 семейных споров, в которых родилась не только истина, но и очередная хохма
Жизнь у героев и героинь нашей сегодняшней подборки никогда не бывает пресной. Даже ссоры и споры, и те у них так лихо проходят, что можно внукам вместо сказок рассказывать. От куриной кожи вместо ужина до «бабушкиного» подарка жене — в этих историях родилась не только истина, но и очередная хохма.
- Однажды мы поругались с мужем и разъехались. Он сказал: «Отдай мне кота», а я ответила: «Не отдам». Тогда он поехал в другой город за несколько сотен километров и купил себе новую кошку. Потом мы помирились, и теперь у нас живет два кота. © katrin_impera
- Обожаю готовить. Как-то даже поспорили с мужем, что если он найдет то, что я не смогу вкусно приготовить, то он загадывает желание. Недавно денег не стало хватать — есть нечего, все как-то выкручивалась. И тут на днях приносит пакет и с ехидным выражением лица дает его мне. Там была куриная кожа! Что ж, взялась я за эту кожу — сшила, нафаршировала картошкой с луком и запекла. Ел как миленький, еще и добавки просил. © Подслушано / Ideer
- Возвращаюсь с работы домой и вижу, что муж какой-то дерганый. Выясняется, что поссорился с другом и вот уже несколько часов ходит с телефоном в руке, потому что друг должен извиниться. Садимся ужинать, и начинает он говорить с телефоном: «Ну что ты не звонишь? Звони давай!»
Ну, я набираю его другу и говорю, мол, ты чего мне мужа сломал — с выключенным телефоном разговаривает. Друг ржет, говорит, что был занят, играл в теннис — и они мирятся. Проходит полчаса. Друг мне вдруг перезванивает: «Я хотел признаться, что тоже ходил с телефоном, смотрел на него каждые 2 минуты и ждал звонка. Потому что твой должен был мне набрать и извиниться!» Андрей и Виталий. 50 годиков. Друзья с детства. © lyubovlyubov13
Я кожу куриную со специями на сковороде без масла жарю 👍🏻. Получаются очень хрустящие чипсы))
- Поссорились с мужем из-за какой-то ерунды. В середине ссоры он выдает: «Дело не в том, как ты сказала это. Дело в том, что именно ты сказала». Отвечаю: «Ах, так? Ну, и что же я сказала?» Он грозно сдвигает брови и молчит. Я тоже пытаюсь выглядеть суровой, потому что сама напрочь забыла, что я сказала. Наконец, муж сдается и говорит: «Знаешь, что? Я вспомнить не могу!» Поржали и помирились. © Content-Print72 / Reddit
- Поссорились с мужем японцем так сильно, что пошли в мэрию разводиться. На все про все ушло 10 минут. Поздравили друг друга со свободной жизнью, а дома поужинали и помирились. Утром пошли забрать заявление, а нам и говорят: «В следующий раз разводитесь нормально». © okidokinippon
- Гуляли с мужем с детьми и поспорили из-за ерунды. Я — в слезы, еще и спина с шеей заболели. Едем, молчим, остановились у ТЦ. Я осталась в машине, а муж ушел. Через минут 15 возвращается, держит в руках пакет. «Не обижайся, — говорит, — вот тебе подарочек, прости меня». Знаете, что было в пакете? Массажный роллер. Муж говорит: «На нем лежать надо, чтобы спина не болела». Всем дарят нормальные подарки, а мне бабульские! © ellieselfish
Нам очень понравился массажер, подаренный мамой. Много лет уже пользуемся и каждый раз нахваливаем. Сносу ему нет, ттт. А до этого были массажные тапки-шлепки, но из них через год повылезали проволочки. Муж ходил и ворчал - Вот, тёща специально мне такие тапки подарила, чтоб меня кололи, чтоб не забывал ее... :)
- У нас дома холодильник стоит у стены, которая выступает ровно настолько, что образует угол в 90°. Мы в этот угол поставили диспенсер для воды. Когда я набирала воду, меня буквально прижимало к холодильнику, поэтому я развернула диспенсер так, чтобы он стоял под углом. Мужу это не понравилось, потому что он постоянно задевал за диспенсер, выступающий за линию стены, когда мимо проходил. И он поставил его обратно.
