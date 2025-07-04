12 пород кошек-долгожителей, которые способны провести с вашей семьей много счастливых лет

Бурмы из тех кошек, которые очень ориентированы на человека, но несмотря на свои сурово-серьезные мордашки, они добрые и очень расположены к общению. Они не боятся детей и спокойно будут проводить с ними время. За их преданность некоторые даже сравнивают этих кошек с собаками. Они практически никогда не откажут вам в обнимашках.

Уход за этими кошками несложный. Самое важное для них — сбалансированное питание, и двигательная активность, так как эта порода любит поесть. Шерстка у них короткая, поэтому они почти не линяют.