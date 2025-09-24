Как бы выглядели 16 женских портретов, если бы их писали по канонам золотого сечения

Интересное
2 часа назад

Всматриваясь в лица дам, изображенных на известных полотнах, так и хочется крикнуть; «Браво» их создателю, который подарил нам такую красоту. Но что если бы живописцы стремились передать не истинную красоту своей модели, а подгоняли бы ее под идеальные пропорции? У нейросети нашелся ответ на это.

«Мария-Антуанетта» — Элизабет Виже Лебрен

«Рождение Венеры» — Сандро Ботичелли

«Портрет Адели Блох Бауэр I» — Густав Климт

«Портрет мадам Рекамье» — Жак Луи Давид

«Красавица» — Тициан

Олена-на-на
1 час назад

Тут уже не золотое сечение, хотя бы потому что расстояние от бровей до кончика носа больше размера лба и от носа до подбородка.

-
-
Ответить

«Портрет дамы в голубом» — Томас Гейнсборо

«Портрет баронессы де Ротшильд» — Жан Огюст Доминик Энгр

«Дама с горностаем» — Леонардо да Винчи

«Портрет Марии Медичи» — Питер Пауль Рубенс

«Портрет Жозефины Богарне» — Фирмен Массо

«Наталья Пушкина» — Карл Брюллов

«Портрет мадам де Помпадур» — Франсуа Буше

«Портрет Елены Фурман» — Питер Пауль Рубенс

«Дама с веером» — Густав Климт

«Портрет М.И.Лопухиной» — Владимир Боровиковский

«Девочка с персиками» — Валентин Серов

Комментарии

Уведомления
O_о
22 часа назад

Эдми: художники слишком сильно льстят натурщицам, но недостаточно

-
-
Ответить

Похожее