15+ человек, которые лучше сами покупки приволокут, чем снова доставку закажут

Пожалуй, каждый из нас хоть раз нервно поглядывал на часы в ожидании заказа или звонил в службу поддержки и интересовался, куда запропастился курьер. А потом посылка обнаруживалась на коврике у двери или раздавался звонок в домофон и недовольный голос сообщал: «Я на пятый этаж не поднимусь». Именно это и произошло с героями нашей статьи.