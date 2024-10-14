20+ человек связали такие крутые вещи, которые ни в одном магазине не купишь

Вязание — это, вопреки расхожему мнению, вовсе не занятие для бабушек. Это увлечение завоевывает сердца людей по всему миру, и те, кто освоил это ремесло, создают уникальные и креативные вещи. Современные мастера вяжут не только уютные свитера, шапки и шарфы, но и удивительные дизайнерские изделия. Мы собрали фотографии пользователей сети, которые делятся своими вязанными шедеврами, доказывая, что в этом деле творчество не знает границ.

«Трио тыкв»

«Вместе больше 10 лет. Поняли, что не любители роскошных свадеб и втайне устроили себе маленькую церемонию. Вот платье, которое я для нее связала»

«Довязала свой первый кардиган и не могу из него вылезти»

«Поступила на биофак и связала по этому поводу „особенные“ носки»

«Так много часов за работой. Такие тоненькие спицы. Проект, которым я горжусь»

Особый свитер для особенного повода

«На мой день рождения парень ведет меня на встречу с моим любимым автором — Маргарет Этвуд. Решила связать к этому дню особенный свитер, яркий и веселый, как конфетти. Такой ослепительный, чтобы он бросился ей в глаза. И тогда я буду знать, что она точно меня заметила. Вот такой подарок я себе придумала».

«Сын посеял свои варежки со страшилкой и был ужасно расстроен. Предложила связать ему такие же, но он сказал, что теперь хочет с покемонами»

«Связала крючком закладку в виде листа монстеры»

«Связала свитерок для подружкиного котика. На очереди мой пес»

«От того сколько помпончиков надо было связать, мне периодически хотелось выбросить спицы в окно. Но посмотрите какой свитер в итоге получился»

«Связала в подарок двухлетке все для игры „Бутерброд“»

«Вот такую штуку мы все вместе связали в подарок учительнице»

Она плакала? Я вот учительница и, если бы мне ученики подарили такое, ревела бы белугой. © Subterranean44 / Reddit

«Спустя два месяца, я закончила взять мою первую шапочку»

«Связал и вышил кардиган»

«Осенняя гирлянда»

«Больше месяца каждую свободную минуту вязала это пальто фриформ. Я так довольна тем, что получилось»

Это заняло месяц?! Да я чехол для подушечки вяжу столько же! © ProvokeCouture / Reddit

«Тыквенный свитер Генри закончен как раз к осени»

«Недавно довязала эти фрукты, и они такие милые»

«Cвязала кофточку к своему свадебному наряду»

«Связала для сестренки кардиган в осенних тонах. А чтобы он был не таким, как у каждой второй, поколдовала над спинкой»



«Девушка подначила меня попробовать что-то новенькое»

«Покопался в картинках в сети и увидел фото балаклавы из «бабушкиных» квадратов. Схемы не было, поэтому пришлось творить «вприглядку».

«Связала крючком платье для беременных»

«Вяжу на продажу свитера для кошек и вот сотрудницы, которые помогают мне представлять разные модели»

«Свитер с котиками и свитер для котика»

«Вяжем с мужем детские одеяльца для нашего малыша, который родится через пару месяцев»