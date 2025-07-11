16 питомцев, которые расцвели от любви своих хозяев

Говорят, любовь творит чудеса, и пушистые герои нашей статьи — лучшее тому доказательство. Они оказались в надежных руках, и по их мордашкам это заметно. Некоторые фото разделяют месяцы, другие — всего один добрый поступок.

«Я так рада, что мы ее спасли. Мы должны были это сделать»

«Вот как парень вырос за пару лет»

Что-о-о-о?! Я не была готова к такому результату. © ElyriaRose / Reddit

«Как-то раз бездомная кошка оставила вот такой сюрприз у меня на клумбе. Двух я оставила себе, а других захотел забрать мой близкий друг»

«Однажды в 3 часа ночи я услышал мяуканье под дверью. Знакомьтесь, это мистер Картофель»

«Мы с женой спасли этого малыша и взяли его на передержку, а теперь у него появился свой дом»

«Нашла его недалеко от дороги и сомневалась, жив ли он вообще. Пришлось потратить кучу денег на лечение, и вот наконец-то он стал игривым»

«Прошло 3 года с тех пор, как мы взяли его к себе. Он теперь избалованный парень»

«От тощего малыша со стригущим лишаем до великолепного пушистого кота»



Все, что тут можно сказать — это просто «вау»! © Vidsaays / Reddit

«Мой котик Макс в ночь, когда я принесла его домой, и пять лет спустя»

«Как это начиналось и три года спустя»

«Прошел месяц с тех пор, как он у меня появился. Очень благодарна ему за то, что он дал мне шанс его спасти»

Та же троица 4 года спустя

«Шива до того, как мы ее взяли, и после. Она такая красивая»

«Мой мальчик в день, когда я его встретил и сейчас. Чем он только не болел, я даже несколько раз сам подхватил лишай, пока лечил его. Но я без колебаний сделал для него все и счастлив, что он у меня есть»

«От кипрских улиц до шотландского нагорья»

«Альвар, метис хаски, был найден на улице на Кипре. Его забрали в приют, а затем отправили в семью в Шотландии, где о нем не заботились, не выгуливали и не кормили. Друг рассказал нам о нем, и мы взяли пса себе. Он упрямый, сварливый и игривый»