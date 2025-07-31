25 фото, доказывающих, что кот — это не питомец, а очень странный сосед, который не платит за аренду

Жизнь с пушистыми хулиганами — это комедия на каждый день. Они шкодят, воруют, игнорируют правила и делают вид, что все так и было задумано. Иногда кажется, что они тайно проходят курс по шкодничеству. Мы собрали 25 доказательств того, что кошки профессиональные проказники и главные любимчики в доме.