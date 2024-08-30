Будь благословен тот человек, который придумал пункты выдачи заказов!
Понятно, что с едой и тяжелыми вещами это не прокатывает, но в подавляющем большинстве остальных случаев проблем с временем доставки или с "доставили не туда" просто нет. Сам заходишь, когда тебе удобно, и спокойно забираешь.
15+ человек, которые лучше сами покупки приволокут, чем снова доставку закажут
Пожалуй, каждый из нас хоть раз нервно поглядывал на часы в ожидании заказа или звонил в службу поддержки и интересовался, куда запропастился курьер. А потом посылка обнаруживалась на коврике у двери или раздавался звонок в домофон и недовольный голос сообщал: «Я на пятый этаж не поднимусь». Именно это и произошло с героями нашей статьи.
- Я заказал хинкали с доставкой. В итоге гостей кормила жена — приготовила на скорую руку яичницу. Звоню в ресторан: «Где заказ?» Отвечают, что в пробке. Водитель заявился через 2 часа и сообщил, что ехал до меня 15 минут. А знаете, что стряслось? В ресторане только недавно собрали ему заказ. Я заплатил водителю лишь за дорогу, а потом позвонил в ресторан и поругался. Вежливо, но твердо попросил не штрафовать доставщика. Он тут ни при чем. © iglik77 / Pikabu
- У нас однажды компьютерный стол доставили в соседний подъезд. Диспетчер неразборчиво написала квартиру. Хорошо, потом вернули нам. Удивительно, что в той квартире молча приняли стол, который не заказывали. © Анджей Крашевский / ADME
- К нам курьер принес посылку весом 20 кг. Знаете, сколько он наговорил по поводу того, что надо ее на третий этаж поднимать? И спина у него больная, и заказывают всякую ерунду, а ему таскай. Попробовал сказать, что каждый этаж платный. Но нет, за доставку заплачено при заказе. Тогда сказал, что вскрытие посылки и проверка целостности платные. © gayarsenic / Pikabu
- Обе посылки так и не дошли до меня, потому что водитель несколько раз не доставил их вовремя. Они не хотят координировать свои действия с клиентом и отказываются следовать инструкциям. Мне как-то позвонили и предложили прогуляться на довольно большое расстояние и забрать посылку. Как-то подозрительно это выглядело, тем более, что на улице уже было темно. © SingerSad9660 / Reddit
- Заказала матрас для детской кровати. Продавец недобро глянула на меня и протянула: «Ждите доставку в субботу. Если вас не застанем, второй раз бесплатно не повезем». Ладно. Весь день просидела как приклеенная. Никого. Звоню в магазин, а там тишина, выходной. В понедельник пошла разбираться. Та же девица смотрит на меня и говорит: «Вы чего? У нас нет доставки. Я не говорила, что в субботу приедут. Ладно, раз вы скандалите, когда вам привезти?»
Говорю, хоть когда, я в отпуске, дождусь. Договорились на завтра в течение дня. И опять тишина. Пошла ругаться, мне выдали тот же текст. Психанула, дозвонилась до директора в другом городе. Через 2 часа матрас привезли на крыше легковой машины два паренька, которые прятали глазки и нервно посмеивались. До сих пор не поняла, что это было. Есть там доставка или нет?
- Жена как-то сделала в одном магазине заказ на сумму, при которой полагается бесплатная доставка до двери. Потом на следующий день от нее поступил еще один заказ. По весу и сумме он тоже попадал под условия доставки до двери. И тут ей позвонил менеджер и спросил, можно ли объединить заказы, чтобы вместе привезти. Она согласилась, объединили. Общий вес вышел за лимит доставки до двери и эти 40 кг выложили у нашего подъезда. © krot.kotovsky / Pikabu
- Мама отправила мне срочно необходимую вещь через доставку. Я даже доплатила, чтобы этот заказ привезли побыстрее. И вот на третий день мне звонит курьер, а я на встрече и я не могу ответить, плюс мой телефон на беззвучном режиме.
Я перезвонила ему через 15 минут и услышала, что теперь посылка доберется до меня только завтра. Я прошу его доставить сегодня. Он же был всего в 3 км. Но курьер отказался. Я попросила его подождать 10 минут, сказав, что подъеду и заберу заказ. Мне уже в грубой форме отвечают, что нет времени. Пишу письмо в службу поддержки, а мне приходит только ответ от робота.
Сегодня я получила сообщение о том, что посылка не может быть доставлена и возвращается в пункт отправления. А ведь больше никаких попыток привезти мне заказ не было. Кажется, курьер сделал это со злости. Я пыталась звонить ему много раз с разных номеров, чтобы просто спросить о статусе посылки, но он не отвечал и специально затянул сроки доставки. © lleovaldezzz / Reddit
- Работаю я в интернет-магазине менеджером по продажам. Звонит мне утром клиентка, ожидающая свою доставку, и произносит слова, которые повергли меня в шок. Оказывается, наш курьер написал ей сообщение. Цитирую: «Здравствуйте! Извините, я вам не смогу доставить товар, сегодня я попрощался со своей собачкой». Горе, понимаю, но все равно в шоке, теперь ищу другого курьера. © Подслушано / Ideer
- На днях заказали товары, принесли немножко не то. Звоним в поддержку, а там говорят: «Сами виноваты, надо было смотреть, что берете». Ладно. Заказываем то же самое еще раз, курьер приходит, муж ему говорит подождать, а тот просто тупо убегает. В пакете опять немножко не то. Звоним. А там снова: «Сами виноваты, надо его просить подождать». И как? За шкирку держать? © Лиса Патрикеевна / ADME
- Часто заказываю товары с доставкой на дом. И почему-то в 9 из 10 случаев курьер позвонит, когда я в душе или в туалете! Даже если временной интервал определен, они звонят заранее. А уж если доставка в течение дня, я вообще боюсь в туалет идти. Бесит. © Подслушано / Ideer
- Заказывал жене подарок (книги и деревянный бокс для них) весом 4,3 кг. На сайте было указано, что доставка на следующий день, но при оформлении сказали, что на третьи сутки привезут, а это был как раз день рождения жены. Договорился, что курьер приедет с самого утра. Доставка платная.
