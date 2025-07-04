12 пород кошек-долгожителей, которые способны провести с вашей семьей много счастливых лет
Любители домашних животных делятся на кошатников и собачников. Но эта статья больше заинтересует тех, у кого есть кошка или есть в планах ее появление в будущем. Мы наткнулись на исследование, в котором поучаствовали около 8000 домашних кошек. Благодаря долгим наблюдениям ученые выяснили, какие же породы будут мурлыкать и радовать своих хозяев дольше всего.
Бурмы
- 1 место. Могут жить до 20 лет, а в среднем — 14,4 года
Бурмы из тех кошек, которые очень ориентированы на человека, но несмотря на свои сурово-серьезные мордашки, они добрые и очень расположены к общению. Они не боятся детей и спокойно будут проводить с ними время. За их преданность некоторые даже сравнивают этих кошек с собаками. Они практически никогда не откажут вам в обнимашках.
Уход за этими кошками несложный. Самое важное для них — сбалансированное питание, и двигательная активность, так как эта порода любит поесть. Шерстка у них короткая, поэтому они почти не линяют.
Эти кошки славятся крепким здоровьем и могут прожить при должном уходе почти 20 лет, но в среднем живут около 15, поэтому в проведенном исследовании они заслуженно заняли первое место как самые долгоживущие.
Бирмы
Бирманские кошки — спокойные, тихие и преданные компаньоны. Они мускулистые и очень пушистые, но несмотря на то, что шерсть у них длинная, она не склонна к образованию колтунов. Эти коты — настоящие ласковые липучки и будут следовать за своим хозяином повсюду. В отличие от бурм, они немного пугливее.
Ухаживать за этими котиками тоже несложно, несмотря на пушистость, их подшерсток не слишком сильно линяет, поэтому их можно расчесывать раз в неделю, но в период линьки, — весной, — почаще.
Кстати, некоторые выделяют их особенное мяуканье: оно у них мягкое и щебечущее. Такая порода прекрасно подойдет семьям, где есть дети, и пожилым людям, потому что бирмы отличаются своим спокойствием.
Смешанные породы
Кошки смешанных пород — это лотерея. Не всегда понятно, какой у питомца будет характер, как изменится шерсть и до какого размера котенок вырастет. Но в отличие от чистокровных кошек, такие особи, как правило, лучше и быстрее приспосабливаются к самым разным условиям; из-за генетического разнообразия обладают богатырским здоровьем; не слишком капризны в питании. Но все это, конечно же, не отменяет важности периодических проверок у ветеринаров.
Сиамы
Общаться с людьми, спать рядом, сидеть на коленках — это все то, что любят сиамские коты. Для счастья и крепкого здоровья такого котика нужны регулярные игры и физические нагрузки. Здоровье у этих котов относительно крепкое, но они подвержены инфекциям, поэтому лучше предупредить болезнь и обязательно вакцинировать свое животное.
Это не сиамы, а тайская порода. У сестры кот жил 20 лет. А зрение у них такое же, как и у всех кошек. Голубой цвет глаз не дает плохое зрение. Не выдумывайтеи писать чушь не стоит
Эти питомцы любят точить когти, так что лучше сразу обзавестись когтеточкой, чтобы в нее не превратилась мебель. Кстати, если вдруг в темноте ваш сиамский кот передвигается осторожно, не удивляйтесь: у него не такое острое зрение, как у других пород, а все из-за пигмента, который делает их глаза небесно-голубыми.
Персы
Персы вполне дружелюбные и добродушные коты, но есть у них один небольшой минус – они любят полениться. Даже будучи котятами, они играют меньше, чем другие породы, вместо этого они предпочтут поспать.
Чтобы шерсть такого котика выглядела красиво, надо еще потрудиться, потому что она склонна к образованию колтунов. Поэтому расчесывать персов надо каждый день. Но несмотря на все хлопоты, такой кот будет радовать своих хозяев.
Рэгдолл
Любопытно, что эта порода кошек — медленновзрослеющая и считается окончательно сформированной только к 4 годам. Их еще называют тряпичными, а все из-за того, что когда их берешь на руки, большинство из них становятся чересчур расслабленными.
По характеру они спокойные и ласковые, не любят оставаться в одиночестве, поэтому если хозяев часто не бывает дома, лучше заводить пару кошек. Размер кошек этой породы внушительный: иногда их вес может достигать у самцов 9 кг, а у самок 7.
