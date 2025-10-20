20+ случаев, когда из-под спиц и крючков бабушек родилось настоящее сокровище

От всего, что создают наши бабушки своими руками, идет настоящая волна любви и заботы. Связать для внука плед, теплые носочки или позаботиться о питомце — в этом им нет равных. Порой работы, созданные десятилетия назад, выглядят так, будто из закончили вчера. А все потому, что в каждую петельку было вложено очень много любви.

«Это настоящий семейный проект. Бабуля начала, а я закончила»

«Вот такой вентилятор есть у моей бабули»

По-видимому, вентилятор у нее еще используется как форма для шитья подушек. © K***aSun / Pikabu

«Бабушка сказала, что ему было холодно»

«Попросила это чудо у бабушки, но она такая классная, что связала в двух экземплярах»

«Попросила это чудо у бабушки, но она такая классная, что связала в двух экземплярах»

А ваша бабушка может меня усыновить? © Hamtaur / Reddit

«Этот плащ связала мне бабуля»

Передай ей, что мы тут все обзавидовались. Всем бы такую бабулю. © Dancinfool830 / Reddit

«Бабушка специально сделала нам с мужем одинаковые носки для медового месяца. Ее язык любви — определенно вязание»

«Бабушка специально сделала нам с мужем одинаковые носки для медового месяца. Ее язык любви — определенно вязание»

«Бабушка моего соседа связала моему любимцу такой свитер»

«Бабушке уже 82 года, но она все равно связала для меня целое одеяло на время учебы. Целых 3 месяца упорного труда»

Всего 3 месяца? Но как? © knitternerd / Reddit

«Носочки от бабули. Мама говорит, что они нелепые. А я вот считаю, что они крутые»

Я в восторге от них как раз потому, что они выглядят странно. © Aggressive_Cloud2002 / Reddit

Они, конечно, клевые, но куда ты в них пойдешь? Их же носить невозможно,, они растянутся очень быстро! © yourmomlurks / Reddit

«Бабушки давно нет, а я жду первенца. Перебирала бабулину корзинку с рукоделием и вот что нашла»

«К сожалению, 6 лет назад бабушки не стало. Сейчас я на 7 месяце беременности, и у меня будет мальчик. Первый ребенок в нашем поколении. Понятия не имею, зачем она их вязала».

Я аж прослезилась. Вот это подарок из прошлого! © JG-UpstateNY / Reddit

«Мама разбирала бабулин дом и нашла наполовину связанный плед и пряжу. Бабушка начала его еще тогда, когда была беременна мамой. Обязательно закончу его»

«Для каждого своего внука на 18-летие бабушка вязала такую прелесть. До сих пор это моя самая дорогая вещь»

«От нечего делать моя бабуля связала таких птичек. Думаю, вам они понравятся»

«Мои дети получили вязаные жилеты от своей бабушки»

«Бабушка вяжет для кукол просто офигенные свадебные платья!»

Я хочу, чтобы она сделала свадебное платье и для меня! © Unknown author / Reddit

«Этот плед моя бабушка связала около 65 лет назад. До сих пор используется»

«Бабушка моего друга связала этот шедевр. Поверить не могу, что ей на это понадобилось всего 25 дней»

«Бабуля начала вязать кукольную одежду. Из-за болезни она уже не может вязать по схемам и выкройкам, но делает по-прежнему от души»

«Лет 35-45 назад моя прабабушка связала эту прелесть»

«Недавно умерла моя любимая бабушка. Она обожала вязать пледы для семьи. Этот она связала мне почти тридцать лет назад»

«А моя только закончила вязать такого красавца. Схем нет, поэтому она вяжет, как ей вздумается»

«Вот и я стал счастливым обладателем свитера от бабушки»

Надеюсь, когда-нибудь мой внук будет выглядеть таким же счастливым, когда я ему свяжу свитер. © ged5 / Reddit