В день доставки примерно в 07:30 — 08:00 утра мне звонит курьер и спрашивает: «Не хотите у метро посылку забрать?». Я обалдел и, естественно, отказался от этого чудесного предложения. Через какое-то время он звонит: «Я у вашего подъезда, забирайте посылку». На это ему было предложено воспользоваться домофоном и подняться в квартиру. Поднялся, все отдал. Вот что это было? © Tagash / Pikabu
- Заказывала одно время корм для животных в онлайн-магазине. Ни разу доставка не приехала в оговоренный временной промежуток, даже когда ставила примечание, что хочу четко в указанный срок. Каждый раз курьеры звонили мне часов в 8-9 утра и спрашивали, не приму ли я доставку через час. В итоге отказалась от их услуг, стала заказывать в другом месте, где есть пункт выдачи. © Асхаэль / ADME
- Сегодня взял отгул, чтобы быть дома и забрать у курьера свои новые часы. Весь день отслеживал грузовик, а он проехал мимо моего дома. Я сразу вспомнил, как во время предыдущей доставки водитель подошел к моей входной двери, постучал один раз, затем сразу же развернулся, вернулся к грузовику и уехал. Когда я все-таки добился, чтобы мне привезли покупки, он просто бросил коробку к моей входной двери и даже не попытался получить подпись для подтверждения, что недешевый товар доставлен. © smurfe / Reddit
- Однажды в выходные курьер вручил мне букет от неизвестного отправителя. И главное, поводов никаких не было. Как я обрадовалась! Говорю: «Точно в квартиру 15?» Курьер подтверждает. Думаю, кто же это — бывший муж или тайный поклонник? А часа через четыре вернулся курьер, так как ошибся домом, и забрал букет. Я аж расстроилась. © Подслушано / Ideer
- У меня вообще случай был: заказала гамбургер, его нет и нет. Потом приходит сообщение «заказ доставлен». Пишу в службу доставки — те ни сном, ни духом. Оказалось, что курьер якобы отдал мой заказ какому-то левому чуваку, потому что решил, что он заказчик. Именно так он сказал в службе доставки. Хотя мне кажется, что парень просто взял гамбургер и домой пошел. Деньги вернули, конечно. © Вениамин П. / ADME
- Я искренне не понимаю, что мешает курьерам звонить в дверь. Каждый раз доставщик еле-еле скребется и начинает названивать на телефон. Он у меня на беззвучном, да и не должен быть в доступе: я подробно описала, как проехать, какой этаж, какая квартира, какой код подъезда. Пару раз эти балбесы отменяли заказ, потому что «клиент не принял». Звонила и спрашивала: почему не звонили в дверь, не стучали? Ответ один: «Я стоял около двери, звонил вам на телефон, а вы не ответили». Вот скажи, зачем ты подходишь к двери и стоишь около нее, звонок для чего висит, руки тебе для чего нужны: сложил пальчики в кулачок и постучал, дело трех секунд. Такое ощущение, что они это специально делают, чтобы слопать мою еду на халяву. © Подслушано / Ideer
- Заказывала книги с доставкой на дом. В личном кабинете вижу, что прибыли. Через пару дней звонит курьер: «Когда вам удобно, чтобы привезли? Говорю, что сегодня буду дома в течение дня, а завтра строго до 11:30, потом уеду. Два раза это повторила. На следующий день я уехала из дома в 11:30, а в 14:00 мне поступил звонок от женщины, которая хамско-приказным тоном заявила: «Спускайтесь! Это доставка».
Говорю: «Во-первых, доставка до двери. Во-вторых, я вчера курьеру несколько раз сказала, что строго до 11:30. А вы кто?» Дама возмущается: «Я его жена. Он что, должен исполнять ваши прихоти, да еще и домой носить? Доставка есть, вам привезли, вы отказались спускаться, больше не привезем, отдадим как отказную».
К слову, заказ был оплачен. Пошла на уступки. Сказала, в какую квартиру отнести книги. Позвонила соседке, попросила принять. Проходит пару минут, мне прилетает сообщение от совершенно другой соседки, что книги у нее и я могу не переживать. Я в недоумении. Звоню ей: «Как так произошло?» Она мне поведала, что она заходила в подъезд, какой-то мужик спросил, с какого она этажа, и попросил передать заказ в такую-то в квартиру. Нормально так... © Cassandra.m / Pikabu
А вот еще честный рассказ о том, что на самом деле покупают женщины в онлайн-магазинах. Спойлер: нет, они не затариваются всякой ерундой.
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Будь благословен тот человек, который придумал пункты выдачи заказов!