Норвежские лесные
Норвежские лесные кошки похожи на мейн-кунов, иногда их даже путают. Они очень пушистые и крупные. Эти котики любят внимание людей, они довольно дружелюбны и ласковы, а если их дрессировать, то они могут даже выучить кое-какие трюки.
Они очень любят гулять и лазать, так что если нет возможности с ними гулять, то дома для них должны быть обустроены комплексы, где они смогут утолить свою жажду лазанья на высоту и откуда будут осматривать свои владения.
Как и рэгдолл, эта порода взрослеет медленно и достигает своей полной физической зрелости лишь к 5 годам. Норвежцы довольно тихие, но когда они довольны, то мурлычут.
Мейн-куны
Мейн-куны — огромные милашки. Они издают интересные звуки, напоминающие трели и щебетание. Они очень любят воду, так что не удивляйтесь, если кот будет купать свои игрушки в миске с водой или захочет искупаться сам.
Чтобы шерсть этих котов не путалась, раз в неделю их нужно вычесывать. К колтунам их подшерсток не склонен, так что этого вполне достаточно. Свободный доступ к корму для этой породы вреден, потому что они легко могут умять больше, чем надо.
Русские голубые
Эта порода прекрасна для людей, которые часто отсутствуют дома. Они хорошо справляются с одиночеством, но, конечно, злоупотреблять этим не надо. Они преданные, но не такие, чтобы надоедать людям своим вниманием. Забавно, что эта порода по некоторым данным умеет улавливать настроение людей и иногда может рассмешить, если вдруг хозяин приуныл.
Эти кошки редко имеют проблемы с шерстью, но чтобы она выглядела идеально — животному нужно сбалансированное питание, тогда оно практически не будет линять.
Британцы
Британцы ласковые, любят посидеть на руках, но быстро убегают. Вовсе не потому что они такие недотроги, им попросту становится жарко из-за густой шерсти. Они — идеальные питомцы для квартиры, потому что у них чаще всего спокойный темперамент.
Их тоже стоит ограничивать в еде и не давать к ней свободного доступа, потому что они вряд ли смогут вовремя остановиться сами. Хоть эти коты и короткошерстные, чесать их нужно раз в неделю, особенно в период линьки.
Бенгалы
- 11 место. Могут жить до 15 лет, а в среднем — 8,5 лет
Бенгалы — очень энергичная и умная порода. Это сообразительные сорванцы будут следить за тем, как вы открываете двери и шкафы, а потом легко повторят сами. Характер у них не самый простой, поэтому их энергию нужно расходовать с помощью активных игр и прогулок (обязательно на шлейке). Если найдете во время уборки тайник игрушек, не удивляйтесь, бенгалы те еще коллекционеры.
Сфинксы
Эти лысые питомцы в большинстве своем очень общительные, они не дадут хозяевам забыть о себе, потому что если не уделять им внимания, они сами его завоюют. Несмотря на то, что они лысые, они требуют ухода за их бархатным покровом. Кожу нужно протирать, а иначе котик будет оставлять на мебели жирные следы, ведь кожа сфинкса выделяет масла. У этих чудесных эльфов высокий метаболизм, а значит, кормить их, несмотря на небольшой размер, надо побольше.
А сколько лет вашим питомцам? Делитесь их самыми забавными снимками. А если вы хотите узнать еще что-нибудь интересное о кошках, вот несколько статей:
Комментарии
А что, в интернете нет ни одного фото кошки СИАМСКОЙ породы? Если беретесь писать о породах кошек, хотя бы поинтересуйтесь в чем разница между породой и окрасом. То, что мы в России привыкли любую кошку с окрасом колор-пойнт и голубыми глазами называть именно так, абсолютно не превращает такую кошку в сиамскую.
Как говорила моя знакомая - у меня кот, ну точно породистый, я в книге видела, он прямо как британский белый, только он черный....
Каждый считает себя знатоком в области кошек. Мало того, что вместо сиамской кошки фото тайской. Ещё и такая чушь написана. Британские кошки очень редко бывают ласковыми.. Норвежскую лесную и мейн-куна спутать невозможно. А продолжительность жизни зависит от многих факторов, а не от породы.