В итоге уже пару месяцев мы по очереди двигаем этот несчастный диспенсер. Вчера муж в конце концов спросил: «Почему ты все время двигаешь его?» Я объяснила причину — он объяснил свою. Я говорю: «Мы можем продолжать это еще лет 80, или ты можешь просто сдаться». Он, уходя, через плечо бросает мне: «Сдаться? Ни-ког-да!» © getinloserufo / Reddit
- Как-то моя девушка весь день придиралась ко мне, а потом выпалила: «Я хотя бы не целовалась ни с кем другим, пока мы были вместе!» Я подофигел и спросил, когда же такое случалось. Она ответила, что вчера, на тусовке у друзей. Но вчера я был в универе, потом на работе, а потом пришел домой и лег спать. Тут-то и выяснилось, что ей это приснилось. © noodle-face / Reddit
- Сижу дома, никого не трогаю, вдруг звонок от папы.
— Юля, отвечай быстро! Сколько гирлянд мы тебе отдали в прошлом году?
— Две, — ответила я. — А что случилось?
— Ничего! — радости в голосе папы прибавилось, и он крикнул в комнату, забыв, что я еще на связи, — Таня! Готовь лоб, я был прав!
Мама, прости. © JxaJxa / Pikabu
- Сидим с сестрой на кухне, строим планы на выходные. Думаем, в этом месяце будет 30 дней или 31. Я быстро по костяшкам пальцев посчитал, что будет 30, о чем и заявил. Сестра настаивала на 31. В итоге я предложил поспорить: если прав я — она покупает мне паяльник, а если она права — я покупаю ей кроссовки. Открываем календарь и проверяем. В общем, берите на вооружение и сможете тоже выиграть паяльник! © TheLordOfThePing / Pikabu
- Поссорились с мужем в машине. Остановились на заправке. Он пошел заливать бензин, а я — в туалет. Возвращаясь, решила взять два шоколадных батончика: один отдать ему, чтобы хоть немного снизить градус ссоры. Иду к кассе, и тут, с другого угла, навстречу выходит муж. В руках у него два мороженого. © bashkatova.an
- Парень заболел и весь день не ел. Я пришла с работы и говорю, мол, давай я сгоняю в кафе и суп тебе куплю. Он такой, мол, тогда и себе что-то захвати. А я-то уже поела и больше не хочу, о чем ему и говорю. Он настаивает. Я продолжаю отказываться. Он говорит, что за одним супом идти не надо, раз я себе ничего брать не хочу. Короче, разругались в пух и прах на этой почве. В итоге помирились и заказали себе поесть, и пришлось мне взять компромиссный бургер. © almightyshadowchan / Reddit
Мне одной дико это - « весь день не ел» и « сгонять в кафе за супом»?? А сварить суп религия не позволяет?? Или это что-то сверхсложное ? Сюр какой-то, ей- богу!
Просто лично у меня даже сейчас на вынужденном съёме при необходимости можно неделю вообще безвылазно просидеть и нормально питаться. А уж дома было запасов всегда …
Поэтому мне не понять- идти за супом.
- Разговаривали с девушкой о необычных происшествиях, и она вдруг говорит: «Необычные происшествия происходят так же часто, как и обычные». Я ей объясняю, что нет, ведь само слово «необычный» подразумевает редкость. Она не понимает. Я думаю, ну ладно, отпущу ситуацию, не буду спорить. Но она продолжает настаивать, что она права, становится все злее и злее. В общем, два часа об этой фигне спорили. © Justiroth / Reddit
- Обиделась я на парня и выключила телефон. Когда включила, оказалось, что он 470 раз звонил. Я офигела и опять выключила. Неделю без связи была. Так он моего коллегу нашел и с ним переговорил. Тот ко мне пришел и заговорщически шепчет: «Я понимаю, ты гордая, но ведь видно, что он тебя любит. Поговори с ним». Ну, я и поговорила. Извинился, и мы помирились. 15 лет уже вместе. © ainura.mussina
- Поссорились с мужем. Ни до чего не договорились, и он ушел в другую комнату молча. Я занялась уборкой кухни. Прокручивала наш диалог в уме, не переставая. В итоге решила пойти к нему и договорить. Открываю дверь в комнату, полная решимости — так он там, оказывается, спал. Не злился, не жалел, не мучился, а спал! Мне стало смешно и завидно. Закрыла дверь и ушла обратно. © itnis
Еще больше историй о семьях, в которых скучать не приходится, можно почитать в этих наших материалах: