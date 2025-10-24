Я еще добавлю - высокая прическа а-ля мадам Помпа - дура. И не только в театре, но и в кино. Когда ты и так мелкого роста, а впереди восседает стог сеняюа, щагораживающий обзор, невольно хочется "достать спичики и поджечь".
11 тонкостей современного театрального этикета, зная которые вы сойдете за своего
Если вы заядлый театрал и боитесь пойти в театр в джинсах, запрещаете себе хлопать в середине представления и ждете антракта, чтобы попить воды, то эта статья точно для вас. Мы собрали одиннадцать правил современного этикета, которые лишний раз доказывают, что театр стал гораздо дружелюбнее, чем нам рассказывали в школе.
Как ни странно, но в джинсах и спортивном костюме вас впустят даже на премьеру. А вот с головными уборами нужно быть аккуратнее
Я еще добавлю - высокая прическа а-ля мадам Помпа - дура. И не только в театре, но и в кино. Когда ты и так мелкого роста, а впереди восседает стог сеняюа, щагораживающий обзор, невольно хочется "достать спичики и поджечь".
У многих из нас театр ассоциируется с вечерними нарядами, высокими прическами, жемчугом на шеях прекрасных дам и винтажными запонками в манжетах мужских рубашек. И если вы хотите нарядиться так на спектакль — это чудесно! Но в современных реалиях действительно считается нормой прийти в театр в джинсах, спортивном костюме, кроссовках. Главное, чтобы вам было комфортно. Многие эксперты театрального этикета лишь советуют помнить, что в залах может быть прохладно.
А вот гламурная шляпка — это уже неприемлемо. Такие головные уборы могут мешать зрителям, которые сидят позади вас, поэтому при продумывании своего образа лучше отказаться от этого элемента.
Выбрать место при покупке билета — это целое искусство: нужно учесть несколько нюансов
Если вы высокого роста, то лучше выбрать место у прохода. Люди с особыми потребностями также могут заранее обратиться в театр, чтобы им предоставили комфортные места, например, если человеку нужно хорошо видеть субтитры или он не может воспользоваться обычным сиденьем. Как правило, театры идут навстречу, чтобы всем зрителям было комфортно.
Кстати, некорректно просить кого-то меняться с вами местами просто так. А вот предложить свою помощь в случае, если кому-то из ваших соседей некомфортно сидеть (допустим, перед леди слева от вас сидит баскетболист и ей ничего не видно, а вы высокого роста и вам будет комфортно) — вполне достойный театрала поступок.
А еще при покупке билета нужно учитывать, что именно вы ждете от представления. К примеру, если вам хочется в первую очередь насладиться игрой оркестра, то выбирайте последние ряды на балконе — там самое лучшее звучание. А вот на спектакль лучше выбрать вторую половину партера и первые ряды бенуара или бельэтажа.
Вы не поверите, но перекусить во время представления действительно можно. Просто нужно грамотно к этому подойти
Не знаю, мне кау-то никогда не приходило в голову начать что-то есть - спектакль захватывал полностью. Хотя в теории допускаю для себя какие-нибудь леденцы или мятные пастилки от кашля, особенно по нынешней погоде...
Как правило, проносить еду и напитки на представление — табу. Но иногда можно сделать исключение. Представим ситуацию, что вы бежите на спектакль прямо после работы, и совсем не успели перекусить. Вполне можно захватить пару конфет и воду. Главное — избегать хрустящих и шуршащих предметов. Заодно для такого «тайного» перекуса лучше дождаться какого-то громкого момента на сцене.
Безусловно, спасением в такой ситуации может стать и антракт. На случай, если вы хотите перекусить в буфете, то сделайте заказ заранее. Так вы избежите лишней суматохи и спокойно насладитесь чашкой кофе и бутербродом, а заодно гордо будете переглядываться с «коллегами» и немного осуждающе смотреть в сторону очереди.
А иногда действительно лучше жевать, чем говорить. Даже если вы пришли на спектакль не в первый раз, не стоит говорить своему соседу, что будет дальше
Заядлые театралы могут посетить одну и ту же постановку не раз. И негласное правило для такого зрителя — не рассказывать всем вокруг, а что же будет дальше. Спойлеры никто не любит. Заметим, что и зачитывать программку вслух тоже так себе идея.
Кстати, желание крикнуть актерам что-то остроумное или подпеть оперной приме тоже лучше подавить. Да, есть драматурги, которые специально встраивают сцены для общения со зрителем, но так происходит не всегда.
