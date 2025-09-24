Как бы выглядели 16 женских портретов, если бы их писали по канонам золотого сечения
Интересное
2 часа назад
Всматриваясь в лица дам, изображенных на известных полотнах, так и хочется крикнуть; «Браво» их создателю, который подарил нам такую красоту. Но что если бы живописцы стремились передать не истинную красоту своей модели, а подгоняли бы ее под идеальные пропорции? У нейросети нашелся ответ на это.
«Мария-Антуанетта» — Элизабет Виже Лебрен
«Рождение Венеры» — Сандро Ботичелли
«Портрет Адели Блох Бауэр I» — Густав Климт
«Портрет мадам Рекамье» — Жак Луи Давид
«Красавица» — Тициан
Тут уже не золотое сечение, хотя бы потому что расстояние от бровей до кончика носа больше размера лба и от носа до подбородка.
-
-
Ответить
«Портрет дамы в голубом» — Томас Гейнсборо
«Портрет баронессы де Ротшильд» — Жан Огюст Доминик Энгр
«Дама с горностаем» — Леонардо да Винчи
«Портрет Марии Медичи» — Питер Пауль Рубенс
«Портрет Жозефины Богарне» — Фирмен Массо
«Наталья Пушкина» — Карл Брюллов
«Портрет мадам де Помпадур» — Франсуа Буше
«Портрет Елены Фурман» — Питер Пауль Рубенс
«Дама с веером» — Густав Климт
«Портрет М.И.Лопухиной» — Владимир Боровиковский
«Девочка с персиками» — Валентин Серов
Если вам нравятся наши фантазийные подборки об альтернативном взгляде на искусство, то рекомендуем заглянуть и в эти статьи:
Фото на превью Portrait of the Empress Josephine of France / Firmin Massot / Private collection / Wikimedia Commons, AI-generated image, The Lady with an Ermine (Portrait of Cecilia Gallerani). / Leonardo da Vinci / Muzeum Narodowe w Krakowie / Wikimedia Commons, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 жизненных историй о семейном отдыхе, который люди еще весь год вспоминать будут
17 обычаев, которые кажутся выдумкой, но до сих пор практикуются в разных уголках планеты
Культура
1 месяц назад
12 правил этикета, которые спасут вас от неловких ситуаций
Интересное
2 месяца назад
15+ историй, которые до боли знакомы каждому дачнику
15 пар, чьи отношения внезапно вошли в такую зону турбулентности, что пришлось пристегнуть все ремни
16 уморительных провалов, которые случились просто на ровном месте
15 случаев, когда работа в сфере обслуживания превратилась в трагикомедию
16 женщин, которые изменили в себе всего одну крошечную деталь, но как же лихо они преобразились
Фотоподборки
6 дней назад
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
1 неделя назад
15 историй, которые бодрят быстрее, чем звонкий будильник
Народное творчество
6 дней назад
20+ настолько ярких историй из транспорта, что можно проехать свою остановку
Истории
6 дней назад