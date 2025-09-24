Как бы выглядели 16 женских портретов, если бы их писали по канонам золотого сечения

Всматриваясь в лица дам, изображенных на известных полотнах, так и хочется крикнуть; «Браво» их создателю, который подарил нам такую красоту. Но что если бы живописцы стремились передать не истинную красоту своей модели, а подгоняли бы ее под идеальные пропорции? У нейросети нашелся ответ на это.