20+ человек связали такие крутые вещи, которые ни в одном магазине не купишь
Вязание — это, вопреки расхожему мнению, вовсе не занятие для бабушек. Это увлечение завоевывает сердца людей по всему миру, и те, кто освоил это ремесло, создают уникальные и креативные вещи. Современные мастера вяжут не только уютные свитера, шапки и шарфы, но и удивительные дизайнерские изделия. Мы собрали фотографии пользователей сети, которые делятся своими вязанными шедеврами, доказывая, что в этом деле творчество не знает границ.
«Трио тыкв»
«Вместе больше 10 лет. Поняли, что не любители роскошных свадеб и втайне устроили себе маленькую церемонию. Вот платье, которое я для нее связала»
«Довязала свой первый кардиган и не могу из него вылезти»
«Поступила на биофак и связала по этому поводу „особенные“ носки»
«Так много часов за работой. Такие тоненькие спицы. Проект, которым я горжусь»
Это платье должно стоить 100 тыс миллионов😍
Идеально связано, малюсенькими иголками, в такое платье можно вложить половину своей души)))
Особый свитер для особенного повода
Этвуд шото про омлеты писала? это ж такой свитер: омлет с беконом
«На мой день рождения парень ведет меня на встречу с моим любимым автором — Маргарет Этвуд. Решила связать к этому дню особенный свитер, яркий и веселый, как конфетти. Такой ослепительный, чтобы он бросился ей в глаза. И тогда я буду знать, что она точно меня заметила. Вот такой подарок я себе придумала».
«Сын посеял свои варежки со страшилкой и был ужасно расстроен. Предложила связать ему такие же, но он сказал, что теперь хочет с покемонами»
«Связала крючком закладку в виде листа монстеры»
«Связала свитерок для подружкиного котика. На очереди мой пес»
Зачем пушистого коту свитер? Садизм какой-то. Собака тоже с шерстяных покровом...
«От того сколько помпончиков надо было связать, мне периодически хотелось выбросить спицы в окно. Но посмотрите какой свитер в итоге получился»
«Связала в подарок двухлетке все для игры „Бутерброд“»
«Вот такую штуку мы все вместе связали в подарок учительнице»
- Она плакала? Я вот учительница и, если бы мне ученики подарили такое, ревела бы белугой. © Subterranean44 / Reddit
«Спустя два месяца, я закончила взять мою первую шапочку»
«Связал и вышил кардиган»
«Осенняя гирлянда»
«Больше месяца каждую свободную минуту вязала это пальто фриформ. Я так довольна тем, что получилось»
- Это заняло месяц?! Да я чехол для подушечки вяжу столько же! © ProvokeCouture / Reddit
«Тыквенный свитер Генри закончен как раз к осени»
«Недавно довязала эти фрукты, и они такие милые»
«Cвязала кофточку к своему свадебному наряду»
«Связала для сестренки кардиган в осенних тонах. А чтобы он был не таким, как у каждой второй, поколдовала над спинкой»
«Девушка подначила меня попробовать что-то новенькое»
«Покопался в картинках в сети и увидел фото балаклавы из «бабушкиных» квадратов. Схемы не было, поэтому пришлось творить «вприглядку».
«Связала крючком платье для беременных»
«Вяжу на продажу свитера для кошек и вот сотрудницы, которые помогают мне представлять разные модели»
«Свитер с котиками и свитер для котика»
Вот такой же, но котики чтобы коротко-пушистыми и с глазками-пуговками! Точно носила б!
«Вяжем с мужем детские одеяльца для нашего малыша, который родится через пару месяцев»
«Мое любимое телешоу прикрыли и это выбило меня из колеи. Чтобы справиться с горькой утратой, решила что-нибудь связать. В итоге, получилось такое гламурное одеяло в виде русалочьего хвоста»
А вот еще несколько статей, с работами пользователей сети, которые могут связать шикарно что угодно — хоть шапочку, хоть чехол на слона: