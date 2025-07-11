16 питомцев, которые расцвели от любви своих хозяев
Животные
1 день назад
Говорят, любовь творит чудеса, и пушистые герои нашей статьи — лучшее тому доказательство. Они оказались в надежных руках, и по их мордашкам это заметно. Некоторые фото разделяют месяцы, другие — всего один добрый поступок.
«Я так рада, что мы ее спасли. Мы должны были это сделать»
- Оказывается, кошки умеют улыбаться. © NoDurian7858 / Reddit
«Вот как парень вырос за пару лет»
- Что-о-о-о?! Я не была готова к такому результату. © ElyriaRose / Reddit
«Как-то раз бездомная кошка оставила вот такой сюрприз у меня на клумбе. Двух я оставила себе, а других захотел забрать мой близкий друг»
«Однажды в 3 часа ночи я услышал мяуканье под дверью. Знакомьтесь, это мистер Картофель»
«Мы с женой спасли этого малыша и взяли его на передержку, а теперь у него появился свой дом»
«Нашла его недалеко от дороги и сомневалась, жив ли он вообще. Пришлось потратить кучу денег на лечение, и вот наконец-то он стал игривым»
«Прошло 3 года с тех пор, как мы взяли его к себе. Он теперь избалованный парень»
«От тощего малыша со стригущим лишаем до великолепного пушистого кота»
- Все, что тут можно сказать — это просто «вау»! © Vidsaays / Reddit
«Мой котик Макс в ночь, когда я принесла его домой, и пять лет спустя»
«Как это начиналось и три года спустя»
«Прошел месяц с тех пор, как он у меня появился. Очень благодарна ему за то, что он дал мне шанс его спасти»
Та же троица 4 года спустя
«Шива до того, как мы ее взяли, и после. Она такая красивая»
«Мой мальчик в день, когда я его встретил и сейчас. Чем он только не болел, я даже несколько раз сам подхватил лишай, пока лечил его. Но я без колебаний сделал для него все и счастлив, что он у меня есть»
«От кипрских улиц до шотландского нагорья»
«Мы взяли семимесячную кошечку, худую и такую робкую. Прошло 4 месяца, и теперь она главная в нашем доме»
Фото на превью HalfDime5 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 вещей, от которых у нас еще совсем недавно зубы сводило, а теперь они безумно популярны
Культура
1 год назад
20+ объявлений, которые вызывают улыбку у всякого, кто их видит
Народное творчество
11 месяцев назад
14 историй о том, что родственники порой неслабо чудят
Семья
1 год назад
15 историй о людях, которые внезапно поняли, каково оказаться в чужой шкуре
Истории
7 месяцев назад
20+ счастливчиков, которые с годами расцвели так, что не узнает ни родня, ни школьные подруги
Народное творчество
3 года назад
14 доказательств, что реальная жизнь полна непредсказуемых поворотов
Истории
9 месяцев назад
16 комиксов о том, как по-разному ведут себе богатые и те, кто живет от зарплаты до зарплаты
19 комиксов о том, почему старшее поколение никогда не поймет «эту странную молодежь»
Культура
4 года назад
16 историй о людях, для которых "личные границы" — это будто что-то на иностранном
Истории
8 месяцев назад
15 человек признались, какие сокровенные секреты скрывают от близких. От некоторых просто мурашки по коже
20+ особенностей жизни с иностранцами, о которых их жены обычно молчат
Народное творчество
5 лет назад