Если вам нужно поднять нескольких людей, чтобы пройти к своему месту, помните: вы в этом не виноваты
Завсегдатаи театров всегда стараются прийти загодя. Но это не гарантирует, что вы сможете беспрепятственно пройти на свое место в центре ряда. И как мы обычно себя ведем в этой ситуации? Извиняемся перед каждым, кого нам приходится поднять на своем пути. Так вот это совершенно излишне. Конечно, если вы вбежали уже в заполненный зал за полминуты до начала и вам пришлось устраивать такую чехарду — тут лучше извиниться.
Как это ни грустно, но в случае опоздания вам лучше пропустить первую часть и дождаться антракта
Как вариант - постоять вместе с билетером. И никому не мешаешь, и ничего не пропускаешь. А так, пропустив весь 1 акт *из-за опоздания на 5 минут!) в принципе дальше можно уже и не смотреть...
Точнее, просто не опаздывайте, пожалуйста. Так вы и сами пропускаете что-то важное, заставляете билетеров водить вас по залу в темноте, и тем самым вызываете уйму негатива у окружающих. Но если все же пришлось задержаться, разумно будет дождаться антракта. Обидно? Да. Но по-театральному благородно.
Аплодируйте! Не отказывайте себе в этом удовольствии
Помнится, еще в школе нам рассказывали, что аплодировать посреди представления — жутко невоспитанно. А вот сейчас так выражать свои чувства не запрещается. Никто не выгонит вас из зала за овации вышедшей на сцену звезде. Умеренная реакция на происходящее — это прекрасно. Но знайте во всем меру, вскрикивать, вскакивать с места и кричать «браво» посреди выступления все же не стоит. Аплодисменты в конце спектакля также могут быть сдержанными. Вам необязательно вставать вместе со всеми, чтобы высказать актерам, музыкантам и режиссеру свою признательность.
Это прозвучит банально, но положите свой телефон и смарт-часы в глубокий карман
Если звук мы все вроде как отключать научились, то вот читать-писать сообщения во время спектакля продолжают многие. К сожалению, свет от наших телефонов может мешать и соседям по залу, и артистам, и другим работникам. Да и сами вы можете пропустить что-то любопытное на сцене. Серьезно, расслабьтесь! Вы же пришли отдыхать, а не работать. А еще нужно позаботиться о своих классных смарт-часах, которые вспыхивают ярким светом при малейшем движении руки. Мы очень любим современные технологии, особенно — за режим «не беспокоить».
Фотографировать во время спектакля действительно запрещено, но есть и приятный нюанс
Все мы знаем, что перед началом представления зрителей просят не вести фото- и видеосъемку. Но есть одна лазейка, чтобы запечатлеть это яркое событие. Сейчас многие театры приветствуют, если зрители делают фото во время поклона актеров. Их можно опубликовать в соцсетях, да и театр будет рад такому вниманию. О такой возможности будет указано или на баннерах в зале, или каким-то иным способом.
Вы можете подождать актеров у служебного входа, главное — вести себя уместно и помнить о личных границах
Ярые театральные фанаты часто хотят взять автограф, вручить памятный сувенир или просто пожать руку любимому артисту. Во многих заведениях действительно можно подождать причастных лиц у служебного входа, но главное при этом помнить о том, что они тоже люди. Для нас спектакль — это отдых и эмоции, а для них — работа. Поэтому не стоит осуждать кого-то, если они не захотели общаться с поклонниками или давать автограф. Кстати, хорошим тоном будет обратить внимание не только на главных героев, но и на других актеров или музыкантов. Можно просто сказать тому парню из массовки «Ты здорово играл!», и, возможно, так вы вдохновите человека на новые свершения.
И самое главное: если вам даже очень сильно не понравилось представление, не стоит об этом тут же судачить в фойе театра
Да-да, нас всех переполняют эмоции после театрального вечера. Но, ребята, держите себя в руках! Если вам все очень сильно не понравилось, не стоит сразу же трубить об этом всем прохожим. Во-первых, вас могут услышать организаторы. Во-вторых, на вкус и цвет... Ну а в-третьих, иногда нужно переночевать со своими впечатлениями, а уже потом выносить вердикт: посоветовать спектакль лучшему другу или предостеречь от плохо проведенного вечера.
А как часто вы ходите в театр? И есть ли у вас свои традиции для такого мероприятия? Случались ли с вами необычные истории? Возможно, вы можете похвастаться автографом именитого солиста? Мы всегда рады вашим рассказам, а пока можно почитать любопытные театральные истории или проверить, смотрели ли вы мировые балетные хиты.
Комментарии
Не про театр, но все же. Как же бесят люди, которые приходят в зал кинотеатра уже после начала фильма, как специально ждут пару минут, и потом заходят. Потом еще начинают весь фильм ходить туда-сюда. Я считаю, если опаздываете - сдайте билет и возьмите нна другое время.
