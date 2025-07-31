25 фото, доказывающих, что кот — это не питомец, а очень странный сосед, который не платит за аренду
Жизнь с пушистыми хулиганами — это комедия на каждый день. Они шкодят, воруют, игнорируют правила и делают вид, что все так и было задумано. Иногда кажется, что они тайно проходят курс по шкодничеству. Мы собрали 25 доказательств того, что кошки профессиональные проказники и главные любимчики в доме.
«Моя кокетка»
- Нарисуй меня, как одну из своих француженок. © Unknown author / Reddit
«3 минуты назад они спали»
Когда у нас появился щенок, то кошка, которая старше его на год, все время так делала🫣
«Он съел кошачью мяту в моих чайных горшках и скользил по ним, как желешка. Чаю мне теперь не видать»
Ну, а зачем вам чай с КОШАЧЬЕЙ мятой? Вообще странно сажать кошачью мяту в досягаемости кота, а потом удивляются такому результату. Вы б ещё свою подушку валерьянкой полили)))
Кот — невидимка в действии
«Моя девушка надела это платье на нашего кота, и я был против, пока она не прислала мне это фото»
Я сейчас кого-то шокирую, но "cat" переводится и как "кот", и как "кошка".
Розовое платье кагбе намекае (как в старину говорили)
«О нет»
«Это Энни. Я сказала, что ей нельзя сидеть на овощах»
«Кот абсолютно уверен, что инвалидная коляска — для него. Он ненавидит, когда я ей пользуюсь»
«Мой кот Макарони здорово устроился»
«Как поживаете сегодня, леди?»
«Этот домашний засранец выскользнул через дверцу, пока мы заносили посылки, и устроил настоящий погром»
«Пакет был полный, нераспечатанный и стоял на верхней полке закрытого кухонного шкафа, когда я ложился спать...»
А вот спать так долго не надо. Утром ж самое время подкрепиться ...🤣🤣🤣
«Прошлой ночью мой кот натаскал все это из прачечной»
Он просто хотел помочь и сортировал бельё для стирки. Неблагодарные!))))
«Я вышел поужинать»
«Разбудил меня до будильника, укусив за ноги, съел завтрак, а потом „помогал“ проходить онлайн-урок, пуская газы»
«Попыталась сделать селфи»
«Он решил, что это нормально»
«Видимо, выпить кофе не судьба»
«Он на диете. Пока успехи так себе»
«Выяснила, где Джаспер спал все это время»
«Мое пальто в кошачьем наполнителе»
«Она ждет своего шанса»
«Коты обожают коробки, но это нечто великолепное»
«Он просто заботится о комфорте своего дружка»
«Он попробовал дважды и понял, что не пролезет в эту дырку»
А вот еще подборка статей про наших мохнатых хулиганов, которые творят все, что их душе угодно: